DGAP-Adhoc: Halbjahresbericht 2021 - Transformation auf Kurs mit positivem Einfluss auf die operativen Ergebnisse (deutsch)

Halbjahresbericht 2021 - Transformation auf Kurs mit positivem Einfluss auf die operativen Ergebnisse

^

EQS Group-Ad-hoc: Implenia AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Halbjahresbericht 2021 - Transformation auf Kurs mit positivem Einfluss auf

die operativen Ergebnisse

17.08.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

* Strategischer Fokus auf Profitabilität resultiert in EBIT von CHF 40,0

Mio.; alle Divisionen haben zum positiven EBIT beigetragen

* Auftragsbestand von CHF 6,6 Mrd. mit strategisch relevanten

Projektgewinnen, erhöhter Qualität und verbessertem Risikoprofil dank

Value-Assurance-Ansatz

* Implenia befindet sich in einer umfassenden Transformation:

Erforderliche operative Massnahmen sind auf Kurs und haben positive

Auswirkungen auf die Ergebnisse

* Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber Geschäftsjahr 2020 entgegen der

Saisonalität. Flüssige Mittel und Eigenkapital mit positivem Trend für

zweites Halbjahr

* Implenia bestätigt Guidance

Dietlikon, 17. August 2021

«Unsere Transformation ist auf Kurs. Mit unserer Expertise in der Führung

komplexer Projekte und unserem langjährigen Fokus auf Nachhaltigkeit sind

wir gut aufgestellt, um ein integrierter, multinational führender Anbieter

von Bau- und Immobiliendienstleistungen zu werden», erklärt CEO André Wyss.

«Die ergriffenen operativen Massnahmen haben erste positive Auswirkungen auf

die Ergebnisse. Unser Auftragsbestand ist hoch und dank der gruppenweiten

Anwendung des Value-Assurance-Ansatzes von verbesserter Qualität.»

Strategischer Fokus auf Profitabilität resultiert in EBIT von CHF 40,0 Mio.;

alle Divisionen haben zum positiven EBIT beigetragen

Implenia erzielte im ersten Halbjahr einen soliden operativen Gewinn. Das

ausgewiesene EBIT belief sich auf CHF 40,0 Mio. (HY1.2020: CHF 3,7 Mio.

exkl. Ina Invest-Transaktion, ausgewiesen CHF 56,2 Mio.). Die Leistung aus

dem operativen Geschäft entspricht den Erwartungen und aus der zügigen

Umsetzung der Transformation ergaben sich zusätzlich Einmaleffekte mit

positiver Wirkung auf das Ergebnis. Der Umsatz sank leicht gegenüber dem

ersten Halbjahr 2020 auf CHF 1'884 Mio. (HY1.2020: CHF 1'926 Mio.). Die

Umsetzung und strikte Anwendung des Value-Assurance-Ansatzes führten zu

einer selektiveren Akquisition von Projekten mit besseren Margen. Alle

Divisionen sind auf gutem Weg, ihre Profitabilitätsziele für 2021 zu

erreichen.

Die Division Real Estate erzielte ein EBIT von CHF 22,3 Mio. (HY1.2020:

ausgewiesenes EBIT von CHF 107,5 Mio.; inkl. des positiven Effekts der Ina

Invest-Transaktion).Die Division investiert weiterhin in ihr attraktives

Real Estate Portfolio mit einem Marktwert von mehr als CHF 350 Mio. und

entwickelt dieses als Trader-Developer in der Schweiz und in Deutschland,

z.B. mit der Akquisition des Areals «Marienplatz» in Darmstadt. Gemeinsam

mit Partnern realisiert die Division zudem standardisierte, industriell

vorgefertigte Immobilienprodukte. Die Zusammenarbeit mit Ina Invest in den

Bereichen Akquisition und Immobiliendienstleistungen ist gut etabliert. Die

Beteiligung von Implenia an Ina Invest hat einen Buchwert von CHF 144,8

Mio..

