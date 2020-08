DGAP-Adhoc: German Startups Group GmbH & Co. KGaA: German Startups Group erhält weitere bedeutende Zusagen ihres Fusionspartners (deutsch)

German Startups Group GmbH & Co.



Berlin, 4. August 2020 - Die German Startups Group erlangt im Hinblick auf

ihre am 15. Juli 2020 angekündigte Fusion mit SGT Capital Pte. Ltd., einem

globalen Alternative Investments- und Private Equity-Asset Manager, mit

Hauptsitz in Singapur und Ländergesellschaft in Frankfurt am Main, weitere

bedeutende Zusagen der einbringenden SGT Capital LLC.

Zur Umsetzung der Fusion erwirbt die GSG die SGT Capital Pte. Ltd. in

Singapur, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer für den 7. August 2020

eingeladenen Hauptversammlung, gegen die Ausgabe von 50,0 Mio. neuen

GSG-Aktien, unter Ausschluss des Bezugsrechts der GSG-Altaktionäre, und

gegen die Ausgabe einer Zwangswandelanleihe, die in Abhängigkeit von dem bis

31. Dezember 2022 eingeworbenen Fondsvolumen in weitere mind. 1,0 Mio. neue

GSG-Aktien wandelt. Im Basisszenario eines SGT-Fondsvolumens von 1 Mrd. USD

erhalten die Einbringenden insgesamt 51,0 Mio. GSG-Aktien.

Das Management-Team der SGT Capital rechnet damit, das SGT-Fondsvolumen von

1 Mrd. USD und damit das Basisszenario der Transaktion bereits in 2020 zu

erreichen und es mittelfristig deutlich zu übertreffen. Um dies zu

bekräftigen, hat die SGT Capital LLC der GSG eine Rückgabe von bis zu 25,5

Mio. der 51 Mio. neuen GSG-Aktien zugesagt, falls sich das erwartete

Fundraising verzögern sollte, bzw. konkret falls bis Ende 2021 nur 500 Mio.

USD eingeworben worden sein sollten, oder bspw. eine Rückgabe von 12,75 Mio.

neuen GSG-Aktien, falls bis dahin nur 750 Mio. USD eingeworben worden sein

sollten. Ein Teilbetrag von 411 Mio. USD ist bereits eingeworben. Falls bis

Ende 2021 umgekehrt das Beteiligungsportfolio der German Startups Group um

mehr als 0,10 EUR pro Aktie oder 1.085.400 EUR abgewertet werden sollte,

verringert sich die Anzahl der zurückzugebenden Aktien im arithmetisch

richtigen Verhältnis etwas. Mit dieser Zusage bekräftigt die SGT Capital LLC

ihre Fundraising-Erwartungen und werden die Altaktionäre der GSG gegen

Verwässerung geschützt, falls trotz der eindrucksvollen Performance des

Vorläufer-Fonds und der fortgeschrittenen Gespräche mit potentiellen

SGT-Fondsinvestoren aus unvorhergesehenen Gründen ein Teil des Fondskapitals

erst später eingeworben werden können sollte, als erwartet und als im

Basisszenario unterstellt.

Mit der ausgehandelten Gegenleistung von 51 Mio. neuen GSG-Aktien für die

Sacheinlage, die laut einer indikativen Unternehmensbewertung der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz im Basisszenario einen Wert von

148,7 Mio. EUR hat, wird die GSG-Aktie mit 2,92 EUR bewertet. Dieses

Basisszenario wird durch die Zusage nun zusätzlich bekräftigt und

abgesichert.

Zudem verpflichtet sich die einbringende SGT Capital LLC, bzgl. des

umfassenden, langlaufenden Lock-ups, nicht nur gegenüber der GSG, sondern

auch gegenüber dem Asset Manager von zwei Investmentfonds, die mit diesem

gemeinsam 15,6% an der GSG halten. Alle der GSG bekannten Aktionärsgruppen

mit über 10% Anteil an der GSG haben inzwischen ihre Zustimmung zur Fusion

mitgeteilt.

Mit Abschluss der Fusion wird das zusammengeführte Unternehmen in SGT German

Private Equity GmbH & Co. KGaA umfirmieren und ihren Sitz nach Frankfurt am

Main verlegen.

Nach Erhebung der Geschäftsleitung notieren börsennotierte Private Equity

Asset Manager, also die künftigen Vergleichsunternehmen der German Startups

Group nach ihrer bevorstehenden Transformation durch die zu beschließende

Fusion, bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis bzgl. der im Folgejahr erwarteten

Gewinne von etwa 17x. Bezogen auf die von der Geschäftsleitung der GSG

ausgegebene Gewinnprognose von 0,15 - 0,20 EUR in 2021 und 0,20 - 0,30 EUR

ab 2022 ergeben sich daraus deutlich höhere Kurse als der aktuelle

Börsenkurs.

Die German Startups Group beabsichtigt, bei Zustimmung ihrer

Hauptversammlung zur Fusion zeitnah ein öffentliches Aktienrückkaufangebot

für mindestens 542.700 Aktien zu einem einen Rückkaufkurs von 2,00 EUR

auszusprechen, sofern dann durch die Ermächtigung der Hauptversammlung vom

17. Juli 2019 gedeckt.

