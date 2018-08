DGAP-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Verkauf von Anteilen an der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Verkauf von Anteilen an der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Verkauf von Anteilen an der

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

06.08.2018

Frankfurt, 06.08.2018, 13:59 Uhr MESZ

Die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Fraport AG) hat heute,

am 06. August 2018, eine Einigung zum Verkauf ihrer Anteile an der Flughafen

Hannover-Langenhagen GmbH (FHLG) an die iCON Flughafen GmbH (iCON), eine

Gesellschaft der iCON Infrastructure Gruppe, erzielt. Nach dieser wird die

Fraport AG ihre Gesellschaftsanteile an der FHLG in Höhe von 30 %

vollständig zu einem Preis von 109,2 Mio EUR an iCON veräußern. Die FHLG ist

die Betreibergesellschaft des Flughafens Hannover. Die Fraport AG hat ihre

Gesellschaftsanteile an der FHLG in zwei Schritten in den Jahren 1998 und

2003 erworben.

Der Abschluss der Transaktion steht noch in Abhängigkeit von der Ausübung

der vertraglich geregelten Vorkaufsrechte der Mitgesellschafter der FHLG,

der Stadt Hannover und der Hannoverschen Beteiligungsgesellschaft mbH, einer

100% Tochtergesellschaft des Landes Niedersachsen.

Die Fraport AG geht aktuell davon aus, dass die Transaktion in den nächsten

zwei Monaten abgeschlossen wird.

Auf Basis des aktuellen Buchwertes und der Erwartung, dass beide

Mitgesellschafter ihre Vorkaufsrechte nicht ausüben, rechnet die Fraport AG

aus dem Abschluss der Transaktion mit einem positiven EBT-Effekt in einer

Größenordnung von circa 85 Mio EUR. Von diesem Betrag werden rund 25 Mio EUR

auf das Konzern-EBITDA beziehungsweise -EBIT des laufenden Geschäftsjahres

entfallen. Das Konzern-Finanzergebnis wird um rund 60 Mio EUR positiv

beeinflusst. Das Konzern-Ergebnis wird - unter Berücksichtigung anfallender

Ertragsteuern - um circa 77 Mio EUR positiv beeinflusst.

Der Vorstand der Fraport AG erwartet aufgrund des Verkaufs, die zu Beginn

des Geschäftsjahres gegebenen Bandbreiten für das Konzern-EBITDA, -EBIT,

-EBT und -Ergebnis im Gesamtjahr 2018 zu überschreiten. Der

Zahlungsmittelzufluss wird sich bei Abschluss der Transaktion reduzierend

auf die Netto-Finanzschulden des Konzerns auswirken.

Kontakt: Christoph Nanke, Head of Finance and Investor Relations, Telefon

+49 (0)69 690 74840, Telefax: +49 (0)69 690 74843, E-Mail:

c.nanke@fraport.de

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Ad Hoc-Mitteilung enthält in

die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle

Entwicklung und die Erträge des Fraport-Konzerns. Diesen Aussagen liegen

Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren

Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer

Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche

Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung

abweichen.

Fraport übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine

Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis zu verwendeten Finanzzahlen: Informationen über die Berechnung der

verwendeten Finanzzahlen sind im Fraport Geschäftsbericht 2017 verfügbar.

Der Geschäftsbericht ist unter

http://www.fraport.de/de/investor-relations/termine-und-publikationen/publikationen.html

abrufbar.

