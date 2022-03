DGAP-Adhoc: Helvetia steigert Volumen, Gewinn und Dividende - Smile wird europäisch (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Helvetia Holding":

Helvetia steigert Volumen, Gewinn und Dividende - Smile wird europäisch

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Helvetia steigert Volumen, Gewinn und Dividende - Smile wird europäisch

24.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

St.Gallen, 24. März 2022

Das Wichtigste zum Jahresabschluss 2021 im Überblick:

Profitables Wachstum in allen Märkten

* Helvetia konnte im Geschäftsjahr 2021 profitabel wachsen und das

Geschäftsvolumen auf CHF 11 222.2 Mio. erhöhen.

* Treiber waren das breit abgestützte organische Wachstum im

Nicht-Lebengeschäft und die anlagegebundenen Produkte im Lebengeschäft.

Das erste ganze Geschäftsjahr von Caser als Teil von Helvetia lieferte

ebenfalls einen signifikanten Beitrag.

* Das IFRS-Ergebnis nach Steuern steigerte Helvetia auf CHF 519.8 Mio.

(2020: CHF 281.7 Mio.).

* Die solide Entwicklung der versicherungstechnischen Resultate, der

hervorragende Gewinnbeitrag durch Caser von rund CHF 72 Mio. und

ausgezeichnete Anlageresultate führten zum Ergebnisanstieg.

Dividendenerhöhung um 10 Prozent

* Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die Dividende um

10 Prozent auf CHF 5.50 je Aktie zu erhöhen.

* Diese Dividendenerhöhung widerspiegelt die erfolgreiche

Geschäftsentwicklung und die Stärkung der Gewinnkraft aufgrund der

Übernahme von Caser.

Smile startet neu in Österreich, dann in weiteren Märkten von Helvetia

* Der führende Schweizer Online-Versicherer Smile hat sich sehr gut

entwickelt und ist mit rund 12 Prozent deutlich über dem Markt

gewachsen. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von Smile lanciert Helvetia

nun in den europäischen Ländermärkten.

* Der Start erfolgt in Österreich. Ziel ist, Smile bis Ende

Strategieperiode als führenden Online-Versicherer in diesem Markt zu

etablieren.

Helvetia strebt bei der Nachhaltigkeit ein MSCI-Rating von mindestens «A» an

* Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie 20.25 fokussiert sich Helvetia auf

die Bereiche Umwelt, Produkte, verantwortungsvolle Investments sowie

integrale Verankerung der Nachhaltigkeit in die Unternehmenskultur.

* Helvetia hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 ein MSCI-Rating von

mindestens «A» zu erlangen.

«Helvetia blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück.

Besonders freut mich, dass wir mit Caser liefern, was wir versprochen haben.

Dies wird unseren Aktionärinnen und Aktionären in Form einer deutlichen

Dividendenerhöhung zugutekommen. Vom erfolgreichen Geschäftsmodell von Smile

sollen zukünftig auch Kunden in unseren europäischen Märkten profitieren.

Damit setzen wir im Einklang mit der Strategie helvetia 20.25 unseren Weg zu

einem europäischen Finanzdienstleister fort», kommentiert Philipp Gmür,

Group CEO von Helvetia, das sehr gute Ergebnis.

Solide versicherungstechnische Resultate, substanzieller Gewinnbeitrag von

Caser und gute Anlageergebnisse

Das IFRS-Ergebnis nach Steuern erhöhte sich im Geschäftsjahr 2021 auf CHF

519.8 Mio. (2020: CHF 281.7 Mio.). Das profitable Wachstum, der

substanzielle Gewinnbeitrag von Caser von rund CHF 72 Mio. und das sehr gute

Anlageergebnis waren die wesentlichen Treiber der Gewinnsteigerung.

Im Nicht-Lebengeschäft stieg das IFRS-Ergebnis nach Steuern gegenüber dem

Vorjahr markant auf CHF 389.3 Mio. (2020: CHF 258.5 Mio.). Das Ergebnis des

Geschäftsbereichs Leben verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich auf

CHF 304.1 Mio. (2020: CHF 167.1 Mio.). Das Resultat von Übrige Tätigkeiten

belief sich im Jahr 2021 auf CHF -173.6 Mio. (2020: CHF -143.9 Mio.).

Attraktive Dividendenerhöhung um 10 Prozent

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung für das Geschäftsjahr eine

Dividendenerhöhung gegenüber dem Vorjahr um 10.0 Prozent auf CHF 5.50 pro

Aktie vor. Damit profitieren die Aktionärinnen und Aktionäre vom guten

Geschäftsjahr 2021 sowie von der erfolgreichen Akquisition von Caser und der

damit verbundenen Stärkung der Gewinnkraft und Dividendenkapazität.

