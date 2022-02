DGAP-Adhoc: Geschäftsjahr 2021: Energiedienst Holding AG steigert das Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich (deutsch)

Geschäftsjahr 2021: Energiedienst Holding AG steigert das Ergebnis vor Zinsen und Steuern deutlich

Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2021: Energiedienst Holding AG steigert das Ergebnis vor

Zinsen und Steuern deutlich

25.02.2022 / 06:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Energiedienst Holding AG

Postfach

CH-5080 Laufenburg

Telefon +41 62 869-2222

www.energiedienst.ch

25. Februar 2022

Presseinformation /

Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -

Geschäftsjahr 2021: Energiedienst Holding AG steigert das Ergebnis vor

Zinsen und Steuern deutlich

* EBIT steigt auf 89,5 Mio. Euro; Adjusted EBIT steigt auf 67,9 Mio. Euro

* Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Erhöhung der

Dividende um 0,10 CHF auf 0,85 CHF je Aktie vor

* Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 heute veröffentlicht

Laufenburg. Die Energiedienst Holding AG hat im Geschäftsjahr 2021 ihren

Adjusted EBIT, also das um nicht operative Effekte bereinigte Ergebnis vor

Zinsen und Steuern, erneut deutlich gesteigert. Mit 67,9 Mio. Euro lag der

Adjusted EBIT 17,1 Mio. Euro höher als im Vorjahr (50,8 Mio. Euro). Zu

diesem Anstieg trugen das im Geschäftsjahr 2021 gestiegene Niveau der

Grosshandelspreise für Strom sowie verschiedene Effekte in den

Geschäftssegmenten Kundennahe Energielösungen sowie Systemrelevante

Infrastruktur bei.

Auch der EBIT stieg erneut deutlich um 50,6 Mio. Euro auf 89,5 Mio. Euro. Er

übertraf damit klar die Erwartungen. Neben den operativen Effekten trägt

auch die positive Kapitalmarktentwicklung des letzten Jahres, die zu

ergebniswirksamen Bewertungseffekten bei der Personalvorsorge Deutschland

führte, zu dieser Steigerung bei. Die Vorjahresperiode war dagegen durch

negative Kapitalmarkteffekte belastet. Die Energiedienst Holding AG

publiziert ihre Geschäftszahlen nach Swiss GAAP FER. Daher werden diese

Effekte direkt im EBIT gebucht.

Der Jahresgewinn der Energiedienst-Gruppe lag bei rund 73 Mio. Euro und war

rund 30 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Die Finanzstabilität der

Energiedienst-Gruppe ist weiterhin sehr robust. Dies zeigt sich im

Eigenkapitalanteil von rund 46 Prozent (Vorjahr: 49 Prozent). Der Free

Cashflow lag im Geschäftsjahr 2021 bei 199 Mio. Euro (Vorjahr: 39 Mio.

Euro). Diese Kennzahl ist vor allem durch erhaltene Margin-Zahlungen im

Zusammenhang mit der Absicherung von Stromhandelsverträgen in Höhe von netto

139 Mio. Euro positiv beeinflusst. Das Nettofinanzguthaben ist mit rund 92

Mio. Euro weiterhin gut.

Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding

AG, sagt: "Das Jahr 2021 war ein erfolgreiches Jahr für die

Energiedienst-Gruppe. Nicht nur weil wir unser Ergebnis erneut deutlich

steigern konnten, sondern auch weil wir bei unserer Transformation und der

Unternehmensstrategie mit vielen Projekten wichtige Meilensteine erreicht

haben. Bei den aktuellen Entwicklungen im Energiemarkt ist uns bewusst, dass

die Belastungen für Privat- und Geschäftskundinnen und -kunden im Moment

sehr hoch sind. Wir unterstützen unsere Kunden in dieser Zeit und bieten

weiterhin faire Preise sowie Energielösungen, die zur Kosteneffizienz

beitragen. Zugleich haben wir Klimaschutz und Nachhaltigkeit fest im Blick."

Unternehmensstrategie 2030 überprüft

Die Vision der Energiedienst-Gruppe, Gestalter einer lebenswerten

Gesellschaft zu sein, in der nachhaltig leben und wirtschaften

selbstverständlich ist, fusst auf drei Säulen: Kundennahe Energielösungen,

Systemrelevante Infrastruktur und Erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur.

