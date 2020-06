DGAP-Adhoc: Generalversammlung der Polyphor AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Polyphor N":

Generalversammlung der Polyphor AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Generalversammlung der Polyphor AG genehmigt alle Anträge des

Verwaltungsrats

04.06.2020 / 17:35 CET/CEST

Allschwil, 4. Juni 2020

Polyphor AG (SIX: POLN) gab heute bekannt, dass ihre Aktionärinnen und

Aktionäre an der 23. ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des

Verwaltungsrates mit grosser Mehrheit zugestimmt haben. In Übereinstimmung

mit der COVID-19-Verordnung 2 des Bundesrates durften keine Aktionäre

persönlich an der Generalversammlung teilnehmen. Der unabhängige

Stimmrechtsvertreter vertrat 49,75 Prozent des Aktienkapitals.

«Im Namen des Verwaltungsrates danke ich den Polyphor-Aktionären für ihr

Vertrauen und ihre Zustimmung zu unseren Anträgen an der heutigen

Generalversammlung», sagt Kuno Sommer, Präsident des Verwaltungsrates.

«Polyphor verfügt damit über die Flexibilität, die guten Fortschritte der

Balixafortide Phase-III-Studie fortzusetzen und die erneuerte Strategie zum

Aufbau einer Pipeline in den Bereichen Onkologie und neuartige Antibiotika

umzusetzen. Wir sind uns der Pflicht, die uns unsere Aktionäre heute mit

ihrer Zustimmung übertragen haben, voll bewusst und werden mit Leidenschaft

alles in unserer Macht stehende tun, um diesem Vertrauen zum Wohle der

Patienten und unseres Unternehmens gerecht zu werden.»

Die zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsräte, Kuno Sommer, Bernard

Bollag, Silvio Inderbitzin und Andreas Wallnöfer wurden für ein weiteres

Amtsjahr bestätigt. Zudem bestätigten die Aktionäre Kuno Sommer als

Präsident des Verwaltungsrates. Ferner wurden der Geschäftsbericht, die

Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2019 genehmigt.

Darüber hinaus stimmten die Aktionäre der Erneuerung des genehmigten

Aktienkapitals (bis zu 5'531'603 Namenaktien), der Schaffung von bedingtem

Aktienkapital für Anleihensobligationen und ähnliche Instrumente (bis zu

2'212'641 Namenaktien), der Erhöhung des bedingten Aktienkapitals für

Mitarbeiterbeteiligungspläne (um 300'000 Namenaktien) und den entsprechenden

Statutenänderungen zu.

GV Unterlagen

Die Einladung zur Generalversammlung sowie die Präsentation mit den

Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden finden Sie auf der Website unter:

www.polyphor.com/investor-relations/corporate-governance/

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Für Investoren:

Hernan Levett

Chief Financial Officer

Polyphor Ltd.

Tel: +41 61 567 16 00

E-Mail: IR@polyphor.com

Für Medien:

Stephan Feldhaus

Feldhaus & Partner GmbH

Tel: +41 79 865 92 56

Email: feldhaus@feldhaus-partner.ch

Über Polyphor

Polyphor ist ein forschungsorientiertes Schweizer biopharmazeutisches

Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung neuartiger Moleküle in

den Bereichen Onkologie und antimikrobielle Resistenz verschrieben hat und

dabei seine weltweit führende Makrozyklen-Peptidtechnologieplattform nutzt.

Polyphor treibt Balixafortide (POL6326) in einer Phase-III-Studie in

Kombination mit Eribulin bei Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs

voran und untersucht das Potenzial von Balixafortide in anderen

Krebsindikationen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das so genannte Outer

Membrane Protein Targeting Antibiotics (OMPTA) entdeckt und entwickelt.

OMPTA stellt potenziell die erste neue Klasse von Antibiotika gegen

Gram-negative Bakterien seit 50 Jahren dar. Das führende OMPTA-Programm des

Unternehmens ist eine inhalierbare Formulierung von Murepavadin zur

Behandlung von Pseudomonas aeruginosa-Infektionen bei Patientinnen und

Patienten mit Mukoviszidose. Polyphor hat seinen Sitz in Allschwil bei Basel

und ist an der SIX Swiss Exchange (SIX: POLN) kotiert. Weitere Informationen

unter www.polyphor.com.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf

den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen des Polyphor-Managements beruhen.

Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können

dazu führen, dass die hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen wesentlich

von der tatsächlichen Entwicklung, insbesondere den Ergebnissen, der

Finanzlage und der Performance von Polyphor, abweichen. Die Leser werden

darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu

verlassen, die sich nur auf das Datum dieser Mitteilung beziehen. Polyphor

lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung und

Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

°