Geschäftsvolumen über 11 Milliarden

Die Helvetia Gruppe führte im Geschäftsjahr 2021 strategiekonform ihren

fokussierten Wachstumskurs weiter und legte insbesondere in den Bereichen

Nicht-Leben und anlagegebundenes Lebengeschäft deutlich und profitabel zu.

Insgesamt betrug das Geschäftsvolumen CHF 11 222.2 Mio. (2020: CHF 9 713.6

Mio.). Äusserst positiv war das organische Wachstum mit 5.8 Prozent (in

Originalwährung). Zudem trug das erste ganze Geschäftsjahr von Caser als

Teil von Helvetia zum Wachstum bei, rund 60 Prozent waren darauf

zurückzuführen.

Das Nicht-Lebengeschäft leistete mit einem Zuwachs von 22.0 Prozent (in

Originalwährung) einen erfreulich starken Beitrag. Helvetia verzeichnete

organisch ein über alle Branchen und Ländermärkte abgestütztes starkes

Wachstum (+9.8 Prozent in Originalwährung). Zudem hatte die Übernahme von

Caser einen positiven Einfluss.

Das Lebengeschäft verzeichnete ein Wachstum von 6.3 Prozent (in

Originalwährung). Sehr gut entwickelte sich das Geschäft mit

kapitalschonenden, anlagegebundenen Produkten im Einzel-Leben (+24.8 Prozent

in Originalwährung).

Einen bedeutenden Schritt machte Helvetia beim Ertrag aus Dienstleistungs-

und Kommissionsgeschäften, der gegenüber dem Vorjahr um 56.0 Prozent (in

Originalwährung) auf CHF 354.4 Mio. anstieg. Das Wachstum ist auf eine

starke organische Entwicklung von 13.2 Prozent in Originalwährung sowie auf

Caser und dessen Nicht-Versicherungsgeschäfte, insbesondere im

Gesundheitsbereich, zurückzuführen. Caser trug im vergangenen Jahr CHF 211.8

Mio. zum Ertrag aus Dienstleistungs- und Kommissionsgeschäften bei.

Solide Combined Ratio trotz Unwetterschäden

Von Ende Juni bis Mitte Juli gingen in Europa Hagelzüge und Starkregenfälle

nieder, die zu Schäden in einem Masse führten, wie sie in den letzten zehn

Jahren nicht aufgetreten sind. Die grossen Sommerunwetter verursachten

insgesamt eine Netto-Schadenlast von CHF 125.6 Mio. (vor Steuern),

grösstenteils in der Schweiz und in Deutschland. Dies spiegelte sich auch in

der Netto Combined Ratio wider, die mit 94.8 Prozent leicht über Vorjahr lag

(2020: 94.0 Prozent).

Robuste Neugeschäftsmarge im Lebengeschäft innerhalb der Zielbandbreite

Die Neugeschäftsmarge betrug 2.5 Prozent (2020 ohne Caser: 2.6 Prozent) und

lag damit klar in der Zielbandbreite von 2 bis 3 Prozent.

Starkes Anlageresultat

Das Ergebnis aus Finanzanlagen und Liegenschaften der Gruppe lag mit CHF 1

831.3 Mio. mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (2020: CHF 840.6 Mio.)

aufgrund eines markant besseren Beitrags von Gewinnen und Verlusten auf

Kapitalanlagen. Darin enthalten ist ein stabiler laufender Ertrag aus

Kapitalanlagen der Gruppe in der Höhe von CHF 882.5 Mio. (Vorjahr CHF 888.5

Mio.). Die direkte Rendite kam auf 1.6 Prozent zu stehen (Vorjahr 1.7

Prozent).

Kapitalisierung ist unverändert solide

Die Kapitalisierung von Helvetia ist unverändert stark. Helvetia schätzt,

dass die SST-Quote per 1. Januar 2022 bei über 240 Prozent liegt (Ende Juni

2021: 234 Prozent).

Smile wird europäisch und soll führender Online-Anbieter in Österreich

werden

Das erste Jahr der Umsetzung der Strategie helvetia 20.25 verlief sehr

erfolgreich. Helvetia investierte insbesondere in die Kunden-Convenience,

wie das Beispiel Smile zeigt. Smile ist der führende Schweizer

Online-Versicherer und hat sich rasant weiterentwickelt: Im letzten Jahr

verzeichnete Smile ein Prämienwachstum von 11.8 Prozent auf CHF 111 Mio.

Dies bei einer sehr guten Profitabilität, die sich in den Jahren 2016 bis

2021 in einer durchschnittlichen Netto Combined Ratio von rund 90 Prozent

zeigte. Basis für den Erfolg von Smile ist die Positionierung als digitaler

Lifestyle Brand. So lancierte Smile 2021 als erste europäische Versicherung

ein Freemium-Modell, bei dem auch Nicht-Kunden von kostenlosen Services

profitieren können.

