DGAP-Adhoc: IMMOFINANZ AG: Erfolgreiche Aktienplatzierung und Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe (deutsch)

09.07.2020 / 00:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER

UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

Der gesamte Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung und der Emission

der nachrangigen Pflichtwandelanleihe beträgt rund EUR 356 Mio.

Aktienplatzierung

Die IMMOFINANZ AG (FN 114425 y, ISIN AT0000A21KS2) (die "Gesellschaft") hat

15.418.824 Stück Aktien, entsprechend rund 13,76 % des derzeitigen

Grundkapitals der Gesellschaft, im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding-Verfahren) unter Ausschluss

des Bezugsrechts bei institutionellen Anlegern platziert. Der

Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung beträgt insgesamt rund EUR

236 Mio.

Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) und die Anzahl neuer Aktien aus

Barkapitalerhöhung und veräußerter eigener Aktien wurden wie folgt

festgelegt:

- Zur Ausgabe von 11.208.526 Stück Aktien wird das Grundkapital der

Gesellschaft von EUR 112.085.269,00 um EUR 11.208.526 auf EUR 123.293.795,00

entsprechend rund 10 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft aus

dem genehmigten Kapital (§ 169 ff AktG) gegen Bareinlage erhöht.

- Von eigenen Aktien der Gesellschaft werden 4.210.298 Stück, entsprechend

rund 3,76% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft, veräußert. Nach

dieser Veräußerung beträgt der Bestand an eigenen Aktien 6.998.228 Stück,

entsprechend rund 6,24% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft (und

rund 5,68% des Grundkapitals nach der Barkapitalerhöhung).

- Der Bezugspreis (Veräußerungspreis) pro Aktie beträgt EUR 15,31.

Die Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahrs 2019 dividendenberechtigt und

werden nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch voraussichtlich

am oder um den 13.07.2020 geliefert. Die neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung werden am oder um den 13.07.2020 unter der bestehenden ISIN

AT0000A21KS2 zum Handel an der Wiener Börse und nachfolgend an der Börse in

Warschau zugelassen werden.

Emission einer nachrangigen Pflichtwandelanleihe

Weiterhin hat die IMMOFINANZ AG eine nachrangige Pflichtwandelanleihe (die

"Pflichtwandelanleihe") mit einer Gesamtnominale von EUR 120 Mio. im Rahmen

eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding-Verfahren) unter Ausschluss des Bezugsrechts bei

institutionellen Anlegern platziert.

Die Pflichtwandelanleihe wird eine Stückelung von EUR 100.000 aufweisen und

anfänglich in 6.998.228 Stück IMMOFINANZ-Aktien wandelbar sein, entsprechend

rund 6,24 % des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft (und rund 5,68 %

des Grundkapitals nach der Durchführung der oben beschriebenen

Barkapitalerhöhung). Die Pflichtwandelanleihe wird zum Nennwert ausgegeben

und mit einem Kupon von 4,0 % pro Jahr verzinst, der halbjährlich

nachträglich zahlbar ist. Die Pflichtwandelanleihe wird bei Endfälligkeit

verpflichtend in neue oder bestehende Stammaktien des Unternehmens

umgewandelt, es sei denn, sie wird zuvor auf Wunsch der Anleihegläubiger

oder der Gesellschaft oder bei Eintritt bestimmter besonderer Ereignisse

gemäß den Bedingungen der Pflichtwandelanleihe umgewandelt. Der anfängliche

Wandlungspreis wird auf EUR 17,1472 festgelegt, entsprechend dem 12 %

Aufschlag über dem Bezugspreis (Veräußerungspreis) der Aktien bei der

Aktienplatzierung.

Es ist geplant, eine Einbeziehung der Pflichtwandelanleihe an der Wiener

Börse im Markt Vienna MTF zu beantragen. Das Settlement der

Pflichtwandelanleihe erfolgt voraussichtlich am oder um den 23.07.2020.

Mittelverwendung

Die Kapitalmaßnahmen dienen der Stärkung des Kapitals der Gesellschaft und

der relevanten Kennzahlen für das bestehende Emittentenrating und

Anleiherating (ISIN XS1935128956) von Standard & Poor's, derzeit jeweils

Investmentgrade-Rating (BBB-, stabiler Ausblick).