Die Division Buildings erreichte ein solides Ergebnis und eine verbesserte

Profitabilität des operativen Geschäfts. Das EBIT der Division betrug CHF

16,2 Mio. (HY1.2020: CHF 5,4 Mio.). Durch den Fokus auf Profitabilität und

auf grosse, komplexe Projekte, sank der Umsatz auf CHF 854 Mio. (HY1.2020:

CHF 1'001 Mio.). Der Auftragsbestand ist von verbesserter Qualität und

erhöhte sich auf CHF 3'148 Mio. (HY1.2020: CHF 2'646 Mio.) - vor allem durch

die im Mai vollzogene Übernahme von BAM Swiss AG. Mit dieser Übernahme

stärkte die Division ihre Kompetenz für komplexe Projekte mehrheitlich im

Gesundheitswesen. Darüber hinaus baute die Division weitere Kompetenzen für

Planungs- und Beratungsleistungen auf.

Die Division Civil Engineering rapportierte ein EBIT von CHF 10,2 Mio.

(HY1.2020: CHF -48,0 Mio.). Die Transformation ist auf Kurs, das verbesserte

operative Ergebnis ist ein erster Beweis dafür. Die Division ist nun gut

aufgestellt, um künftig erfolgreich zu arbeiten. Die Teilbereiche Tunnelling

und Special Foundations haben gute Resultate erzielt. Die

Restrukturierungsmassnahmen sowie die Reduktion von Aktivitäten des

Teilbereichs Civil schreiten weiter gut voran und sind mehrheitlich bereits

abgeschlossen. Der Umsatz der Division stieg auf CHF 1'040 Mio. (HY1.2020:

CHF 927 Mio.). Das war einem starken zweiten Quartal zu verdanken,

insbesondere einem soliden Monat Juni, sowie dem strategischen Fokus auf

Grossprojekte. Der Auftragsbestand lag mit CHF 3'301 Mio. auf

Vorjahresniveau (HY1.2020: CHF 3'349 Mio.) und ist von verbesserter

Qualität. Aufgrund des Gewinns von Los 3 des Tunnelbau-Projekts TELT (Tunnel

Euralpin Lyon-Turin) bleibt Frankreich ein wichtiger Markt für Tunnelbau und

damit verbundene Infrastrukturprojekte.

Die strategische Portfolioanpassung des Teilbereichs Civil verläuft

planmässig. Folgende Veräusserungen sind inzwischen abgeschlossen: Implenia

Instandsetzung GmbH in Deutschland, Werkhöfe und Baugeräte in Österreich

sowie die Bereiche Wartung von Fähranlegern und Felssicherung in Norwegen.

Eine weitere Auslagerung von Werkhöfen und Baugeräten wird geprüft und der

Teilbereich hat die lokalen Produktionseinheiten im Kanton Graubünden in der

Schweiz geschlossen. Aktivitäten des Teilbereichs Civil in Schweden,

Norwegen und Österreich wurden soweit reduziert, dass bereits laufende

Projekte abgeschlossen werden können.

Die Division Specialties erzielte ein EBIT von CHF 0,5 Mio. (HY1.2020: CHF

-0,6 Mio.). Der Umsatz belief sich auf CHF 95,8 Mio. (HY1.2020: CHF 104,9

Mio.). Der Auftragsbestand blieb mit CHF 166,1 Mio. stabil (HY1.2020: CHF

170,4 Mio.), trotz des Verkaufs der zwei nicht-strategischen

Geschäftseinheiten Tüchler Ausbau und Tetrag. Die Division wird weiterhin

die Entwicklung und Skalierung von Geschäftseinheiten mit hohem Potenzial

vorantreiben und sucht aktiv nach Akquisitionsmöglichkeiten, um ihre

Planungs- und Engineering-Kompetenzen zu erweitern. Der Implenia Innovation

Hub entwickelt bereits mehr als 70 vielversprechende Innovationen in

unterschiedlichen Reifephasen.

Auftragsbestand von CHF 6,6 Mrd. mit strategisch relevanten Projektgewinnen,

erhöhter Qualität und verbessertem Risikoprofil dank Value-Assurance-Ansatz

Der Auftragsbestand von Implenia erhöhte sich auf CHF 6,6 Mrd. (HY1.2020:

CHF 6,2 Mrd.), bedingt durch strategisch relevante Projektgewinne im ersten

Halbjahr sowie aufgrund der Akquisition von BAM Swiss AG. Die Qualität des

Auftragsbestands verbessert sich weiter. Der Value-Assurance-Ansatz von

Implenia wird bei allen neuen Projekten angewendet und Grossprojekte werden

mit Lean Construction-Methoden geplant und realisiert. Durch diese beiden

Massnahmen wird das Risikoprofil sowie die Profitabilität der

Projektpipeline verbessert. Dank der Einführung des Value-Assurance-Ansatzes

und verbesserten Prozessen zur Risikobeurteilung stieg die kalkulierte

Bruttomarge des Auftragsbestands um ca. 1,0 Prozentpunkt (resp. 20%).

