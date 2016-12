DGAP-Adhoc: Gateway Real Estate AG: erwirbt Einkaufszentrum 'Nordseepassage Wilhelmshaven' (deutsch)

Gateway Real Estate AG: erwirbt Einkaufszentrum 'Nordseepassage Wilhelmshaven'

29. Dezember 2016, Frankfurt am Main - Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG, ISIN DE000A0JJTG7) hat heute das Einkaufszentrum "Nordseepassage Wilhelmshaven" erworben.

Das Einkaufszentrum hat eine vermietbare Fläche von ca. 28.000 und umschließt den Hauptbahnhof der Stadt Wilhelmshaven. Es liegt unmittelbar in der Jadebucht an der Nordsee

Die Gateway Real Estate AG baut Ihre vermietbare Fläche um 17% aus. Durch den Erwerb der Nordseepassage erhöht sich die vermietbare Fläche im Bestandsportfolio der Gateway Real Estate AG auf rund 200.000 qm.

