DGAP-Adhoc: Highlight Event & Entertainment AG und The Native SA nehmen strategische Partnerschaft in den Bereichen Digital Entertainment und Celebrity E-Commerce auf (deutsch)

Highlight Event & Entertainment AG und The Native SA nehmen strategische Partnerschaft in den Bereichen Digital Entertainment und Celebrity E-Commerce auf

^

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e):

Sonstiges

Highlight Event & Entertainment AG und The Native SA nehmen strategische

Partnerschaft in den Bereichen Digital Entertainment und Celebrity

E-Commerce auf

07.05.2018 / 18:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Highlight Event & Entertainment AG und The Native SA nehmen eine

strategische Partnerschaft auf. Die langfristig angelegte

Produktionsvereinbarung mit dem in Lausanne ansässigen Unternehmen umfasst

die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Formate für Virtual Reality,

E-Commerce und Onlineauktionen im Sport- und Unterhaltungsbereich.

Im Rahmen der Vereinbarung wird The Native SA für die Highlight Event &

Entertainment AG eine Reihe innovativer Digitalprodukte und

-dienstleistungen entwickeln, die die Migration wichtiger Schlüsselkunden

und -produkte der Highlight Event & Entertainment AG zu digitalen Formaten

beschleunigen und sie für Millenials und einen jüngeren Kundenkreis

attraktiver machen sollen. Unterstützt wird The Native SA dabei von seinen

wichtigsten Partnerunternehmen, der in Lausanne ansässigen

Tochtergesellschaft Blockchain Lab SA, der E-Commerce-Dienstleistungstochter

Asknet AG (www.asknet.de) aus Karlsruhe und P8H Inc (Paddle8,

www.paddle8.com), dem in New York ansässigen Partner für Online-Auktionen.

Die Erfüllung der Bedingungen dieses Produktionsvertrags ist in mehrere

Phasen unterteilt. Die erste Phase umfasst die Umsetzung bestimmter

Pilotepisoden und Inhalte aus dem Digital-Entertainment-Bereich im

Gesamtwert von CHF 1-2 Millionen, zahlbar durch die Highlight Event &

Entertainment AG. Diese Projekte basieren auf festgelegten

Leistungsmeilensteinen und sollen innerhalb der nächsten zwölf Monate

abgeschlossen sein.

The Native SA arbeitet im Rahmen einer zehnjährigen Lizenz bereits seit 2017

für die Europäische Rundfunkunion EBU, einen der wichtigsten Kunden von

Highlight Event & Entertainment AG, und betreibt The Eurovision Fan House

(https://eurovisionfanhouse.com/). Highlight Event & Entertainment AG ist

ein Minderheitsgesellschafter von The Native SA und hält eine Beteiligung

von knapp unter 20 %.

"Wir freuen uns, unsere langjährige Partnerschaft mit der Highlight Event &

Entertainment AG auf Bereiche von Promi-Auktionen bis hin zu

Virtual-Reality-Angeboten im E-Commerce-Bereich zu erweitern und sehen der

engen geschäftlichen Partnerschaft mit der Gruppe im Digitalbereich freudig

entgegen", kommentiert Izabela Depczyk, CEO von The Native SA.

"Die Partnerschaft mit The Native ist eine von zahlreichen spannenden

Digitalinitiativen, die von der Highlight Event & Entertainment AG umgesetzt

werden, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit im Bereich der neuen

E-Commerce- und Unterhaltungsformate Schritt für Schritt auszuweiten", fügt

Bernhard Burgener, Präsident der Highlight Event & Entertainment AG, hinzu.

ÜBER HIGHLIGHT EVENT & ENTERTAINMENT AG

Die an der SIX kotierte Highlight Event and Entertainment AG agiert über

ihre operativen Tochterunternehmen und Beteiligungen vornehmlich im

Geschäftsbereich Event-Marketing. Die Kernkompetenzen der Highlight Event

and Entertainment AG liegen in der Vermarktung internationaler Topevents.

ÜBER THE NATIVE SA

The Native SA ist eine in der Schweiz kotierte (NTIV: SWX, www.thenative.ch)

internationale Technologie- und Medienfirma, die Unternehmenskunden in aller

Welt Best-in-Class-Lösungen aus den Bereichen E-Commerce, Datenanalyse- und

Blockchain-Technologie, Zahlungsservices, Kundensupport sowie Content- und

Digitalmarketing bereitstellt.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Investor Relations

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

Telefon: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

E-Mail: info@hlee.ch

Internet: www.hlee.ch

ISIN: CH0003583256

Valorennummer: 896040

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

683195 07.05.2018 CET/CEST

°