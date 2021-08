DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert Softwaretochter Docufy GmbH an Elvaston Capital Management (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert Softwaretochter Docufy GmbH an Elvaston Capital Management

DGAP-Ad-hoc: Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e):

Verkauf/Prognoseänderung

Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg veräußert Softwaretochter Docufy

GmbH an Elvaston Capital Management

31.08.2021 / 10:54 CET/CEST

Kontakt:

Heidelberg veräußert Softwaretochter DOCUFY an Elvaston Capital Management

und hebt EBITDA-Margenziel für GJ 2021/22 an

- Unveränderter Fokus auf cloudbasierte Digitalisierungsstrategie im

Kerngeschäft

- Portfoliostraffung stärkt Liquidität für Zukunftsinvestitionen

- EBITDA-Marge von 77,5 % im Gesamtjahr 2021/22 erwartet

- Strategische Weiterentwicklung von DOCUFY

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat im Rahmen der weiteren

Fokussierung auf ihre cloudbasierte Digitalisierungsstrategie im

Kerngeschäft den Software-anbieter DOCUFY GmbH, Bamberg, an die

Beteiligungsgesellschaft Elvaston Capital Management, Berlin, verkauft. Ein

entsprechender Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet. Im Dezember 2019 hatte

Heidelberg eigene Software-Randaktivitäten bei der DOCUFY gebündelt, die das

bisherige Portfolio der DOCUFY sinnvoll ergänzen.

Unveränderter Fokus auf cloudbasierte Digitalisierungsstrategie im

Kerngeschäft

Dieser Schritt erlaubt es Heidelberg, seine einzigartige Positionierung bei

cloud- und datenbasierter Software und das entsprechende Angebot

unterschiedlicher, auf die Kunden im Kerngeschäft zugeschnittene Produkte

und Services, weiter voranzutreiben. 'Im Rahmen unserer Portfolioanalyse und

Konzentration auf unsere Kernaktivitäten sind wir zu dem Ergebnis gekommen,

dass die geplante Zukunftsstrategie von DOCUFY von einem neuen Partner

gezielter unterstützt werden kann. Wir legen unseren Schwerpunkt im Bereich

Software in den Ausbau cloudbasierter Anwendungen und Plattformen für die

Druckindustrie', sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von

Heidelberg. 'Die durch den Verkauf freiwerdenden Mittel werden wir dafür

nutzen, strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen

Transformation weiter voranzutreiben.'

DOCUFY ist ein führender Anbieter von Information-Management-Software, der

hochwertige Softwareprodukte und -lösungen sowie Beratungs- und

Implementierungsleistungen, Trainings und SaaS-Services entwickelt und

vertreibt. Zu den Kunden zählen namhafte, international operierende

Industrieunternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, darunter auch mehrere

DAX-Unternehmen. Mit der DOCUFY-Software-Suite gelingt es Unternehmen, von

der Gewinnung von Informationen, über die Verarbeitung und die

zielgerichtete Verteilung bis zur Anwendung der richtigen Information die

Prozesse zu optimieren und so zum nachhaltigen Unternehmenserfolg

beizutragen.

'Wir freuen uns darauf, mit Hilfe von Elvaston unsere Strategie DOCUFY 2025

zu realisieren', sagte Stefan Donat, CEO der DOCUFY GmbH. 'So können wir für

unsere bestehenden und zukünftigen Kunden unser Angebot weiter ausbauen.'

Mit rund 120 Mitarbeitern zählt DOCUFY eine Reihe bedeutender

Industrieunternehmen zu seinen Kunden und wird diese, wie auch Heidelberg,

weiterhin bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategien unterstützen.

Die neue Strategie von DOCUFY, basierend auf dem Ausbau der

DOCUFY-Software-Suite zu einem Industry 4.0 InfoHub, dem Aufbau neuer

strategischer Partnerschaften und der Internationalisierung der

Geschäftsaktivitäten, hat großes Interesse bei den Kunden und bestehenden

Partnern geweckt. Die konsequente Realisierung dieses Ansatzes wird nun

durch Elvaston gewährleistet.

EBITDA-Marge von 77,5 % im Gesamtjahr 2021/22 erwartet

Heidelberg erwartet durch diese Transaktion einen außerordentlichen

Ertrag/Abgangsgewinn in Höhe von mehr als 20 Mio. Euro. Der Verkauf ist zum

heutigen Tage wirksam. Aufgrund der insgesamt zu erwartenden Erträge aus

Asset Management im Rahmen der Unternehmenstransformation, die höher

ausfallen werden als zu Beginn des Geschäftsjahres absehbar war, hebt

Heidelberg die Prognose beim operativen Ergebnis für das Gesamtjahr 2021/22

an. So erwartet das Unternehmen nun eine EBITDA-Marge in einer Bandbreite

von 77,5 % (bisher: 67 %).

'Wir verschlanken weiter konsequent unsere Strukturen und fokussieren das

Portfolio auf die Kern-Wachstumsfelder. Dies schafft weitere finanzielle

Freiräume für Heidelberg', sagte Finanzvorstand Marcus A. Wassenberg.

'Zusammen mit der guten Auftragslage können wir die Prognose für das

laufende Jahr trotz erhöhter Materialkosten anheben.'

www.docufy.de

Bildmaterial sowie weitere Informationen über das Unternehmen stehen im

Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur

Verfügung.

Heidelberg IR jetzt auch auf Twitter:

Link zum IR-Twitter Kanal: https://twitter.com/Heidelberg_IR

Auf Twitter zu finden unter dem Namen: @Heidelberg_IR

Für weitere Informationen:

Heidelberger Druckmaschinen AG

Corporate Public Relations

Thomas Fichtl

Telefon: +49 6222 82- 67123

Telefax: +49 6222 82- 67129

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Robin Karpp

Tel: +49 (0)6222 82-67120

Fax: +49 (0)6222 82-99 67120

E-Mail: robin.karpp@heidelberg.com

Elvaston Capital Management GmbH

Tel: +49 (0)30 887 1427-0

Fax: +49 (0)30 887 1427-27

E-Mail: info@elvaston.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)6222 82-67121

Fax: +49 (0)6222 82-67129

E-Mail: investorrelations@heidelberg.com

Internet: www.heidelberg.com

ISIN: DE0007314007

WKN: 731400

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1230049

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1230049 31.08.2021 CET/CEST

°