Implenia führt im Rahmen des Projekt-Controllings kontinuierlich

Kostenkontrollen sowie realistische Risikobeurteilungen durch.

Frühwarnindikatoren zur Identifizierung von Unregelmässigkeiten und

möglichen Risiken stellen Exzellenz in der Projektabwicklung sicher.

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat Implenia zahlreiche grosse und

komplexe Infrastrukturprojekte in strategischen Märkten gewonnen. Diese

Projektaufträge stehen im Einklang mit den Kernkompetenzen der Gruppe. Zudem

sind sie ein Beweis für die Reputation und die Nachfrage nach den

Fähigkeiten und der langjährigen Erfahrung von Implenia im Tunnelbau.

Beispiele sind: Lärmschutztunnel Autobahn A7 Altona (Deutschland),

Lysaker-Fornebu-Tunnel (Norwegen), U-Bahn-Station Sofia in Stockholm

(Schweden) und zwei Abschnitte der Vorbereitungsarbeiten für die zweite

Röhre des Gotthard-Strassentunnels (Schweiz).

Die Division Buildings erhielt den Zuschlag für mehrere grosse und komplexe

Projekte für nachhaltige Wohn- und Gewerbegebäude in der Schweiz und in

Deutschland. Beispiele sind: Laborprovisorium Campus Irchel (Zürich), Büro-,

Hotel- und Einzelhandelskomplex ka3 (Karlsruhe), nachhaltige

Mietliegenschaften auf dem Turley-Areal (Mannheim) sowie die Wohn- und

Gewerbegebäude BahnStadt (Bruchsal). Basierend auf der Strategie von

Implenia gibt es eine Verschiebung weg von der reinen Bauproduktion hin zu

Projekten mit einem hohen Anteil an Beratungs- und Planungsarbeiten.

Implenia befindet sich in einer umfassenden Transformation: Erforderliche

operative Massnahmen sind auf Kurs und haben positive Auswirkungen auf die

Ergebnisse

Implenia befindet sich in einer umfassenden Transformation. Dazu gehören

Portfolioanpassungen, Wertberichtigungen sowie eine Reorganisation von

Geschäftsbereichen und Support-Funktionen. Das Unternehmen konzentriert sich

weiterhin auf integrierte Bau- und Immobiliendienstleistungen in den

Kernmärkten Schweiz und Deutschland und bietet in anderen Märkten Tunnelbau

und damit verbundene Infrastrukturprojekte an. Die Umsetzung dieser

Transformation ist bei der strategischen Priorität «Portfolio» weit

fortgeschritten und im Teilbereich Civil mehrheitlich bereits abgeschlossen.

Portfolioanpassungen und die Auslagerung von kapitalintensiven Aktivitäten

wird Implenia im zweiten Halbjahr fortsetzen.

Für die Kernmärkte von Implenia bleiben die jüngsten Prognosen zur

Marktentwicklung positiv. Die erwartete Erholung der Gesamtbauleistung für

2021 wurde von bisher ca. 4,1% in ganz Europa leicht korrigiert auf ein

Wachstum von 3,8%. Für die Folgejahre wird eine allmähliche Abschwächung der

Dynamik der Gesamtbauleistung erwartet. Für 2022 lautet die Schätzung auf

ein Wachstum von 3,0%, für 2023 werden 2,1% prognostiziert (Quelle:

Euroconstruct Report, Juni 2021).

Aktives Management der steigenden Kosten für Baumaterial

Seit Anfang des Jahres sind die Kosten für Baumaterial erheblich gestiegen.

Implenia steuert Herausforderungen wie Engpässe in der Lieferkette oder

Inflation der Materialkosten aktiv durch enge Zusammenarbeit der operativen

Einheiten mit der globalen Einkaufsorganisation. Bis zum heutigen Zeitpunkt

halten sich die finanziellen Auswirkungen dadurch in Grenzen. Die Gruppe

erwartet, dass sie den Anstieg der Materialkosten zu einem erheblichen Teil

abfedern kann.

