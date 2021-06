DGAP-Adhoc: Hans R. Holdener wird neuer CEO von Helvetica; Kapitalerhöhung desHSO Fund deutlich überzeichnet (deutsch)

Hans R. Holdener wird neuer CEO von Helvetica; Kapitalerhöhung desHSO Fund deutlich überzeichnet

^

EQS Group-Ad-hoc: Helvetica Property / Schlagwort(e): Sonstiges

Hans R. Holdener wird neuer CEO von Helvetica; Kapitalerhöhung des HSO Fund

deutlich überzeichnet

30.06.2021 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR 30. Juni 2021

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 30. Juni 2021 - Hans R. Holdener übernimmt per 1. November 2021 die

CEO Funktion bei Helvetica. Die Fondsgesellschaft konnte die Kapitalerhöhung

des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) erfolgreich abschliessen.

Dem Fonds fliessen Mittel in Höhe von rund CHF 28 Millionen zu.

* Hans R. Holdener wurde vom Verwaltungsrat per 1. November 2021 zum neuen

CEO von Helvetica ernannt

* Er tritt die Nachfolge von Michael Müller an, der das Unternehmen per

31. Oktober 2021 verlassen wird

* Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) wurde

erfolgreich abgeschlossen

* Mittelzufluss von rund CHF 28 Millionen für den HSO Fund

Hans R. Holdener neuer CEO von Helvetica

Hans R. Holdener (55), wird die Funktion des CEO der Helvetica Property

Investors AG per 1. November 2021 übernehmen. Er hat die Firma vor 15 Jahren

gegründet und zwischen 2006 und 2019 als CEO aufgebaut und geführt. Der

Schweizer Unternehmer mit Norwegischen Wurzeln verfügt über mehr als 20

Jahre Erfahrung im Immobilien- und Finanzbereich. Helvetica hat sich in den

vergangenen Jahren zu einer der führenden Schweizer Investment-Plattformen

für Immobilienanlagen entwickelt.

Hans Ueli Keller, Präsident des Verwaltungsrates, kommentiert: «Ich freue

mich, dass Hans R. Holdener in operativer Tätigkeit zu Helvetica

zurückgekehrt ist und dass wir ihn wieder als CEO gewinnen konnten. Er

geniesst in der gesamten Immobilien- und Finanzbranche ein hohes Ansehen und

ist eine Persönlichkeit mit grosser Erfahrung. Helvetica ist ihm aus seiner

früheren Tätigkeit als Mitgründer und CEO bestens vertraut. Er hat bewiesen,

dass er auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich führen kann. Der

Verwaltungsrat ist überzeugt, dass er ideale Voraussetzungen mitbringt, den

eingeschlagenen Wachstumskurs weiterzuführen.»

Zur Sicherstellung der Good Corporate Governance wird er auf den 1. November

2021 hin aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Der Suchprozess für eine

Nachfolgerin läuft.

Hans Ueli Keller sagt weiter: «Michael Müller hat die Firma während zwei

Jahren erfolgreich geführt und dabei insbesondere sicher durch die

COVID-19-Pandemie gesteuert. Wir freuen uns, dass Michael Müller seinen

Traum der Selbständigkeit verwirklichen kann und er Helvetica auch weiterhin

verbunden bleibt. Der Verwaltungsrat dankt ihm für seine grossen Verdienste

in dieser Zeit, und wünscht ihm in seiner Selbständigkeit viel Erfolg.»

Erfolgreiche Kapitalerhöhung für den HSO Fund

Die vom 07. Juni bis 25. Juni 2021 für den HSO Fund (ISIN CH0434725054)

durchgeführte Kapitalerhöhung ist mit einem Emissionserlös von CHF 27.7

Millionen im geplanten Umfang erfolgreich abgeschlossen worden. Die

Kapitalerhöhung wurde deutlich überzeichnet und der Anlegerkreis konnte

erweitert werden. Insgesamt werden 250'000 neue Anteile zu einem

Ausgabepreis von CHF 110.74 netto je Anteil ausgegeben. Die Anzahl der sich

im Umlauf befindenden Anteile beläuft sich nach der Kapitalerhöhung auf

1'000'000 Anteile. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 30. Juni

2021.

Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (best effort basis) im Rahmen

eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Mit dem Mittelzufluss aus

der Kapitalerhöhung konnte der Kauf von fünf Liegenschaften an bester Lage

in Pratteln/BL bereits vollzogen werden. Gleichzeitig ermöglichen die

erhaltenen Mittel auch noch weitere Investitionen in das bestehende,

hochwertige Liegenschaften-Portfolio des HSO Fund.

Salman Baday, Head Sales Schweiz, sagt: «Der Kauf der fünf Liegenschaften

fand im Rahmen eines Off-Market Deals statt. Die Objekte erzielen stabile

und langfristige Renditen und tragen so massgeblich zu einer nachhaltigen

Ausschüttungsrendite für unsere Investoren bei.»

Durch den Erwerb der Liegenschaften in Pratteln, die eine lange Laufzeit der

Mietverträge (WAULT) von 7.4 Jahren ausweisen, steigt sowohl die

Diversifikation im Portfolio wie auch die durchschnittliche Bonität der

Mieter durch verschiedene namhafte Ankermieter in Pratteln. Die Fondsleitung

plant den Fonds längerfristig weiter auszubauen und strebt mittelfristig

eine Kotierung des Fonds an der SIX Swiss Exchange an. Derzeit werden die

Anteile des HSO Fund ausserbörslich durch die Bank J. Safra Sarasin AG

gehandelt. Anteile können auch bei allen Schweizer Banken erworben werden.

Medienkontakte

Michael Müller Salman Baday

Chief Executive Officer (Schweiz) Head Sales (Schweiz)

T +41 43 544 70 80 +41 43 544 70 95

[1]mm@Helvetica.com [1]sb@Helvetica.com

1. mailto:mm@Helvetica.com 1. mailto:sb@Helvetica.com

Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung des HSO Fund sind auf

swissfunddata.ch oder auf Helvetica.com verfügbar.

Über die Helvetica

Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs-

und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen

Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen

Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform

bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische

Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für

ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für

verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen

Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.

Über Helvetica Swiss Commercial Fund

Der HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer

Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in

Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen

der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung

ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite

Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht,

FINMA, bewilligt.

Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN

CH0335507932

Über Helvetica Swiss Opportunity Fund

Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle

Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen

vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern,

die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der

langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener

Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist

von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Über Helvetica Swiss Living Fund

Der HSL Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten

Anlegern offensteht. Der HSL Fund investiert in Wohnimmobilien in der ganzen

Schweiz, primär dort, wo regionale und nationale Wirtschaftszentren gut

erreichbar sind. Im Anlagefokus des Fonds stehen ältere und neuwertige

Liegenschaften mit stabilen und nachhaltigen Erträgen. Das Anlageziel

besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der

Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich

handelbar. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht,

FINMA, bewilligt.

Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

Disclaimer

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff.

des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen noch einen Prospekt,

einen vereinfachten Prospekt oder Wesentliche Informationen für die

Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KIID) im Sinne

des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt

dar. Die Anteile des HSO Fund dürfen nicht in der Schweiz öffentlich

angeboten oder beworben werden. Die für einen Investitionsentscheid allein

massgeblichen Unterlagen, der Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt

können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Helvetica Property

Brandschenkestrasse 47

8002 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 43 544 7080

E-Mail: office@helvetica.com

Internet: www.Helvetica.com

ISIN: CH0335507932

Valorennummer: 33550793

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1214014

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1214014 30.06.2021 CET/CEST

°