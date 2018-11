DGAP-Adhoc: GOVECS AG verschiebt geplanten Börsengang (deutsch)

GOVECS AG verschiebt geplanten Börsengang

^

DGAP-Ad-hoc: GOVECS AG / Schlagwort(e): Börsengang

GOVECS AG verschiebt geplanten Börsengang

07.11.2018 / 18:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

GOVECS AG verschiebt geplanten Börsengang

München, 7. November 2018 - Die GOVECS AG ("GOVECS", "das Unternehmen"),

führender Hersteller von Elektrorollern in Europa, hat heute zusammen mit

den bestehenden Aktionären entschieden, den geplanten Börsengang aufgrund

des schwierigen Kapitalmarktumfelds zu verschieben.

Die zugrundeliegenden Treiber des Geschäfts von GOVECS sind durchweg

positiv. Insbesondere das starke Wachstum des europäischen Marktes für

Elektroroller bietet dem Unternehmen attraktive Wachstumsperspektiven. Die

Finanzierung des Wachstums wird durch die bestehenden Aktionäre gesichert.

GOVECS wird das Kapitalmarktumfeld weiterhin intensiv beobachten in Hinblick

auf den passenden Zeitpunkt für eine mögliche Wiederaufnahme des

Börsengangs.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über GOVECS:

Die GOVECS Group ist der führende Hersteller von Elektrorollern in Europa

und entwickelt zukunftsweisende Lösungen für die urbane Mobilität. Der

Erfolg des Unternehmens basiert auf hochwertigen 'Made in Europe'-Produkten

für internationale Sharing-Plattformen und auf maßgeschneiderten Konzepten

für die schnell wachsende Delivery-Branche. Über die eigene Handelsplattform

HappyScooter vertreibt GOVECS Elektroroller und Zubehör im wachstumsstarken

Privatkundensegment. Das GOVECS Produktportfolio umfasst derzeit E-Scooter

der Marken Schwalbe, ELMOTO, GO! S und GO! T.

www.govecsgroup.com

Presse- und Investor-Relations-Kontakt:

GOVECS AG, Daniele Cesca, dcesca@govecs.com, +49 89 411 09 77 15

Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de,

+49 40 60 91 86 64

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des District of Columbia) bestimmt und

darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of

1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist

kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Wertpapiere der GOVECS AG (die 'Gesellschaft') sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach

den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden.

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung

von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR') außer der

Bundesrepublik Deutschland ('Deutschland') und des Großherzogtums Luxemburg

('Luxemburg') sind diese Informationen ausschließlich für Personen bestimmt

und richten sich ausschließlich an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im

Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG und

aller Änderungen dazu, einschließlich Richtlinie 2010/73/EU, soweit diese in

dem jeweiligen EWR-Mitgliedstaat umgesetzt worden sind) und aller

maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in dem jeweiligen EWR-Mitgliedstaat

('qualifizierte Anleger') sind. Im Vereinigten Königreich dürfen diese

Informationen nur weitergegeben werden und richten sich nur an (i)

professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (die 'Verfügung'), oder (ii) vermögende Gesellschaften (high net

worth companies), die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verfügung fallen

(jede dieser Personen nachfolgend eine 'Relevante Person'). Die Wertpapiere

sind ausschließlich fur Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung

zur Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw.

jedes Angebot hierfur oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte 'zukunftsgerichtete Aussagen'

darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie 'könnte',

'wird', 'sollte', 'plant', 'erwartet', 'sieht voraus', 'schätzt', 'glaubt',

'beabsichtigt', 'hat vor', 'zielen' oder deren negativer Form oder

entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und

beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten

sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,

Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des

Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können

als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen

in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier

veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,

künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder

überprüfen.

---------------------------------------------------------------------------

07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: GOVECS AG

Grillparzerstraße 18

81675 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 411 09 77 - 0

E-Mail: info@govecs.com

Internet: www.govecs.de

ISIN: DE000A2NB122

WKN: A2NB12

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

742819 07.11.2018 CET/CEST

°