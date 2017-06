DGAP-Adhoc: Hornbach Holding AG & Co. KGaA: Erstes Quartal deutlich über Vorjahr - Jahresprognose 2017/2018 jedoch unverändert (deutsch)

Hornbach Holding AG & Co.



HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Erstes Quartal deutlich über Vorjahr - Jahresprognose 2017/2018 jedoch unverändert

Neustadt/Weinstraße, 9. Juni 2017.

Die Ertragslage des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns (HORNBACH-Gruppe) hat sich im ersten Quartal (Q1) des Geschäftsjahres 2017/2018 (1. März bis 31. Mai 2017) im Vergleich zum Vorjahr signifikant verbessert. Der Nettoumsatz erhöhte sich im Konzern um 7,1 % auf 1.196 Mio. EUR (Vj. 1.116 Mio. EUR). Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg im gleichen Zeitraum deutlich überproportional um ca. 21 % auf rund 92 Mio. Euro (Vj. 76,5 Mio. Euro).

Die sehr erfreuliche Ertragsentwicklung im Q1 2017/2018 ist insbesondere auf das flächenbereinigte Umsatzwachstum in Verbindung mit einem überproportional gestiegenen Rohertrag zurückzuführen. Überdies profitierte das EBIT von insgesamt günstigeren Kostenrelationen.

Der Vorstand lässt gleichwohl die Umsatz- und Ertragsprognose für das Gesamtjahr 2017/2018 unverändert. Er rechnet insbesondere mit höheren Filial- und Verwaltungskosten in den drei Folgequartalen des Geschäftsjahres 2017/2018.

Demnach sieht die Umsatzprognose weiterhin vor, dass der Konzernumsatz der HORNBACH-Gruppe im Geschäftsjahr 2017/2018 im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen wird. Hinsichtlich der Ertragsprognose wird unverändert damit gerechnet, dass das EBIT auf bis leicht über und das bereinigte EBIT in etwa auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2016/2017 liegen werden.

Weitere Details zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung werden mit der Bekanntgabe der Mitteilung zum ersten Quartal 2017/2018 am 30. Juni 2017 veröffentlicht (www.hornbach-gruppe.de).

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA vertreten durch die HORNBACH Management AG Der Vorstand

Kontakt: Axel Müller Leiter Group Communications und Investor Relations HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Tel. +49 (0) 6348 602444 axel.mueller@hornbach.com

