DGAP-Adhoc: Geschäftsjahr 2021: Markante Umsatz- und Gewinnsteigerung (deutsch)

Geschäftsjahr 2021: Markante Umsatz- und Gewinnsteigerung

04.03.2022 / 06:09 CET/CEST

Altstätten, 4. März 2022

* COLTENE erzielte einen Jahresumsatz von CHF 279,2 Mio., 12,4% über dem

Vorjahr.

* Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte CHF 43,8 Mio., was einem Plus von

88,3% entspricht.

* Die EBIT-Marge betrug über das Jahr gesehen 15,7% (2020: 9,4%).

* COLTENE erwirtschaftete einen Reingewinn von CHF 31,7 Mio., 285,2% über

dem Vorjahr.

* Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.30 (Vorjahr: CHF 3.00)

pro Aktie.

Die COLTENE Gruppe schloss das Jahr mit einem Umsatz von CHF 279,2 Mio.,

12,4% über dem Vorjahr und einem neuen Rekordwert (2020: CHF 248,4 Mio.;

2019: CHF 273,8 Mio.). Um die Veräusserung von Vigodent sowie um

Wechselkurseffekte bereinigt verzeichnete COLTENE 2021 sogar 14,9% mehr

Umsatz im Vergleich zum Vorjahr. Gegenüber 2019 betrug das um die

Währungseffekte und den Verkauf der Vigodent bereinigte organische Wachstum

10,6% (CAGR 2019-2021: 5,1%). Der Betriebserfolg (EBIT) erreichte 2021 CHF

43,8 Mio. (2020: CHF 23,3 Mio.). Die EBIT-Marge betrug 15,7% (2020: 9,4%).

Spareffekte auf der Kostenseite und Erholungseffekte auf der Verkaufsseite

führten vor allem im ersten Halbjahr zu überproportional erfreulichen

Resultaten. Im zweiten Semester normalisierte sich die Nachfrage wieder.

Der Reingewinn betrug CHF 31,7 Mio. (Vorjahr CHF 8,2 Mio.). Die

Eigenkapitalquote stieg auf 57,5%, (2020: 48,1%) und die Nettoverschuldung

sank um 21,4% von CHF 21,9 Mio. auf CHF 17,2 Mio. Der Free Cash Flow nahm um

6.5% ab und betrug CHF 22,7 Mio. (Vorjahr CHF 24,3 Mio.). Der Verwaltungsrat

schlägt der Generalversammlung vom 21. April 2022 die Ausschüttung von CHF

3.30 (Vorjahr: CHF 3.00) pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven vor. Für

natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz ist diese steuerfrei.

Im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich die Nachfrage nach Dentalprodukten

erfreulich. Das erste Halbjahr war von Nachholeffekten geprägt und zeigte

eine überproportionale Umsatzzunahme. Im zweiten Semester normalisierte sich

die Nachfrage und das Unternehmen spürte zunehmend Engpässe in den

Logistikketten, was die Lieferfähigkeit teilweise beeinträchtigte.

Alle Märkte und Produktbereiche haben sich gegenüber dem Pandemiejahr

erholt. 49,7% des Umsatzes wurden in Nordamerika erzielt, 4,4% in

Lateinamerika und 10,9% in Asien. EMEA verzeichnete einen anteiligen Umsatz

von 35,0%. Während im Vorjahr der Bereich der Infektionskontrolle mit plus

35,5% pandemiebedingt rasant wuchs, normalisierte sich das Wachstum in

diesem Bereich auf 2,3%. Die Bereiche Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz, die im Jahr 2020 Umsatz verloren hatten, legten 2021

dafür umso stärker zu, nämlich um 19,7% resp. 17,8%.