Darüber steht als Dach die Klimaneutralität. Diese Strategie hat die

Unternehmensgruppe 2021 überprüft und nur an wenigen Stellen nachjustiert.

Jörg Reichert erklärt dazu: "Unsere Strategierevision hat gezeigt, dass wir

mit der Zielsetzung der Strategie und ihrer Umsetzung gut unterwegs sind.

Wir machen in sehr vielen Bereichen Fortschritte, was man auch am

Unternehmensergebnis sieht. In einigen Geschäftsfeldern haben wir die

Strategie an Veränderungen des wirtschaftlichen oder regulatorischen Umfelds

angepasst."

Entwicklung des Geschäfts in den drei Wachstumssäulen

Kundennahe Energielösungen

Der gesamte Absatz von Strom und Gas an Kundinnen und Kunden erhöhte sich um

rund 5 Prozent auf 4.302 Mio. Kilowattstunden (kWh). Im Strombereich

bedeutet das eine Steigerung des Absatzes von 3.877 Mio. kWh im Jahr 2020

auf 4.050 Mio. kWh. Erfreulich ist, dass sich dabei auch der Anteil der

Geschäftskunden und Weiterverteiler, die von Systemstrom auf NaturEnergie,

also Ökostrom aus Wasserkraft, umstellen, deutlich erhöht hat. Dies ist Teil

der Unternehmensstrategie von Energiedienst. Ebenfalls erfreulich ist der

Anstieg des Gasabsatzes um rund 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 252

Mio. kWh. Der Absatz von Strom und Gas an Kundinnen und Kunden hat das

Niveau von vor der Corona-Pandemie um rund 2 Prozent übertroffen.

Im vergangenen Jahr hat die Energiedienst-Gruppe die Sanierung ihres

Photovoltaik-Bereichs erfolgreich abgeschlossen. Auch hier können sich die

operativen Zahlen sehen lassen. Im Geschäftsjahr 2021 installierte die

Unternehmensgruppe 610 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von

19,1 MWp. Im Vorjahr waren es 547 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 13,7

MWp.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im operativen Ergebnis wider.

Der Adjusted EBIT des Segments Kundennahe Energielösungen verbesserte sich

um rund 9 Mio. Euro. Dies ist im Wesentlichen auf das Vertriebsgeschäft mit

Strom und Gas zurückzuführen. Der Vorjahreszeitraum war durch die

Auswirkungen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden negativen

wirtschaftlichen Effekten insbesondere bei den Industriekunden belastet. Das

Photovoltaik-Endkundengeschäft wurde erneut gesteigert. Nach Abzug aller

Kosten wird zum ersten Mal eine schwarze Null erreicht.

Systemrelevante Infrastruktur

Die Verbesserung des Adjusted EBIT um 12 Mio. Euro ist unter anderem auf

Effekte aus der Weitergabe von regulatorischen Kostenbestandteilen, wie zum

Beispiel Personalzusatzkosten und vorgelagerte Netzkosten, zurückzuführen,

die zeitversetzt anerkannt werden. Höhere Unterhaltsaufwendungen unter

anderem witterungsgedingt, aber auch für die Umsetzung der Digitalisierung,

belasten die Ergebnisentwicklung.

Erneuerbare Erzeugungs-Infrastruktur

Die 54 eigenen und teileigenen Wasserkraftwerke der Energiedienst-Gruppe

erzeugten 2021 rund 3 Mrd. kWh Ökostrom. Am Hochrhein, mit den grossen

Laufwasserkraftwerken, lag die Produktion 1,3 Prozent unter dem 10-jährigen

Mittel. Im Wallis war sie 1,7 Prozent unter dem 10-jährigen Mittel. Die

verwertbare Produktion war 2021 insgesamt um 116 Mio. kWh schlechter als im

Vorjahr.

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Preise für die Vermarktung der Energie

beeinflussen das Ergebnis dieses Segments insgesamt positiv. Insbesondere

der sehr starke Anstieg der Spotmarktpreise im zweiten Halbjahr 2021 führte

in Verbindung mit einer unterdurchschnittlichen Produktion zu einer

deutlichen Ergebnisbegrenzung zum Jahresende. Unter anderem aufgrund der

deutlich schlechteren Produktion im Vergleich zum Vorjahr reduzierte sich in

diesem Segment der Adjusted EBIT um 4 Mio. Euro.

