DGAP-Adhoc: IFA Hotel & Touristik AG: Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der IFA Interclub Atlantic Hotel, S.A.U. an einen Finanzinvestor (deutsch)

IFA Hotel & Touristik AG: Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der IFA Interclub Atlantic Hotel, S.A.U. an einen Finanzinvestor

^

DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Verkauf

IFA Hotel & Touristik AG: Verkauf sämtlicher Geschäftsanteile an der IFA

Interclub Atlantic Hotel, S.A.U. an einen Finanzinvestor

18.04.2018 / 19:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die IFA Canarias S.L., eine Tochtergesellschaft der IFA Hotel & Touristik

AG, hat heute sämtliche Geschäftsanteile an ihrer bisherigen

Tochtergesellschaft, der IFA Interclub Atlantic Hotel S.A.U.

("Enkelgesellschaft"),

an einen Finanzinvestor mit Sitz in Spanien und zur HI Partners Gruppe

gehörend, veräußert. Die Enkelgesellschaft betreibt das gleichnamige

3-Sterne-Hotel IFA Interclub Atlantic in San Agustín auf Gran Canaria.

Der Kaufpreis beträgt EUR 62,8 Mio., von denen EUR 40,9 Mio. durch

Banküberweisung eingehen. Der weitere Kaufpreisanteil in Höhe von EUR 21,9

Mio. dient der Rückführung von Verbindlichkeiten der IFA Canarias S.L.

gegenüber der Enkelgesellschaft und dem Erwerb von Minderheitsbeteiligungen

der Enkelgesellschaften, die im IFA-Konzern verbleiben.

Duisburg, 18. April 2018

IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft

Der Vorstand

---------------------------------------------------------------------------

18.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG

Düsseldorferstr. 50

47051 Duisburg

Deutschland

Telefon: 0203-9 92 76-0

Fax: 0203-9 92 76-92

E-Mail: ssanchez@ifahotels.com

Internet: www.ifahotels.com

ISIN: DE0006131204

WKN: 613120

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General

Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

676111 18.04.2018 CET/CEST

°