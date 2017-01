DGAP-Adhoc: HUGO BOSS AG: HUGO BOSS erreicht die angestrebten Jahresziele auf Basis vorläufiger Zahlen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Der Umsatz des HUGO BOSS Konzern ging im vierten Quartal auf vorläufiger, nicht testierter Basis und bereinigt um Währungseffekte um 1% zurück. In Euro betrug der Umsatz 725 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Auf vorläufiger, nicht testierter Basis erzielte HUGO BOSS damit im Gesamtjahr einen Umsatz von 2.693 Mio. EUR, was einem Minus von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auf währungsbereinigter Basis lag der Rückgang bei 2%. Vorbehaltlich des noch andauernden Jahresabschlusses geht der Konzern davon aus, dass das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten) im Jahr 2016 am oberen Ende der Prognosespanne liegen wird. HUGO BOSS hatte im November die Erwartung eines Ergebnisrückgangs zwischen 17% und 23% gegenüber Vorjahr bekräftigt (bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten 2015: 594 Mio. EUR).

Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung von HUGO BOSS hat sich im vierten Quartal gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf weiter verbessert. Insbesondere im eigenen Einzelhandel erzielte der Konzern Fortschritte. Das operative Ergebnis wird daher im Jahr 2016 voraussichtlich am oberen Ende der Prognosespanne liegen.

'Die Ergebnisse des vierten Quartals zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind', kommentiert Mark Langer, Vorstandsvorsitzender der HUGO BOSS AG. 'In China haben wir im zweiten Halbjahr den Turnaround geschafft. Auch in Europa haben wir uns in einem schwierigen Marktumfeld gut behauptet. Wir werden weiter intensiv an der Umsetzung unserer im November vorgestellten strategischen Pläne arbeiten. Wir sind zuversichtlich, damit auf einen nachhaltigen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren.'

Im vierten Quartal gingen die Umsätze des Konzerns auf vorläufiger Basis und bereinigt um Währungseffekte um 1% zurück. In Euro betrug der Umsatz 725 Mio. EUR, was einem Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

In Europa stieg der Umsatz vor allem dank eines robusten Wachstums in Großbritannien währungsbereinigt um 2%. Auch in Deutschland entwickelte sich das Geschäft positiv. In der Region Amerika sanken die Umsätze im vierten Quartal in lokalen Währungen um 14%. Asien lag hingegen währungsbereinigt um 5% über Vorjahr. Auf dem chinesischen Festland erzielte HUGO BOSS auf vergleichbarer Fläche und ohne Währungseffekte einen Umsatzanstieg von fast 20%.

Im eigenen Einzelhandel (inklusive Outlets und Online-Stores) legte der Umsatz im vierten Quartal währungsbereinigt um 4% zu. Flächen- und währungsbereinigt nahm er zwar um 3% ab, jedoch fiel der Rückgang damit deutlich niedriger aus als im bisherigen Jahresverlauf. Der Umsatz im Großhandelsgeschäft lag auf währungsbereinigter Basis um 13% unter Vorjahr. Fortgesetzte Bereinigungen der Distribution in den USA hatten darauf einen wesentlichen Einfluss.

Der Konzern wird seine finalen Jahresergebnisse und seinen Finanzausblick für das Jahr 2017 am 9. März veröffentlichen und im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenzen erörtern. Am Vortag dieser Veranstaltungen wird der Aufsichtsrat über den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2016 entscheiden.