Investitionen

Die Nettoinvestitionen betrugen 2021 rund 57 Mio. Euro. Sie lagen damit rund

4 Mio. Euro unter dem Niveau des Vorjahres. Rund drei Viertel der

Investitionen wurden im Geschäftsfeld Systemrelevante Infrastruktur - dazu

gehört unter anderem der Netzbetrieb - getätigt. Weitere Investitionen

flossen in Projekte für Wärme- und Energielösungen, in bestehende

Produktionsanlagen sowie in die Ertüchtigung und den Neubau von

Kleinwasserkraftwerken.

Dividende steigt

Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG schlägt der

Generalversammlung am 26. April 2022 vor, die Dividende zu erhöhen. Sie soll

eine Höhe von CHF 0,85 je Aktie betragen. Sie steigt damit um 13 Prozent

gegenüber dem Vorjahr und entspricht einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent

auf den um Bewertungseffekte bereinigten Jahresgewinn.

Ausblick

Die Situation in der Energiewirtschaft ist zurzeit durch starke

Unsicherheiten geprägt. Insbesondere die Entwicklung der Energiepreise ist

derzeit auch aufgrund geopolitischer Faktoren kaum abzuschätzen. Diese

Unsicherheit bietet aber auch Möglichkeiten. Die hohen Energiepreise sorgen

beispielsweise dafür, dass die Nachfrage nach Photovoltaiklösungen stark

gestiegen ist. Firmen- und Privatkunden haben erkannt, dass sie sich mit

eigenen Photovoltaik-Anlagen ein Stück weit unabhängig vom Energiemarkt und

damit von den hohen Strompreisen machen können. Ebenso bieten Wärmenetze,

die aus industrieller Abwärme gespeist werden, konstante Wärmepreise, die

nicht vom Gasangebot abhängen. In beiden Wachstumsmärkten agiert die

Energiedienst-Gruppe zunehmend erfolgreich.

Die aktuellen Unternehmensergebnisse und auch die Strategierevision in 2021

zeigen, dass die Energiedienst-Gruppe mit der Unternehmensstrategie 2030 den

richtigen Weg eingeschlagen hat.

Die Auswirkungen des massiven Anstiegs der Grosshandelspreise für Strom und

Gas und der angespannten Lieferketten werden voraussichtlich bis weit in das

Jahr 2022 hineinreichen. Eine konkrete und verlässliche Abschätzung der

Auswirkungen auf das Ergebnis der Energiedienst-Gruppe lässt sich aus

heutiger Sicht nicht treffen.

Die Energiedienst-Gruppe bewegt sich in einem Marktumfeld, das zudem durch

einen intensiven Wettbewerb geprägt ist. Massgeblichen Einfluss auf den EBIT

haben unter anderem auch noch die Wasserführung, der Wettbewerb um Kunden

und Netzkonzessionen sowie die regulatorische Kostenanerkennung. Weitere

bedeutende Faktoren sind die Entwicklung des Wechselkurses zwischen

Schweizer Franken und Euro sowie der Kapitalmarkt über die Personalvorsorge.

Bei durchschnittlicher Wasserführung und stabilem Kapitalmarkt erwartet die

Energiedienst-Gruppe für das Geschäftsjahr 2022 ein EBIT-Niveau in Höhe von

rund 60 Millionen Euro.

