DGAP-Adhoc: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA passt Ziel für Umsatzwachstum an und bestätigt Wachstumsziel für das Konzernergebnis 2018 (deutsch)

Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, hat beschlossen, das

Ziel für das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das Jahr 2018 von rund 8

Prozent auf eine Spanne von 5 bis 7 Prozent [1] anzupassen.

Der wesentliche Grund für diese Anpassung ist die vom Unternehmen jüngst

vorgenommene Neubewertung der Dosierungen kalzimimetischer Medikamente im

Dialysedienstleistungsgeschäft in den USA. Die Reduzierung der Dosierungen

erfolgte schneller als erwartet und resultiert in einem geringeren Beitrag

zum Umsatzwachstum als ursprünglich angenommen.

Gleichzeitig bestätigt Fresenius Medical Care das Wachstumsziel für das

währungsbereinigte Konzernergebnis für das Jahr 2018 von 13 bis 15 Prozent.

Die Ziele für das Jahr 2018 berücksichtigen auch weiterhin nicht die

geplante Akquisition von NxStage Medical, Inc. und berücksichtigen nicht den

Verkauf von Sound Inpatients Physicians Holdings, LLC.

Die detaillierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 werden wie

geplant am 3. Mai 2018 veröffentlicht.

[1] 2017 bereinigt um Effekt aus Implementierung IFRS 15

Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und

Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen, von denen sich

weltweit rund 3,2 Millionen Patienten regelmäßig einer Dialysebehandlung

unterziehen. In einem Netz aus 3.752 Dialysezentren betreut das Unternehmen

weltweit 320.960 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem der

führende Anbieter von Dialyseprodukten wie Dialysegeräten und

Dialysefiltern. Im Bereich Versorgungsmanagement baut das Unternehmen sein

Angebot zusätzlicher medizinischer Dienstleistungen rund um die Dialyse aus.

Fresenius Medical Care ist an der Börse Frankfurt (FME) und an der Börse New

York (FMS) notiert.

Weitere Informationen im Internet unter www.freseniusmedicalcare.com/de.

°