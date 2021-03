DGAP-Adhoc: INDUS Holding AG: INDUS Holding AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Indus Holding":

INDUS Holding AG: INDUS Holding AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

^

DGAP-Ad-hoc: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

INDUS Holding AG: INDUS Holding AG beschließt Barkapitalerhöhung unter

Ausschluss des Bezugsrechts

25.03.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER

WEITERLEITUNG IN DEN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN

ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.

Schlagworte: Kapitalerhöhung

INDUS Holding AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des

Bezugsrechts

Bergisch Gladbach, 25. März 2021 - Der Vorstand der INDUS Holding AG hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2019

beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Der Vorstand beabsichtigt eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft

von derzeit 63.571.323,62 Euro um bis zu 6.357.130,02 Euro (entsprechend

knapp 10% des Grundkapitals) auf bis zu 69.928.453,64 Euro durch die Ausgabe

von bis zu 2.445.050 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Die neuen

Aktien werden prospektfrei institutionellen Investoren angeboten und sind ab

dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt. Die neuen Aktien werden voraussichtlich

am oder um den 31. März 2021 in die bestehenden Notierungen der Aktien der

Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Düsseldorf

einbezogen.

Die Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis werden im Rahmen eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt,

welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt. Der Platzierungspreis

wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des

Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Diese Barkapitalerhöhung ermöglicht INDUS weiteren Handlungsspielraum für

zukünftige Akquisitionen in definierten Zukunftsbranchen bei gleichzeitiger

Beibehaltung stabiler Bilanzrelationen und der Stärkung der Eigenkapital-

und Liquiditätsbasis.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten

Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),

Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine

solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt

oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in

bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die

im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind,

sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten.

Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der

Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung

noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner

Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als

verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden

nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung

(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder

von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils

gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter

Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen

werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine

Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln

oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in

dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer

Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich

wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind

verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese

einzuhalten.

Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.

Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der

Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Kontakt:

Dafne Sanac & Nina Wolf

Investor Relations & Öffentlichkeitsarbeit

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

E-Mail investor.relations@indus.de

E-Mail presse@indus.de

www.indus.de

---------------------------------------------------------------------------

25.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

Telefon: +49 (0)2204 40 00-0

Fax: +49 (0)2204 40 00-20

E-Mail: indus@indus.de

Internet: www.indus.de

ISIN: DE0006200108

WKN: 620010

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse

EQS News ID: 1178607

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1178607 25.03.2021 CET/CEST

°