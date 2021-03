DGAP-Adhoc: Geschäftsbericht 2020 von CosmoCosmo kehrt zu profitablem Ergebnis zurück (deutsch)

Geschäftsbericht 2020 von CosmoCosmo kehrt zu profitablem Ergebnis zurück

Medienmitteilung (PDF)

Dublin, Irland - 26. März 2020: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN)

berichtet über die Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2020 (per 31. Dezember

2020):

Im Jahr 2020 erhielt Cosmo die europäische Zulassung für Methylene Blue

MMX(R), bekam die FDA-Zulassung für BYFAVO(TM), setzte seine

Equity-for-Product-Strategie weiter um und ist in die operative Gewinnzone

zurückgekehrt. Das Unternehmen ist mit EUR 212.9 Mio. an Barmitteln und

bedeutenden Kapitalbeteiligungen an anderen Unternehmen sehr gut

aufgestellt.

Finanzielle Eckwerte 2020

* Umsatz EUR 60.9 Mio. im Vergleich zu EUR 62.5 Mio. in 2019.

* Nettoaufwand EUR 54.0 Mio. im Vergleich zu EUR 74.8 Mio. in 2019

aufgrund der Umstrukturierung des Geschäfts.

* Betriebsgewinn von EUR 6.9 Mio. im Vergleich zu einem Betriebsverlust

von EUR 12.3 Mio. in 2019.

* Verlust nach Steuern in Höhe von EUR 7,9 Mio., einschliesslich des

Anteils am Verlust unseres assoziierten Unternehmens Cassiopea in Höhe

von EUR 4.9 Mio., verglichen mit einem Verlust nach Steuern von EUR 24.5

Mio. in 2019.

* Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit von EUR 10.1 Mio. gegenüber

einem Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit von EUR 17.6 Mio. in

2019.

* Barmittel und liquide Anlagen: EUR 212,9 Mio. im Vergleich zu EUR 268.2

Mio. in 2019, wovon EUR 45 Mio. der Veränderung auf unsere Investition

in und das Darlehen an Acacia entfielen.

* Marktwert des Anteils von Cosmo an Cassiopea sowie der Beteiligungen,

eigenen Aktien, Darlehen und liquiden Mitteln zum 31. Dezember 2020: EUR

624.6 Mio.

* Eigenkapital EUR 400.1 Mio. (gegenüber EUR 393.7 Mio. zum 31. Dezember

2019).

Highlights 2020 - Produkte und Geschäftstätigkeit

* BYFAVO(TM) wurde im Rahmen eines Equity-for-Product-Deals an die Acacia

Pharma Group (EURONEXT: ACPH) unterlizenziert und anschliessend von der

FDA zugelassen. Cosmo besitzt nun 19,66% an Acacia und hat dem

Unternehmen ein Darlehen in Höhe von EUR 25 Mio. gewährt.

* Sehr positive Ergebnisse der ersten von Prüfärzten initiierten,

prospektiven klinischen Studie zu GI Genius(TM) angekündigt. Die

Kriterien Adenom-Erkennungsrate (Adenoma Detection Rate) und Adenom pro

Koloskopie (Adenoma Per Colonoscopy) waren in der GI Genius(TM) Gruppe

signifikant höher als in der Kontrollgruppe.

* GI Genius(TM) wurde in Australien, Israel und den Vereinigten Arabischen

Emiraten zugelassen.

* Methylene Blue MMX(R) wurde in Europa zugelassen und die Rechte für

Europa (plus Schweiz, Grossbritannien, EWR-Länder, Russland und Mexiko)

anschliessend im Februar 2021 an Alfasigma S.p.A. lizenziert. Das

Protokoll und der zugehörige statistische Analyseplan für die

bestätigende Phase-III-Studie wurden bei der US-amerikanischen FDA zur

endgültigen Stellungnahme eingereicht. Die Rechte für China wurden an

China Medical System Holdings Ltd. lizenziert.

* Cosmo's assoziierte Gesellschaft Cassiopea S.p.A. erhielt die

FDA-Zulassung für Winlevi(R) (Clascoterone Crème 1%) zur Behandlung von

Akne.

* Die italienische Agenzia del Farmaco (AIFA) erteilte die Marktzulassung

für Stadmycin(TM) (Rifamycin SV MMX(R)), lizenziert an E.G. S.p.A. (Teil

der STADA Gruppe), zur Behandlung von Reisediarrhöe.

* Die japanische Behörde für Pharmazeutika und Medizinprodukte hat

Eleview(R) zugelassen.

* Die Lizenzvereinbarung mit Dr. Falk Pharma Gmbh ("Dr. Falk") wurde

erweitert, um Rifamycin SV MMX(R) in der neuen 600mg-Formulierung zu

inkludieren.

* Erfolgreiches Ergebnis der klinischen Phase-II-Proof-of-Concept-Studie

von Rifamycin SV MMX(R) 600mg bei Reizdarmsyndrom mit Durchfall (IBS-D)

im Januar 2021 bekannt gegeben.

