DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ beabsichtigt die Begebung einer nicht nachrangigen Anleihe im Benchmark-Volumen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Immofinanz Immobilien Anlagen":

IMMOFINANZ beabsichtigt die Begebung einer nicht nachrangigen Anleihe im Benchmark-Volumen

^

DGAP-Ad-hoc: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleiheemission

IMMOFINANZ beabsichtigt die Begebung einer nicht nachrangigen Anleihe im

Benchmark-Volumen

06.10.2020 / 10:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN WEDER DIREKT NOCH

INDIREKT IN, NACH ODER AN PERSONEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE

VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTMACHUNG ODER VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG

RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE, VERÖFFENTLICHT, BEKANNTGEMACHT ODER VERBREITET

WERDEN.

IMMOFINANZ beabsichtigt die Begebung einer nicht nachrangigen Anleihe im

Benchmark-Volumen

Auf Grundlage der Genehmigungen des Aufsichtsrats und des Vorstands und

vorbehaltlich günstiger Marktbedingungen plant die IMMOFINANZ AG eine

festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe (die "Anleihe") zu begeben und

hat mehrere Banken beauftragt, Gespräche mit Anleiheinvestoren in ganz

Europa zu vereinbaren.

IMMOFINANZ strebt ein Emissionsvolumen in Benchmark-Höhe an. Der Nettoerlös

aus der Begebung der Anleihen wird für die Refinanzierung von bestehenden

Verbindlichkeiten, zur Nutzung von wertschöpfenden Wachstumschancen und für

allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Das Management der IMMOFINANZ erwartet ein Investment-Grade-Rating 'BBB-'

von S&P Global Ratings für die Anleihen.

Über IMMOFINANZ

IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und

Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von

Immobilien. Dabei setzt IMMOFINANZ auf ihre starken Marken STOP SHOP

(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-

und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen hält ein

Immobilienvermögen von rund EUR 5,0 Milliarden, das sich auf mehr als 210

Objekte verteilt. IMMOFINANZ ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und

Warschau gelistet. Weitere Informationen unter: http://www.immofinanz.com

HINWEISE UND BESCHRÄNKUNGEN

Diese Mitteilung ist nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

zwingend erforderlich.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu

Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es

darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,

deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. IMMOFINANZ

beabsichtigt, die Anleihen im Wege einer Privatplatzierung an qualifizierte

Anleger zu verkaufen. Im Zusammenhang mit dem Listing der Anleihen am

geregelten Markt der Luxemburger Börse wird ein von der CSSF (Commission de

Surveillance du Secteur Financier) gebilligter Prospekt veröffentlicht und

auf der Webseite der IMMOFINANZ unter

https://immofinanz.com/de/investor-relations zur Verfügung gestellt. Diese

Mitteilung stellt weder eine Empfehlung in Bezug auf Wertpapiere der

IMMOFINANZ noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein

solches oder stellt auch keinen Bestandteil eines solchen dar.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf von

Wertpapieren können in bestimmten Jurisdiktion gesetzlichen Beschränkungen

unterliegen und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über

solche Beschränkungen informieren und sie einhalten. Jede Nichteinhaltung

dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze solcher

Jurisdiktionen darstellen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung

von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung beschrieben werden (die

"Platzierung") dar. Investoren sollten für die Frage der Geeignetheit der

Platzierung an die Person einen professionellen Berater konsultieren.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreichs aufhalten oder (ii) "Investment Professionals" nach

Artikel 19(5) Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005 (die "Verordnung") und (iii) Gesellschaften mit hohem

Eigenkapital und anderen Personen, denen dies gesetzmäßig mitgeteilt werden

darf, die jeweils unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle

Personen unter (i), (ii) und (iii) werden gemeinsam als "Relevante Personen"

bezeichnet). Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung

bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit

solchen durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

auf Grundlage dieser Mitteilung oder dessen Inhalt weder handeln noch darauf

vertrauen.

Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Bekanntmachung oder

Verbreitung, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Gebiete und Besitzungen (Possessions), jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und dem District of

Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung stellt kein und bildet keinen

Bestandteil eines Angebots oder einer Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika dar. Solche Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United

States Securities Act von 1933, in der geltenden Fassung (der "Securities

Act") registriert. Solche Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder auf Rechnung oder zugunsten von U.S. Persons (wie

in Regulation S des Securities Act definiert) angeboten werden, außer in

Übereinstimmung mit einer Befreiung der Registrierungspflicht des Securities

Acts. In den Vereinigten Staaten von Amerika wird kein öffentliches Angebot

von Wertpapieren durchgeführt.

MiFID II Zielmarkt: ausschließlich geeignete Gegenparteien und

professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). es wurde kein

PRIIP-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. kein Verkauf an

EWR-Kleinanleger.

ein Rating von Wertpapieren ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder

Halten von Wertpapieren. Ratings können jederzeit revidiert oder

zurückgezogen werden und jedes Rating sollte unabhängig von jedem anderen

Rating bewertet werden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

1100 Wien, Wienerbergstraße 11, Österreich

www.immofinanz.com

---------------------------------------------------------------------------

06.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IMMOFINANZ AG

Wienerbergstraße 11

1100 Wien

Österreich

Telefon: +43 (0) 1 88090 - 2290

Fax: +43 (0) 1 88090 - 8290

E-Mail: investor@immofinanz.com

Internet: http://www.immofinanz.com

ISIN: AT0000A21KS2

WKN: A2JN9W

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart;

Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)

EQS News ID: 1139062

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1139062 06.10.2020 CET/CEST

°