Nachhaltigkeit - ein wichtiges Element der Value-Proposition von Implenia

Nachhaltigkeit ist nicht nur einer der Unternehmenswerte von Implenia,

sondern auch ein zentrales Element der Value-Proposition gegenüber den

Kunden. Implenia hat zwölf Nachhaltigkeitsziele definiert, die ein breites

Spektrum von ESG-Kriterien abdecken und die bis 2025 erreicht werden sollen.

Das übergeordnete Ziel, die Stellung als Branchenleader bezüglich

Nachhaltigkeit weiter auszubauen, wurde kürzlich von zwei grossen

Rating-Agenturen gewürdigt: Sustainalytics, ein weltweit führendes

Forschungs- und Analyseunternehmen für Umwelt-, Sozial- und

Governance-Themen, hat für das Jahr 2020 an Implenia 84 Punkte vergeben.

Zudem wurde Implenia von Ecovadis, dem weltweit grössten Anbieter von

Nachhaltigkeitsratings, der Silberstatus verliehen. Dieses Rating ist

besonders wichtig für Aufträge des öffentlichen Sektors, wird aber auch von

anderen Kunden zunehmend gefordert. Darüber hinaus hat auch MSCI im Juli

2021 das AA-Rating für Implenia bestätigt.

Eigenkapitalquote erhöhte sich gegenüber Geschäftsjahr 2020 entgegen der

Saisonalität. Flüssige Mittel und Eigenkapital mit positivem Trend für

zweites Halbjahr

Der Free Cash Flow für das erste Halbjahr betrug CHF -325,4 Mio. (HY1.2020:

CHF -228,3 Mio.). Wie erwartet lag er aufgrund saisonaler Schwankungen und

der kontinuierlichen Strategieumsetzung vorübergehend auf tiefem Niveau.

Kosten für Restrukturierungsmassnahmen und Legacy-Projekte, die im

vergangenen Jahr zurückgestellt wurden, haben zu einem zusätzlichen

Mittelabfluss geführt. Weiter ist aufgrund der Ina Invest-Transaktion im

letzten Jahr der Cash Flow der Division Real Estate derzeit wie

vorausgesehen niedriger, mittelfristig wird aber eine Stabilisierung

erwartet. Für das zweite Halbjahr erwartet Implenia eine positive

Entwicklung des Free Cash Flow.

Entgegen der Saisonalität im ersten Halbjahr, erhöhte sich die

Eigenkapitalquote um 0,8 Prozentpunkte auf 11,1% (gegenüber einem Rückgang

von 2,5 Prozentpunkten im HY1.2020). Das Ziel von Implenia ist es weiterhin,

die Eigenkapitalquote kontinuierlich und nachhaltig auf mittelfristig über

20% zu verbessern, basierend auf dem starken operativen Geschäft, inklusive

steigender Erträge von Ina Invest, und einer konsequenten

Asset-light-Strategie. Aus dem Real Estate Portfolio von Implenia resultiert

ein zusätzliches Aufwertungspotenzial.

Implenia bestätigt Guidance

Basierend auf dem Fortschritt bei der Strategieumsetzung, der aktuellen

Beurteilung der steigenden Kosten für Baumaterial sowie der Fokussierung auf

das Kernportfolio und die Asset-Light-Strategie, bestätigt Implenia die

EBIT-Guidance auf Gruppenebene. Implenia erwartet für 2021 ein EBIT von CHF

>100 Mio. und mittelfristig eine EBIT-Marge von 4,5%.

Halbjahresbericht 2021: Den Halbjahresbericht 2021 können Sie über diesen

Link aufrufen und herunterladen.

Webcast für Analysten und Medienvertreter

Heute findet von 8.30 bis 9.30 Uhr ein Webcast für Analysten und

Medienvertreter statt, bei dem auch Fragen gestellt werden können.