Wichtigste Kennzahlen

EUR /000 2020 2019

Erfolgsrechnung

Umsatz 60'949 62'495

Herstellungskosten (27'617) (25'053)

Bruttogewinn 33'332 37'442

Sonstige Erträge 5'848 753

Kosten für Forschung und Entwicklung (13'597) (15'160)

Vertriebsund Verwaltungskosten (18'678) (35'342)

Nettobetriebsaufwand (26'427) (49'749)

Betriebsgewinn/(Verlust) 6'905 (12'307)

Nettofinanzaufwand (8'895) (3'933)

Anteile am Ergebnis von assoziierten (4'941) (5'064)

Unternehmen

Verlust vor Steuern (6'931) (21'304)

Verlust nach Steuern der Berichtsperiode (7'901) (24'494)

Darstellung der Vermögensund Finanzlage

Langfristige Vermögenswerte 343'293 282'795

Barmittel und Ähnliches 185'937 110'387

Übriges Umlaufvermögen 66'931 191'978

Verbindlichkeiten 196'036 191'427

Den Eigentümern des Unternehmens zurechenbares 400'125 393'733

Eigenkapital

Eigenkapitalquote (%) 67,1% 67,3%

Aktien

Gewichteter Durchschnitt der Anzahl der Aktien 14'471'0- 14'633'2-

64 99

Ergebnis je Aktie (in EUR) (0.546) (1.669)

Alessandro Della Chà, Chief Executive Officer, sagte: '2020 war ein Jahr

voller positiver Ereignisse für Cosmo. Methylene Blue MMX(R) wurde in Europa

zugelassen, BYFAVO(TM) wurde von der FDA zugelassen und unser assoziiertes

Unternehmen Cassiopea erhielt die FDA-Zulassung für Winlevi(R). Wir haben

unsere Equity-for-Product-Strategie weiter umgesetzt, sind in die operative

Gewinnzone zurückgekehrt und haben einen positiven Cashflow aus laufender

Geschäftstätigkeit erzielt. Wir haben eine sehr starke Bilanz, wir füllen

unsere Entwicklungspipeline weiter auf und wir sind zuversichtlich, dass GI

Genius(TM) schliesslich von der FDA zugelassen wird. Wir blicken daher mit

Optimismus in die Zukunft.'

Finanzieller Ausblick 2021

Cosmo gab für das Geschäftsjahr 2021 folgende Jahresprognose ab (welche die

Zulassung von GI Genius(TM) durch die FDA voraussetzt):

* Gesamter Umsatz in der Spanne von EUR 60 Mio. bis EUR 64 Mio.

* Gesamter Aufwand im Bereich von EUR 57 Mio. bis EUR 59 Mio. (davon EUR

5,9 Mio. für den Employee Stock Ownership Plan (ESOP) und Abschreibungen

von EUR 6,2 Mio.)

* Betriebsergebnis in der Spanne von EUR 3 Mio. bis EUR 5 Mio.

Der Geschäftsbericht 2020 mit weiteren Informationen wurde am heutigen 26.

März 2020 um 07:00 Uhr CET veröffentlicht und ist auf der Website des

Unternehmens zum Download verfügbar:

http://www.cosmopharmaceuticals.com/investor-relations/financial-reports

Telefonkonferenz zum Jahresabschluss 2020 am 26. März 2021 um 14.00 Uhr CET

Alessandro Della Chà, CEO, und Niall Donnelly, CFO, werden die Resultate

2020 präsentieren und den Ausblick für 2021 diskutieren. Die

Telefonkonferenz wird in englischer Sprache stattfinden.

Einwahlnummern:

Schweiz/Europa: +41 (0) 58 310 50 00

Grossbritannien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 613 570 56 13

Über Cosmo Pharmaceuticals

Cosmo ist ein spezialisiertes Pharmaunternehmen, das sich auf die Behandlung

ausgewählter gastrointestinaler Krankheiten und die Unterstützung in der

Endoskopie konzentriert. Die firmeneigene klinische Entwicklungspipeline des

Unternehmens befasst sich speziell mit innovativen Therapien für IBD,

Dickdarminfektionen und die Erkennung von Dickdarmverletzungen. Aemcolo

wurde kürzlich für die USA an Red Hill Biopharma auslizensiert. Cosmo hat

auch Medizinprodukte für die Endoskopie entwickelt und ist kürzlich eine

Partnerschaft mit Medtronic für den weltweiten Vertrieb seines neuartigen

Gerätes im Bereich der Künstlichen Intelligenz eingegangen, welches in

Koloskopien und GI-Verfahren verwendet werden soll. Darüber hinaus ist Cosmo

Lizenznehmer für die USA für den neuartigen Wirkstoff zur prozeduralen

Sedierung, Remimazolam, und hat diesen kürzlich an Acacia unterlizensiert.

Für weitere Informationen über Cosmo und die Produkte besuchen Sie bitte die

Website des Unternehmens: www.cosmopharma.com

Finanzkalendar

Generalversammlung 2021, Amsterdam 28. Mai 2021

Halbjahresbericht 2021 30. Juli 2021

Kontakt

Niall Donnelly, CFO & Head of Investor Relations

Cosmo Pharmaceuticals N.V.

Tel: +353 1 817 03 70

ndonnelly@cosmopharma.com