Das einzigartige Erfolgsmodell von Smile skaliert Helvetia nun schrittweise

in europäischen Ländermärkten. Der Start erfolgt in diesem Jahr in

Österreich, im Jahr 2023 folgt Spanien. Philipp Gmür erklärt: «Die

Kundenbedürfnisse entwickeln sich in Richtung digitale Geschäftsmodelle. Das

möchten wir nutzen und die Entwicklung des Online-Vertriebs in unseren

europäischen Ländermärkten aktiv mitgestalten. Unser erstes Ziel ist es, bis

Ende 2025 Smile dank einer einzigartigen Convenience zum führenden

Online-Versicherer in Österreich zu entwickeln.»

Helvetia setzt sich ambitioniertes Nachhaltigkeitsziel

Helvetia will als europäischer Finanzdienstleister zu einer nachhaltigen

Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen. Die

Nachhaltigkeitsstrategie 20.25 fokussiert sich daher auf Umwelt, Produkte,

verantwortungsbewusstes Investieren sowie die integrale Verankerung von

Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur. Als übergeordnetes Ziel wird eine

Verbesserung des MSCI-Ratings auf mindestens «A» bis 2025 verfolgt.

Helvetia kann dabei auf verschiedenen Erfolgen aufbauen. Beispiele dafür

sind die CO2-Neutralität des eigenen Betriebs seit 2017, die Unterzeichnung

der UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (Principles for

Responsible Investment) im Jahr 2020 sowie das Verabschieden einer

Responsible-Investment-Strategie 2021. «Das Versicherungsgeschäft ist

langfristig ausgerichtet. Deshalb gehört nachhaltiges Handeln gleichsam zu

unserer DNA. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir uns nun erstmals

Ziele in diesem Bereich. Wir sind überzeugt, dass wir damit nicht nur einen

Beitrag zur Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten, sondern

auch Wert für unsere Kunden, Aktionäre und Mitarbeitenden schaffen», erklärt

Philipp Gmür.

Wahlen in den Verwaltungsrat

Wie Ende 2021 angekündigt stehen an der Generalversammlung

Verwaltungsratspräsidentin Doris Russi Schurter sowie Verwaltungsrat

Christoph Lechner nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. Alle anderen

Mitglieder des Verwaltungsrats werden der Generalversammlung zur Wahl für

eine weitere Amtszeit von einem Jahr vorgeschlagen. Als neuer Präsident des

Verwaltungsrats wird Thomas Schmuckli zur Wahl vorgeschlagen, als neues

Mitglied des Verwaltungsrats Luigi Lubelli.

Schauen Sie das Video mit Group CEO Philipp Gmür an:

[IMAGE]

Wesentliche Kennzahlen

[IMAGE]

Analysten Philipp Schüpbach Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter

Investor Relations Telefon: +41 58 Media Relations Telefon: +41 58

280 59 23 280 50 33

[1]investor.relations@helvetia.ch [1]media.relations@helvetia.ch

1. 1.

mailto:investor.relations@helve mailto:media.relations@helve

tia.ch tia.ch

Über die Helvetia Gruppe

Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer

erfolgreichen Versicherungsgruppe mit über 12 000 Mitarbeitenden und mehr

als 7 Millionen Kundinnen und Kunden entwickelt. Seit jeher ermöglicht sie

ihren Kundinnen und Kunden, Chancen wahrzunehmen und Risiken einzugehen -

Helvetia ist für sie da, wenn es darauf ankommt. Helvetia ist als beste

Partnerin überall dort präsent, wo Absicherungsbedürfnisse entstehen, mit

Versicherungs-, Vorsorge- und Anlagelösungen aus einer Hand sowie einfachen

Produkten und Prozessen. Die Versicherungsgruppe kennt das Geschäft, von der

Handy-Versicherung über die Absicherung des Gotthard-Basistunnel-Baus bis

hin zur langfristigen Anlage von Kundengeldern. Mit Begeisterung entwickelt

und erschliesst Helvetia Geschäftsmodelle und treibt das eigene Geschäft

kraftvoll und zukunftsgerichtet voran. Sie handelt in all ihrem Wirken

vorausschauend und verantwortungsvoll: zugunsten ihrer Aktionäre, ihrer

Kundinnen und Kunden und Mitarbeitenden sowie ihrer Partner, der

Gesellschaft und Umwelt.

In der Schweiz ist Helvetia die führende Schweizer Allbranchenversicherung.

Im Segment Europa mit den Ländern Deutschland, Italien, Österreich und

Spanien verfügt das Unternehmen über fest verankerte Marktpositionen für

überdurchschnittliches Wachstum. Im Segment Specialty Markets bietet

Helvetia weltweite massgeschneiderte Spezial- und Rückversicherungsdeckungen

an. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.22 Mrd. erzielte Helvetia im

Geschäftsjahr 2021 ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 519.8 Mio. Die

Aktie der Helvetia Holding AG wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

gehandelt.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

