DGAP-Adhoc: INFICON weiterhin stark unterwegs und auf Rekordkurs (deutsch)

Ansprechpartner

Matthias Tröndle

Chief Financial Officer

+423 388 3510

matthias.troendle@inficon.com

* Umsatz USD 122.2 Mio. im 3. Quartal 32.8% über Vorjahr und 3.2% unter 2.

Quartal 2021

* Betriebsgewinn von USD 22.0 Mio., Betriebsgewinnmarge 18.0% nach 11.4%

im Vorjahr

* INFICON erweitert Kapazitäten für künftiges Wachstum

* Erhöhte Umsatz-Guidance von USD 490-510 Mio. (bisher USD 480-500 Mio.)

bei 18-20% Betriebsgewinnmarge

Bad Ragaz/Schweiz, 21. Oktober 2021

INFICON Holding AG (SIX Swiss Exchange: IFCN) hat im dritten Quartal 2021

einen Umsatz von USD 122.2 Mio. erzielt und liegt damit ganz nahe am

bisherigen Rekordwert von USD 126.3 Mio. aus dem Vorquartal. Gegenüber dem

gleichen Zeitraum des Vorjahres steigerte INFICON den Umsatz deutlich um

32.8%. Unter Ausklammerung von Währungseffekten (+1.8 Prozentpunkte) und

Akquisitionen (+0.3 Prozentpunkte) betrug das organische Plus 30.7%. In

praktisch allen Bereichen läuft die Produktion an den Kapazitätsgrenzen.

INFICON investiert an allen grossen Standorten weiterhin kräftig in

Produktion (Anlagen, Reinräume, Kalibrierkapazitäten), Prozesse und

Personal, um der steigenden Nachfrage besser und ohne Einschränkungen

nachkommen zu können. Darüber hinaus haben im dritten Quartal zunehmende

Engpässe auf den Beschaffungsmärkten und Störungen in der Logistik mit Asien

ein noch zügigeres Wachstum behindert und zusätzliche Kosten generiert.

Angesichts der gut gefüllten Auftragsbücher passt INFICON die

Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr 2021 von bisher USD 480 - 500 neu auf

USD 490 - 510 Mio. nach oben an. Die erwartete Betriebsgewinnmarge beträgt

18 - 20%.

Zur starken Umsatzentwicklung trug insbesondere das Halbleitergeschäft im

Markt Semi & Vacuum Coating (USD 59.2 Mio.; +39.6% zum Vorjahr) bei. Die

oben erwähnten Herausforderungen führten jedoch zu einem Rückgang von 6.6%

gegenüber dem Vorquartal. Sowohl das Erstausrüster- als auch

Endkundengeschäft florieren vor allem in Asien und insbesondere in China

weiter. Das Beschichtungsgeschäft stagniert hingegen auf solidem Niveau. Die

Umsätze im Markt Refrigeration, Air Conditioning & Automotive (USD 24.2

Mio.; +27.4% zum Vorjahr; -8.3% gegenüber Q2) legten im Jahresvergleich

ebenfalls stark zu. Das Kälte- und Klima-Geschäft entwickelte sich

erfreulich, im Automobilbereich kam es bei einigen Kunden wegen

Materialengpässen zu Produktionsstopps, die auch auf die Nachfrage nach

INFICON-Produkten durchschlugen. Der Bereich E-Mobilität legte unverändert

zu. Im Markt General Vacuum erzielte INFICON einen rekordhohen Umsatz von

USD 33.5 Mio. (+29.3% zum Vorjahr; +10.6% gegenüber Q2). Hier legten zum

einen das hauptsächlich europäische Private-Label-Geschäft und die Verkäufe

nach China zu. Der Umsatz im stark von staatlichen Aufträgen abhängigen

Security & Energy Geschäft blieb mit USD 5.3 Mio. eher bescheiden,

verzeichnete im Jahresvergleich dennoch ein Plus von 12.8%; gegenüber dem

Vorquartal fiel der Umsatz aber um 14.5% zurück.

Die regionale Umsatzverteilung zeigt für das dritte Quartal im

Jahresvergleich für alle Weltregionen breit abgestützte Umsatzsteigerungen;

Asien legte mit 57.3% klar am meisten zu und zeichnete damit im Quartal für

48.7% des Gruppenumsatzes verantwortlich. In Asien stieg der Umsatz auch im

Vergleich zum Vorquartal. Auf Europa und Amerika, wo im Berichtsquartal die

Umsätze etwas hinter dem zweiten Quartal zurückblieben, entfielen jeweils

rund ein Viertel des Umsatzes.

Im dritten Quartal resultierte eine Bruttogewinnmarge von 46.8% nach 45.0%

vor Jahresfrist. Die Engpässe in der globalen Logistik und auf den

Beschaffungsmärkten, sowie aufwändige Neurekrutierungen aufgrund der

generellen Lage auf dem Arbeitsmarkt und auch als Folge der

COVID-19-Pandemie drücken unverändert auf die Margen. Diese Kosten und auch

die Investitionen in zusätzliche Flächen, Anlagen und Kapazitäten von rund

USD 5.8 Mio. allein im dritten Quartal blieben hoch. Zudem wurden mit USD

24.4 Mio. unverändert beachtliche Mittel in die Forschung und Entwicklung

investiert. Die übrigen Kosten wurden straff bewirtschaftet, so dass ein

Betriebsgewinn von USD 22.0 Mio. oder eine gegenüber dem Vorquartal

praktisch unveränderte Betriebsgewinnmarge von 18.0% nach 11.4% vor

Jahresfrist resultierten. Nach Steuern machte der Nettogewinn USD 16.8 Mio.

aus im Vergleich zu USD 7.9 Mio. vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie stellte

sich auf USD 6.87 nach USD 3.24 vor Jahresfrist.

Die Bilanz von INFICON per 30. September 2021 ist unverändert solide. Die

Netto-Barmittel betragen per September USD 42.2 Mio. Die

Lagerumschlagshäufigkeit verbesserte sich von 2.8 auf 3.1. Per 30. September

weist INFICON eine Eigenkapitalquote von 62% (Vorjahr 65%) aus. Der im

dritten Quartal erwirtschaftete Cashflow beläuft sich auf gute USD 21.9 Mio.

nach USD 15.5 Mio. vor Jahresfrist.

Ausblick 2021

Die Lage auf den Weltmärkten in der Beschaffung und der Logistik ist

weiterhin angespannt; die COVID-19-Pandemie bleibt ebenfalls ein

Risikofaktor. Angesichts der hohen Auslastung und der guten Auftragslage

beurteilt INFICON die Aussichten für das laufende Jahr jedoch optimistisch.

So wird die Umsatzerwartung für das ganze Geschäftsjahr von bisher USD 480 -

500 Mio. neu auf USD 490 - 510 Mio. nochmals angehoben. Die erwartete

Betriebsgewinnmarge beträgt 18 - 20%.

Web-Konferenz

INFICON erläutert den Abschluss des dritten Quartals 2021 heute um 09:30 Uhr

MESZ an einer englischsprachigen Web-Konferenz. Teilnehmer sind während der

Präsentation zuerst stumm geschaltet. Danach wird das Management auf Fragen

eingehen. Die Präsentation wird um 07:00 Uhr im Investors-Bereich der

INFICON Website www.inficon.com publiziert.

Sie erreichen die Microsoft Teams Konferenz unter den nachfolgenden Links:

http://bit.ly/IFCN_WebConference

https://ir.inficon.com/conference-calls-or-webcasts/

Kommunikationskalender

Der Kommunikationskalender von INFICON wird laufend aktualisiert und ist

abrufbar

unter im Bereich Investor Relation auf der INFICON Website

https://ir.inficon.com/financial-calendar/.

Informationen per E-Mail Die neusten Informationen von INFICON werden Ihnen

automatisch per E-Mail zugestellt, wenn Sie sich im Bereich Investor

Relations der INFICON Website für diesen Service unter

https://ir.inficon.com/contact-and-information-request/ anmelden.

Hintergrundinformation zu INFICON

INFICON ist ein führender Anbieter von innovativen Vakuuminstrumenten,

hochpräziser Sensortechnologie und Smart Manufacturing/Industry 4.0

Prozesskontrollsoftware, welche die Produktivität und Qualität in

hochentwickelten industriellen Vakuumprozessen steigern. Unsere Analyse-,

Mess- und Kontrollprodukte sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor in der

Gaslecksuche der Klima- und Kühlgeräte-Herstellung und der

Automobilindustrie, sowie für Produktionsanlagenhersteller und

Endverbraucher bei der komplexen Fabrikation von Halbleitern und

Dünnfilmbeschichtungen für optische Instrumente, Flachbildschirme,

Solarzellen und industrielle Vakuumbeschichtungen. Weitere Anwender der

Vakuumtechnologie sind: Life Sciences, Forschung, Raum- und Luftfahrt,

Verpackungen, Wärmebehandlung, Laserschneiden und viele weitere

Prozessindustrien. Unsere Expertise in der Vakuumtechnologie kommt zudem in

der Entwicklung von einzigartigen Geräten zur Analyse giftiger Gase in der

Notfallhilfe, der Sicherheitsüberwachung und im Umweltmonitoring zum

Einsatz. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz, verfügt über

modernste Produktionsstätten in Europa, den USA und China sowie

Niederlassungen in China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Grossbritannien, Indien, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Schweden, der

Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Die Namenaktien von INFICON (IFCN)

werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu INFICON

und unseren Produkten finden Sie auf unserer Website www.inficon.com.

This press release and oral statements or other written statements made, or

to be made by us contain forward-looking statements that do not relate

solely to historical or current facts. These forward-looking statements are

based on the current plans and expectations of our management and are

subject to a number of uncertainties and risks that could significantly

affect our current plans and expectations, as well as future results of

operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly

update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new

information, future events or otherwise.