Ausblick 2022

Im laufenden Jahr legt die COLTENE Gruppe den Fokus nebst den Hauptmärkten

auf Wachstum in Asien und insbesondere in China, da dieser Dentalmarkt

grosses Potential umfasst. In Grossbritannien, Deutschland und Frankreich

wird ein Wachstum des Bereichs Infektionskontrolle angestrebt, während sich

in der Endodontie vor allem in den USA, in Deutschland, Frankreich, Italien

und auf der iberischen Halbinsel Wachstumschancen eröffnen.

Die Gruppe hält am mittelfristigen Ziel einer EBIT-Marge von 15% und einem

leicht über dem Markt liegenden Umsatzwachstum fest. Mittelfristig kann das

organisch angestrebte Wachstum mit zielgerichteten Akquisitionen ergänzt

werden. Die Ausschüttungsquote für zukünftige Dividenden bleibt bei einem

Zielwert von 70%.

Medien- und Analystenkonferenz

Heute Freitag, 4. März 2022, 10:00 Uhr MEZ, im Hotel Widder, Rennweg 7, 8001

Zürich, Empfang ab 9.30 Uhr

Die Präsentations-Unterlagen stehen auf www.coltene.com zur Verfügung.

Ordentliche Generalversammlung 2022

Die ordentliche Generalversammlung der COLTENE Holding AG findet am

Donnerstag, 21. April, um 16:00 Uhr MEZ Uhr im Hotel-Restaurant Sonne,

Kugelgasse 2, in 9450 in Altstätten statt. Türöffnung ist um 15:30 Uhr,

Informationen zur Anreise und zu den Modalitäten bezüglich Corona

Schutzmassnahmen sowie die vollständige Einladung zur Generalversammlung

stehen zum Download bereit unter www.coltene.com.

Geschäftsbericht 2021

Der Geschäftsbericht 2021 der COLTENE Holding AG wurde heute veröffentlicht

und ist unter www.coltene.com verfügbar.

Kennzahlen (in CHF 1000) 2021 2020 Delta in %

Nettoumsatz 279 242 248 352 12,4%

Betriebsaufwand 137 250 131 205 4,6%

Betriebserfolg (EBIT) 43 796 23 259 88,3%

in % vom Nettoumsatz 15,7% 9,4% n.a.

Reingewinn 31 708 8 232 285,2%

Geldfluss aus Betriebstätigkeit 32 515 34 806 -6,6%

Investitionen (netto) 9 795 10 516 -6,9%

Free Cash Flow 22 720 24 290 -6,5%

Kennzahlen (in CHF 1000) 31.12.21 31.12.20 Delta in %

Nettoverschuldung -17 185 -21 866 -21,4%

Total Aktiven 186 738 187 631 -0,5%

Eigenkapital 107 399 90 234 19.0%

in % des Totals der Aktiven 57,5% 48,1% n.a.

Ausschüttung je Aktie in CHF 3.30 1 3.00 10,0%

Anzahl Mitarbeitende (Vollzeitstellen) 1 242 1 189 4,5%

1 Antrag des Verwaltungsrates an die Generalversammlung 2022

(Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven)

Um regelmässig die neusten Informationen zu COLTENE Holding AG zu erhalten,

tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com ein.

Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO,

Telefon +41 71 757 54 80, Mobile +41 79 436 26 22, E-Mail

markus.abderhalden@coltene.com

Finanzkalender

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2021 und

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 4. März 2022

Generalversammlung 2022 21. April 2022

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2022 und

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2022 5. August 2022

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2022 und

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2022 3. März 2023

Generalversammlung 2023 19. April 2023

Veröffentlichung Halbjahresbericht 2023 und

Telefonkonferenz zum Halbjahresabschluss 2023 4. August 2023

Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung,

Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und

Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und

Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland,

Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist

COLTENE mit eigenen Verkaufsgesellschaften in den wichtigen Schlüsselmärkten

wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und Indien präsent.

Weltweit vertrauen Zahnärztinnen und Zahnärzte, DSOs, Dentalkliniken sowie

Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die

Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere

Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite

www.coltene.com.

Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

www.coltene.com

