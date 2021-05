DGAP-Adhoc: Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Aufstockung ihrer Anleihe 2021/2026 (deutsch)

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Aufstockung ihrer Anleihe 2021/2026

^

10.05.2021

Homann Holzwerkstoffe GmbH beschließt Aufstockung ihrer Anleihe 2021/2026

München, 10. Mai 2021 - Die Geschäftsführung der Homann Holzwerkstoffe GmbH

hat heute beschlossen, eine Aufstockung der im März 2021 begebenen dritten

Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3H2V19, WKN: A3H2V1) im Wege

einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchzuführen. Gemäß

§ 11 der Anleihebedingungen besteht die Möglichkeit, maximal bis zu 13 Mio.

Euro im Rahmen einer Aufstockung zu platzieren. Für die Anleihe 2021/2026

mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 4,50 %

war ursprünglich ein Zielvolumen von 60 Mio. Euro vorgesehen. Aufgrund der

hohen Nachfrage wurde das Volumen bereits bei der Emission im Rahmen der

Privatplatzierung auf 65 Mio. Euro angehoben.

Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollen angesichts der anhaltend

guten Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021 als Liquiditätsreserve für

weiteres Wachstum, künftige Investitionen und die generelle

Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.

Die Festlegung des Emissionsvolumens der Anleiheaufstockung wird durch die

Geschäftsführung in Abhängigkeit von den Marktbedingungen voraussichtlich

bis zum 12. Mai 2021 erfolgen. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH wird den

Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Aufstockung

informieren.

Presse/Investor Relations:

IR.on AG

Anna-Lena Mayer, Martin Grünter

T +49 221 9140 970

homann@ir-on.com

Kontakt:

Homann Holzwerkstoffe GmbH

Teresa Kerscher

T +49 (0)89 99 88 69 0

tk@homanit.org

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Adalbert-Stifter-Straße 39a

81925 München

Deutschland

Telefon: 089 99 88 69-0

Fax: 089 99 88 69-21

E-Mail: tk@homanit.org

ISIN: DE000A3H2V19

WKN: A3H2V1

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°