Schlüsselzahlen Gruppe

1.1.-30.0- 1.1.-30.0-

6.2021 6.2020

in TCHF in TCHF like for

like1

Konzernumsatz 1'883'604 1'926'145 (2.2%) (4.2%)

EBIT 40'027 56'202

in % des Umsatzes 2.1% 2.9%

Konzernergebnis 22'381 57'611

in % des Umsatzes 1.2% 3.0%

Free Cash Flow (325'394) (228'342)

Flüssige Mittel (per 30.06.) 358'221 646'776 (44.6%) (45.4%)

Finanzverbindlichkeiten (per (710'738) (644'718) 10.2% 9.5%

30.06.)

Netto-Cash-Position (per (352'517) 2'058

30.06.)

Verbindlichkeiten aus Leasing 160'712 141'481 13.6% 10.6%

(per 30.06.)

Netto-Cash-Position exkl. (191'805) 143'539 (233.6%) (237.1%)

Verbindlichkeiten aus Leasing

(per 30.06.)

Investiertes Kapital (per 695'106 521'730 33.2% 32.1%

30.06.)

Nutzungsrechte aus Leasing (154'361) (139'610) 10.6% 7.7%

(per 30.06.)

Investiertes Kapital exkl. 540'745 382'120 41.5% 41.0%

Nutzungsrechte aus Leasing

(per 30.06.)

Eigenkapital (per 30.06.) 324'341 506'487 (36.0%) (37.2%)

Eigenkapitalquote in % 10.3% 19.2%

Auftragsbestand (per 30.06.) 6'615'465 6'164'727 7.3% 4.8%

Produktionsleistung 1'805'552 1'938'753 (6.9%) (8.6%)

Mitarbeitende (FTE; per 8'123 8'895 (8.7%)

30.06.)

1 Fremdwährungsbereinigt

Schlüsselzahlen Divisionen

Real Estate

1.1.-30.0- 1.1.-30.0-

6.2021 6.2020

in TCHF in TCHF

EBIT 22'304 107'453 (79.2%)

Mitarbeitende (FTE; per 92 72 27.8%

30.06.)

Buildings

1.1.-30.0- 1.1.-30.0-

6.2021 6.2020

in TCHF in TCHF

Umsatz 821'349 898'172 (8.6%)

EBIT 16'235 5'365

in % des Umsatzes 2.0% 0.6%

Auftragsbestand (per 30.06.) 3'148'274 2'645'735 19.0%

Produktionsleistung 826'103 911'876 (9.4%)

Mitarbeitende (FTE; per 1'929 1'986 (2.9%)

30.06.)

Civil Engineering

1.1.-30.0- 1.1.-30.0-

6.2021 6.2020

in TCHF in TCHF

Umsatz 944'266 840'070 12.4%

EBIT 10'163 (48'029)

in % des Umsatzes 1.1% (5.7%)

Auftragsbestand (per 30.06.) 3'301'107 3'348'633 (1.4%)

Produktionsleistung 891'533 835'682 6.7%

Mitarbeitende (FTE; per 4'643 5'322 (12.8%)

30.06.)

Specialties

1.1.-30.0- 1.1.-30.0-

6.2021 6.2020

in TCHF in TCHF

Umsatz 79'142 89'305 (11.4%)

EBIT 471 (629)

in % des Umsatzes 0.6% (0.7%)

Auftragsbestand (per 30.06.) 166'084 170'360 (2.5%)

Produktionsleistung 79'135 92'596 (14.5%)

Mitarbeitende (FTE; per 892 950 (6.1%)

30.06.)

Kontakt für Medien:

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren and Analysten:

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com

Investoren Agenda:

1. März 2022: Jahresergebnis 2021, Analysten- und Medienkonferenz

29. März 2022: Generalversammlung

Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt und

realisiert Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für

künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem plant und

erstellt Implenia in Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen komplexe

Infrastrukturprojekte. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund

150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus

hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter

einem Dach zu einem integrierten, multinational führenden Bau- und

Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie

der tiefen Erfahrung ihrer Spezialisten kann die Gruppe komplexe

Grossprojekte realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus und

kundennah begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein

nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer

und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon

bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 8'500 Personen und erzielte im

Jahr 2020 einen Umsatz von knapp CHF 4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX

Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter

implenia.com.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Implenia AG

Industriestrasse 24

8305 Dietlikon

Schweiz

Telefon: +41 58 474 74 74

E-Mail: info@implenia.com

Internet: www.implenia.com

ISIN: CH0023868554

Valorennummer: A0JEGJ

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1226904

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1226904 17.08.2021 CET/CEST

°