DGAP-Adhoc: Grammer AG befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen zu einem Joint Venture mit Changchun FAWSN Group Co., Ltd. (deutsch)

24.10.2019 / 16:51 CET/CEST

GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)

Amberg, 24. Oktober 2019 - Die Grammer AG ("Grammer") befindet sich in

fortgeschrittenen Verhandlungen zur Begründung eines Joint Ventures für

Automobil Interiorkomponenten in Changchun, China mit Changchun FAWSN Group

Co., Ltd., einem mit der FAW-Gruppe verbundenen Unternehmen. Grammer wird 50

Prozent an dem zukünftigen Joint Venture GRAMMER FAWSN Vehicle Parts Co.

Ltd. halten. Die restlichen 50 Prozent werden von der Changchun FAWSN Group

Co., Ltd. gehalten.

Das Joint Venture wird eine breite Palette von Komponenten für den

Fahrzeuginnenraum produzieren, die vor allem in die von der FAW-Gruppe

hergestellten Fahrzeuge eingebaut werden. Die FAW-Gruppe ist der drittgrößte

chinesische OEM und hatte im vergangenen Jahr mit eigenen Marken und

zusammen mit anderen Joint Venture-Partnern einen zweistelligen Marktanteil

in China, dem größten Automobilmarkt der Welt. Grammer erwartet aus diesem

Joint Venture eine erhebliche zukünftige Umsatzsteigerung.

Grammer AG

Der Vorstand

Kontakt:

GRAMMER AG

Boris Mutius

Tel.: 09621 66 2200

investor-relations@grammer.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Grammer AG

Georg-Grammer-Str. 2

92224 Amberg

Deutschland

Telefon: +49 (0)9621 66-0

Fax: +49 (0)9621 66-1000

E-Mail: investor-relations@grammer.com

Internet: www.grammer.com

ISIN: DE0005895403, DE0005895403

WKN: 589540, 589540

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Stuttgart, Tradegate Exchange

°