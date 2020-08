DGAP-Adhoc: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Hornbach-Gruppe rechnet mit deutlichem Ertragsanstieg auch im zweiten Quartal 2020/21 und passt Jahresprognose an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hornbach Holding":

Neustadt a. d. Weinstraße, 10. August 2020.

Dank anhaltend hoher Kundennachfrage hat sich der starke Wachstumstrend des

Hornbach Holding AG & Co. KGaA Konzerns (Hornbach-Gruppe) auch im bisherigen

Verlauf des zweiten Quartals (1. Juni bis 31. August 2020) des

Geschäftsjahres 2020/21 fortgesetzt. Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen

sind Umsatz und bereinigtes EBIT kumuliert in den ersten fünf Monaten des

Berichtsjahres erheblich gestiegen. Vor diesem Hintergrund passt der

Vorstand die Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2020/21 an.

Nach ersten vorläufigen Ergebnissen wird der Konzernumsatz sowohl im zweiten

Quartal als auch im ersten Halbjahr 2020/21 voraussichtlich um knapp ein

Fünftel steigen.

Es wird damit gerechnet, dass das um nicht-operative Ergebniseffekte

bereinigte Konzernbetriebsergebnis (adjusted EBIT) im Vergleich zur

Vorjahresperiode sowohl im zweiten Quartal 2020/21 (Vj. 101 Mio. Euro) als

auch im ersten Halbjahr 2020/21 (Vj. 198 Mio. Euro) im mittleren

zweistelligen Prozentbereich wachsen wird. Die sprunghafte

Ergebnisverbesserung im bisherigen Geschäftsverlauf 2020/21 ist im

Wesentlichen auf das starke flächen- und währungskursbereinigte

Umsatzwachstum in Verbindung mit verbesserten Kostenrelationen

zurückzuführen.

Die im Geschäftsbericht 2019/20 veröffentlichte Prognose der Hornbach-Gruppe

für das Geschäftsjahr 2020/21 wird angepasst. Der Vorstand stellt dazu klar,

dass die mit der Coronakrise verbundenen Chancen und Risiken nach wie vor

erheblich und schwer abschätzbar sind. Dies spiegelt sich in relativ großen

Bandbreiten für die aktualisierte Umsatz- und Ertragsprognose für das

Gesamtjahr 2020/21 wider. Demnach wird erwartet, dass der Konzernumsatz (Vj.

4,7 Mrd. Euro) in einem Korridor zwischen plus 5% und plus 15% wachsen wird.

Je nach Ausprägung möglicher Konjunktureffekte rechnet der Vorstand aktuell

damit, dass das bereinigte EBIT in einer Bandbreite zwischen 230 Mio. Euro

und 330 Mio. Euro liegen wird (Vj. 227 Mio. Euro).

Kontakt:

Axel Müller

Leiter Group Communications und Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

axel.mueller@hornbach.com

