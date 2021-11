DGAP-Adhoc: Ergebnis des Accelerated Bookbuild-Verfahrens zur Platzierung von 1'500'000 bestehenden Aktien der PolyPeptide Group AG (deutsch)

Ergebnis des Accelerated Bookbuild-Verfahrens zur Platzierung von 1'500'000 bestehenden Aktien der PolyPeptide Group AG

10.11.2021

Medienmitteilung

Zug, 10. November 2021 - PolyPeptide Group AG ("PolyPeptide") ist darüber

informiert worden, dass Draupnir Holding B.V. ("Draupnir"), welche per

gestrigem Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange eine Beteiligung von

60.0% an PolyPeptide hielt, im Rahmen eines Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens über Nacht insgesamt 1'500'000 bestehende Aktien der

PolyPeptide (entsprechend einem Anteil von rund 4.5% des Aktienkaptials) bei

institutionellen Investoren platziert hat. Mit Abschluss der Transaktion,

der für den 12. November 2021 vorbehaltlich der üblichen Bedingungen

erwartet wird, verbleibt Draupnir ein Anteil von rund 55.5% an PolyPeptide.

Der Free Float nach Massgabe der SIX Swiss Exchange wird sich dadurch um

rund 4.5% von 40.0% auf rund 44.5% erhöhen.

Im Rahmen der Transaktion hat sich Draupnir für die verbleibende Beteiligung

an PolyPeptide einer Halte-Verpflichtung von 130 Tagen unterzogen und

PolyPeptide darüber informiert, dass Draupnir für die verhersehbare Zukunft

eine Mehrheitsbeteiligung an PolyPeptide zu halten beabsichtigt.

Kontakt

PolyPeptide Group AG

Michael Stäheli

Head of Investor Relations & Corporate Communications

michael.staeheli@polypeptide.com

Tel. +41 41 723 20 34

Über PolyPeptide

PolyPeptide ist ein Auftragsentwickler und -Hersteller (CDMO) im Bereich

proprietärer und generischer Peptide in GMP-Qualität, die von Pharma- und

Biotech-Unternehmen in zugelassenen pharmazeutischen Produkten, Medikamenten

in der klinischen Entwicklung sowie in Generika eingesetzt werden. Das

Unternehmen, dessen Anfänge ins Jahr 1952 zurückreichen, stellt heute rund

die Hälfte aller derzeit zugelassenen Peptidwirkstoffe her und verfügt über

eine globale Präsenz mit sechs GMP-zertifizierten Produktionsanlagen in

Europa, den USA und Indien. Als multinationales Unternehmen mit über 1'000

Mitarbeitenden vereint PolyPeptide umfassendes Wissen und Erfahrung.

PolyPeptide ist organisch und durch selektive Akquisitionen bestehender

Expertise gewachsen und ist heute ein führendes Unternehmen in der

ausgelagerten Peptidherstellung. Die Aktien von PolyPeptide (SIX: PPGN) sind

an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter

polypeptide.com.

PolyPeptide Group AG, Dammstrasse 19, CH-6300 Zug

Disclaimer

This announcement is not an offer of securities into the United States. The

securities referred to herein have not been and will not be registered under

the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may

not be offered, pledged, sold, delivered or otherwise transferred, directly

or indirectly, in the United States, except pursuant to an exemption from,

or transaction not subject to, the registration requirements of the

Securities Act. No public offering of securities is being made in the United

States. Further, the securities referred to herein have not been and will

not be registered under the applicable securities laws of Canada, Australia

or Japan or under the applicable securities laws of any other jurisdiction

where to do so might constitute a violation of such laws.

This document contains forward-looking statements including, but not limited

to, statements regarding the completion of the transaction described herein,

and Draupnir's investment in PolyPeptide Group AG. These forward-looking

statements are subject to change based on known or unknown risks and various

other factors that could cause actual results, performance or events to

differ materially from the statements made herein.