Geschäftsjahr 2021: Stromabsatz in Mio. Kilowattstunden

2021 2020 Veränderung

Absatz NaturEnergie Hochrhein 1.904 1.570 21,3%

davon Privat- und Gewerbekunden 631 652 -3,2%

davon Geschäftskunden 1.019 795 28,2%

davon Weiterverteiler 254 123 105,9%

Absatz Systemstrom Hochrhein 1.289 1.501 -14,1%

davon Geschäftskunden 1.067 1.148 -7,0%

davon Weiterverteiler 222 353 -37,1%

Absatz NaturEnergie Wallis 134 131 2,6%

davon Weiterverteiler 134 131 2,6%

Absatz Systemstrom Wallis 723 675 7,1%

davon Geschäftskunden 444 486 -8,7%

davon Weiterverteiler 245 156 57,6%

davon quotenkonsolidierte Gesellschaften 34 33 2,2%

Übriger Stromabsatz 4.382 5.084 -13,8%

Gesamtabsatz 8.432 8.960 -5,9%

Zahlen sind kaufmännisch gerundet

Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021

2021 2020 Verände-

rung

Bilanzsumme in 1.664,6 1.467,4 13,4%

Mio. EUR

Nettoerlöse Lieferungen und in 1.124,1 1.036,9 8,4%

Leistungen Mio. EUR

EBIT in 89,5 38,9 130,0%

Mio. EUR

Adjusted EBIT in 67,9 50,8 33,6%

Mio. EUR

Adjusted EBIT Kundennahe in 4,2 -4,7

Energielösungen Mio. EUR

Adjusted EBIT Systemrelevante in 30,1 17,9 68,3%

Infrastruktur Mio. EUR

Adjusted EBIT Erneuerbare in 38,7 42,2 -8,3%

Erzeugungs-Infrastruktur Mio. EUR

Adjusted EBIT Übriges in -5,2 -4,5 -14,2%

Mio. EUR

Jahresgewinn in 73,4 43,6 68,4%

Mio. EUR

Eigenkapital der Aktionäre der in 769,3 714,8 7,6%

Energiedienst Holding AG Mio. EUR

Eigenkapitalquote in % 46,2 48,7 -5,2%

Nettofinanzguthaben in 92,0 120,3 -23,5%

Mio. EUR

Nettoinvestitionen in 56,6 60,2 -6,1%

Mio. EUR

Free Cashflow in 198,9 38,8 412,2%

Mio. EUR

ROCE in 10,7 8,9 20,6%

Pro-

zent

Mitarbeitende Vollzeitstellen / 991 / 952 / 4,1% /

Anzahl 1.084 1.072 1,1%

Lost Time Injury Frequency Anzahl 4,2 3,4 23,5%

Die Präsentation zur Bilanzpressekonferenz der Energiedienst Holding AG

steht unter www.energiedienst.de/investor heute ab 12 Uhr zum Download

bereit. Hier das Material inklusive Bilder: Bilanzpressekonferenz

Download-Material (energiedienst.de)

Geschäftsbericht heute veröffentlicht

Die Energiedienst Holding AG veröffentlicht heute (25.02.2022) den

Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021. Der Geschäftsbericht 2021 und

der Kennzahlenbericht zur Nachhaltigkeit können über die Internetseite

www.gb.energiedienst.ch oder die Energiedienst-Unternehmensseite

www.energiedienst.de/investor heruntergeladen werden.

Das gedruckte Jahresmagazin 2021 zum Geschäftsbericht kann hier bezogen

werden:

Energiedienst Holding AG

Corporate Communication

Baslerstrasse 44

CH-5080 Laufenburg

kommunikation@energiedienst.de

Disclaimer

Alle Aussagen dieses Berichts, die sich nicht auf historische Fakten

beziehen, sind Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich

zukünftiger Leistungen gewähren. Sie beinhalten Risiken und Unsicherheiten

einschliesslich, aber nicht beschränkt auf zukünftige globale

Wirtschaftsbedingungen, Devisenkurse, gesetzliche Vorschriften,

Marktbedingungen, Aktivitäten der Mitbewerber sowie andere Faktoren, die

ausserhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Unternehmensinformation

Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete

deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Als eines der ersten

Energieunternehmen ist die Gruppe klimaneutral, indem sie CO2-Emissionen

vermeidet und reduziert. Unvermeidbare CO2-Emissionen werden durch

zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen

(energiedienst.de/klimaneutralitaet). Die als Klimaschutz-Unternehmen

ausgezeichnete Energiedienst-Gruppe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und

vertreibt unter der Marke NaturEnergie Strom sowie Gas. Eigene

Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Durch klimaneutrale und

ganzheitliche Energielösungen gestaltet sie den Wandel in der Energiewelt.

Dazu gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik,

Wärme und Elektromobilität einschliesslich E-CarSharing.

Die Energiedienst-Gruppe beliefert rund 290.000 Kundinnen und Kunden mit

Strom. Sie beschäftigt über 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50

Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die

Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH,

die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG, die Tritec AG und die winsun AG. Die

Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie

Baden-Württemberg AG (Karlsruhe).

Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse

