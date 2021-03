DGAP-Adhoc: First Sensor AG profitiert von den Verlagerungsaktivitäten von TE Connectivity (deutsch)

First Sensor AG profitiert von den Verlagerungsaktivitäten von TE Connectivity

First Sensor AG

Peter-Behrens-Str. 15

12459 Berlin

First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 WKN 720190

Berlin, 3. März 2021

First Sensor AG profitiert von den Verlagerungsaktivitäten von TE

Connectivity

Als Ergebnis der laufenden Evaluierung des Geschäftsbetriebs von TE

Connectivity hat die TE Connectivity Sensors Germany GmbH angekündigt, Teile

der Produktion in Dortmund an den Standort Berlin-Oberschöneweide von First

Sensor zu verlagern. Dies wird die operativen Ressourcen besser

konsolidieren sowie die betriebliche Effizienz verbessern und so zu einem

wettbewerbsfähigeren kombinierten Geschäft führen. Der Plan umfasst die

Migration einer Waferlinie sowie einer PT-Linie mit einem geschätzten

jährlichen Umsatzvolumen von bis zu 9 Mio. Euro. Der Übergang soll in Phasen

bis Juni 2022 erfolgen und beinhaltet Investitionen in maschinelle Anlagen

von bis zu 2 Mio. Euro sowie eine erhebliche Anzahl von Neueinstellungen.

Über die First Sensor AG

Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First

Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen und Teil von TE

Connectivity. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie

Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische

Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics

für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte

Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum

ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte,

Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First

Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime

Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen:

www.first-sensor.com.

Disclaimer

Die Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine Aufforderung zum Kauf von

Aktien der First Sensor AG dar. Sie dienen vielmehr ausschließlich der

Information über mögliche zukünftige Entwicklungen im Unternehmen.

Alle hierin enthaltenen Informationen wurden von der First Sensor AG

ausschließlich für die Verwendung in dieser Mitteilung erstellt. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen wurden nicht unabhängig

verifiziert. Es werden keine Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen,

weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Billigkeit,

Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen oder der

hierin enthaltenen Meinungen gemacht, und es sollte auch nicht darauf

vertraut werden. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sollten

im Zusammenhang mit dem zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Gegebenheiten

betrachtet werden und wurden und werden nicht aktualisiert, um wesentliche

Entwicklungen widerzuspiegeln, die nach dem Datum der Mitteilung auftreten

können. First Sensor AG kann den Inhalt dieser Mitteilung in jeglicher

Hinsicht ändern, modifizieren oder anderweitig ändern, ohne verpflichtet zu

sein, eine Person über eine solche Überarbeitung oder Änderung zu

informieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

enthalten, die sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die

in der Zukunft eintreten werden und die naturgemäß Auswirkungen auf die

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der First Sensor AG haben werden. Die

Begriffe "antizipiert", "geht davon aus", "glaubt", "kann", "könnte",

"schätzt", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "kann", "könnte",

"plant", "sollte", "Projekte", "wird", "würde" oder jeweils deren

Negativvariationen oder andere Abweichungen oder eine vergleichbare

Terminologie weisen auf zukunftsbezogene Aussagen hin. Es gibt eine Reihe

von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und

Entwicklungen wesentlich von denjenigen abweichen, die in einer

zukunftsgerichteten Aussage zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden,

oder die das Ausmaß beeinflussen, in dem eine bestimmte Prognose realisiert

wird. Zu den Faktoren, die diese Unterschiede verursachen können, gehören

unter anderem die Umsetzung der Strategie und der Wachstumsfähigkeit der

First Sensor AG, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder

Zulassung der Produkte der First Sensor AG, Technologieänderungen und neue

Produkte im potenziellen Markt und in der Branche der First Sensor AG, die

Fähigkeit zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung bestehender

Produkte, die Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen der allgemeinen

Wirtschafts- und Branchenbedingungen sowie legislative, regulatorische und

politische Faktoren. Obwohl wir stets bestrebt sind, unser bestes

Urteilsvermögen zum Ausdruck zu bringen, wenn wir Aussagen darüber treffen,

was unserer Meinung nach in der Zukunft passieren wird, und obwohl wir diese

Aussagen auf Annahmen stützen, die wir bei ihrer Abgabe für angemessen

halten, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für unsere

Leistung, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche Aussagen

verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen vielen Risiken,

Unsicherheiten und anderen variablen Umständen. Solche Risiken und

Unsicherheiten können dazu führen, dass die Aussagen ungenau sind, und die

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese Aussagen zu

verlassen. Viele dieser Risiken liegen außerhalb unserer Kontrolle und

können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von

denen abweichen, die wir für möglich gehalten haben. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf

den Zeitpunkt der Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

solche Aussagen zu aktualisieren oder die Ergebnisse von Änderungen an

solchen Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ereignisse oder

Entwicklungen widerzuspiegeln, und lehnen diese ausdrücklich ab.

