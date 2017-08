DGAP-Adhoc: Holmes Investment Properties PLC: Neues, nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung und Update über das Programm zum Grundstückserwerb (deutsch)

Holmes Investment Properties PLC: Neues, nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung und Update über das Programm zum Grundstückserwerb

Holmes Investment Properties Plc

Neues, nicht geschäftsführendes Mitglied der Geschäftsleitung und Update über das Programm zum Grundstückserwerb

Holmes Investment Properties hat bekanntgegeben, dass ein neues, nicht geschäftsführendes Mitglied in die Geschäftsleitung aufgenommen wurde. Herr Martin Eberhardt, ein Wirtschaftsprüfer, sammelte umfassende Erfahrungen bei seiner Tätigkeit für verschiedene große Wirtschaftsprüfungsfirmen, bevor er in die Industrie wechselte, wo er verschiedene Posten als Financial Director (FD) und Chief Financial Officer (CFO) bekleidete. Zuletzt war Herr Eberhardt für zwei Immobilienunternehmen tätig, darunter auch als FD von i2, einem führenden britischen Business-Center, sowie in seiner eigenen Wohnungsgesellschaft.

Herr Eberhardt, der sowohl Englisch als auch Deutsch fließend spricht, erklärte: "Holmes Investment Properties Plc hat ein Stadium erreicht, in dem sie mehr als 30 Liegenschaften als möglichen Standort von Freizeitzentren für ihre Kunden bewerten muss. Ich werde meine Erfahrungen einbringen, um das Führungsteam bei der Aufgabe zu unterstützen, Optionen in tragfähige Unternehmungen umzusetzen."

Martin Helme, CEO, kommentierte dies so: "Ich freue mich, Martin bei uns willkommen heißen zu dürfen. In seiner gesamten Karriere, die bei KPMG begann und später im Vorstand von börsennotierten Unternehmen fortgesetzt wurde, kümmerte er sich um die Expansion von Unternehmen und die Wertsteigerung für die Aktionäre. In den letzten Jahren hat Martin dazu beigetragen, einer Reihe von Unternehmen, deren anfängliche Größe der aktuellen Größe von HIP entsprach, dabei zu helfen, ein erhebliches Wachstum zu erfahren. Wir sind zuversichtlich, dass er uns ebenfalls entsprechend unterstützen kann."

ISIN: GB00B61DTR94 WKN: A1H654

