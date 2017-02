DGAP-Adhoc: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA: Notierungsaufnahme für Aktien am 1. März 2017 (deutsch)

GUB Wagniskapital GmbH & Co.



KGaA: Notierungsaufnahme für Aktien am 1. März 2017

28.02.2017 / 11:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad Hoc Mitteilung

Emittent: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA WKN: A0AYXP ISIN: DE000A0AYXP8 Kürzel: GWK

Notierungsaufnahme für die Aktien der GUB Wagniskapital am 1. März 2017

28. Februar 2017

Die Börse Hamburg teilte uns mit, dass die Notierungsaufnahme für Aktien der GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA am Mittwoch, 1. März 2017 erfolgt. Die Kursfeststellung erfolgt im Fortlaufenden Handel von 8:00 bis 20:00 Uhr.

GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA

Kontakt: Diese Mitteilung wurde veranlasst durch Herrn Gerald Glasauer, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin.

Sprache: Deutsch Unternehmen: GUB Wagniskapital GmbH & Co. KGaA Danziger Straße 28 74182 Obersulm Deutschland Telefon: +49 7130 57 890-20 Fax: +49 7130 57 890-29 E-Mail: post@gub.de Internet: www.gub.de ISIN: DE000A0AYXP8 WKN: A0AYXP Börsen: Freiverkehr in Hamburg

548199 28.02.2017 CET/CEST