Aufgrund der Pflichtwandlung in Aktien am Ende oder während der Laufzeit und

der damit verbundenen Stärkung der Eigenkapitalbasis geht die Gesellschaft

davon aus, dass die Rating-Agentur Standard & Poor's der nachrangigen

Pflichtwandelanleihe einen hohen eigenkapitalähnlichen Charakter zumessen

wird.

Die IMMOFINANZ AG beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse zur Refinanzierung

von Finanzverbindlichkeiten, zur Nutzung potentieller Wachstumschancen und

zu allgemeinen Unternehmenszwecken zu verwenden.

Die Gesellschaft hat gegenüber den emissionsbegleitenden Banken eine

marktübliche Lock-up Verpflichtung abgegeben, gemäß der sie sich

verpflichtet hat, für einen Zeitraum von 90 Tagen unter anderem keine

weiteren Aktien oder Instrumente mit Wandlungsrecht in Aktien gegen

Bareinlage auszugeben. Diese Lock-up Verpflichtung enthält marktübliche

Ausnahmen.

Hinweise:

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung gemäß Art 17 der

Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014. Sie stellt weder eine

Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder

Verkauf von Wertpapieren der IMMOFINANZ AG dar.

Diese Veröffentlichung ersetzt gemäß § 9 Veröffentlichungsverordnung 2018

die Veröffentlichung nach § 4 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung.

Die Verbreitung dieser Information und ein Angebot von Wertpapieren der

IMMOFINANZ AG unterliegen in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen

Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden

aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese

Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch,

Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder

sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche

Aufforderung unrechtmäßig wäre.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Das Angebot und der Verkauf von den in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapieren sind nicht nach dem

US-Wertpapiergesetz (1933) registriert worden und werden auch nicht danach

registriert. Die Wertpapiere dürfen bei fehlender Registrierung bzw. ohne

eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen in den

Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden. Diese

Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten

werden.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") wird dieses

Dokument nur verteilt und es richtet sich ausschließlich an Personen, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)

2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der

jeweils gültigen Fassung (die "Prospektverordnung") sind. In dem Vereinigten

Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an

Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des

Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in

der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii) Personen sind,

die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth

companies", "unincorporated associations" etc.), oder (iii) sonstige

Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig verteilt werden darf; alle

anderen Personen im Vereinigten Königreich sollten keine Entscheidungen auf

der Grundlage dieses Dokuments ergreifen und nicht auf Grundlage dieses

Dokuments handeln oder sich darauf verlassen.

Die Pflichtwandelanleihe ist nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR und

im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt zu werden, und sie darf auch keinem Kleinanleger im EWR und im

Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung

gestellt werden. Für diese Zwecke ist ein Kleinanleger eine Person, die ein

Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MiFID II ist.

Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der

Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in der jeweils gültigen Fassung, die

"PRIIP-Verordnung") für das Angebot oder den Verkauf der

Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige Bereitstellung an Kleinanleger

im EWR oder im Vereinigten Königreich erforderlich ist, und daher kann das

Angebot oder der Verkauf der Pflichtwandelanleihe oder deren anderweitige

Bereitstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß

der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Zusammenhang mit der Platzierung der Pflichtwandelanleihe und der Aktien

der IMMOFINANZ AG (die "Wertpapiere") können die emissionsbegleitenden

Banken und alle derer jeweiligen verbundenen Unternehmen, die jeweils als

Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere als Eigentumsposition

aufnehmen und in dieser Eigenschaft solche Wertpapiere für eigene Rechnung

behalten, kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus können die

emissionsbegleitenden Banken oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, in deren

Zusammenhang die emissionsbegleitenden Banken (oder deren verbundenen

Unternehmen) von Zeit zu Zeit Wertpapiere erwerben, halten oder veräußern

können. Die emissionsbegleitenden Banken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, es

besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu.

Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,

Schätzungen, Meinungen oder Prognosen über die zukünftige Entwicklung von

IMMOFINANZ AG ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthält, wurden diese auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements von

IMMOFINANZ AG erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller interner Pläne oder

externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, die durch

IMMOFINANZ AG nicht separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als

unzutreffend herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die

dazu führen können, dass Ergebnisse und/oder Entwicklungen wesentlich von

den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. IMMOFINANZ AG übernimmt keine

Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie

nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Büro und Einzelhandel in sieben Kernmärkten in

Europa: Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn und

Rumänien. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung

von Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP

(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-

und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein

Immobilienvermögen von rund EUR 5,1 Mrd., das sich auf mehr als 210 Objekte

verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und

Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

1100 Wien, Wienerbergstraße 11, Österreich

www.immofinanz.com

