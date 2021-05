DGAP-Adhoc: Implenia baut eine der tiefsten U-Bahn-Stationen der Welt (deutsch)

Implenia baut eine der tiefsten U-Bahn-Stationen der Welt

Region Stockholm und Implenia unterzeichnen Vertrag über den Bau der neuen

U-Bahn-Station «Sofia» und der dazugehörigen Tunnel in Stockholm |

Auftragswert beträgt SEK 1 Mrd. (rund CHF 110 Mio.)

Dietlikon, 3. Mai 2021 - Die blaue U-Bahn-Linie Stockholms wird vom zentral

gelegenen Kungsträdgården nach Nacka im Südosten der schwedischen Hauptstadt

sowie nach Hammarby Sjöstad im Süden verlängert. Implenia baut im Auftrag

der Region Stockholm den neuen U-Bahnhof «Sofia» inklusive Aufzugsschächten,

zwei eingleisige Tunnel für die U-Bahn und einen parallelen Servicetunnel.

Dafür entstehen 4,6 Kilometer Tunnel im Bohr- und Sprengverfahren. Der

Auftrag hat einen Wert von SEK 1 Mrd. (rund CHF 110 Mio.).

Die neue U-Bahn-Station «Sofia» in der Nähe des Stigbergsparken wird ein

wichtiger Knotenpunkt für Reisende werden. Mit ihrer Lage rund 100 Meter

unter der Erde wird sie eine der tiefsten U-Bahn-Stationen der Welt sein.

Acht grosse Hochgeschwindigkeitsaufzüge werden Pendler in rund 30 Sekunden

zu den Bahnsteigen und von dort nach oben bringen.

Der Auftrag von Implenia umfasst in erster Linie die Umsetzungsarbeiten,

wobei das Technical Design Office von Implenia auch die Planung der

Betonarbeiten übernimmt. Die Gesamtplanung erfolgt durch den Bauherrn. Die

Bauarbeiten werden von Q3/2021 bis Q4/2025 laufen.

Der Auftrag ist eine Fortsetzung des 1,5 Kilometer langen Zugangstunnels

«London Viadukt», mit dessen Bau Implenia 2019 von der Region Stockholm

beauftragt wurde. Die Arbeiten daran sind derzeit im Gange und bereiten den

Weg zu den künftigen Haupttunneln von Sofia.

«Es ist eine Ehre, ein weiteres Tunnelprojekt dieser Grössenordnung zu

übernehmen - ein komplexes, multidisziplinäres Projekt, das perfekt zu

unserer Expertise passt», sagt Per Linden, Country President Schweden. «Mit

den Vorbereitungsarbeiten, die bereits am London Viadukt laufen, können wir

sicherstellen, dass Sofia sicher und effizient gebaut wird.»

Mit dem Auftragsgewinn für Sofia kann das Tunnelbau-Geschäft von Implenia

einen weiteren Erfolg verzeichnen. Unser komplett integriertes Portfolio

bieten wir zukünftig nur noch in der Schweiz und in Deutschland an. Die

Tunnelbau-Expertise von Implenia hingegen wird auch in anderen Märkten wie

Schweden weiterhin erfolgreich angeboten.

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren Agenda:

17. August 2021: Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresergebnis

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und

erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter

einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und

Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie

der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe

Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und

kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im

Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

