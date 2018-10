DGAP-Adhoc: Epigenomics AG legt Bezugspreis von EUR 1,86 pro neue Aktie fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics AG legt Bezugspreis von EUR 1,86 pro neue Aktie fest

Epigenomics AG legt Bezugspreis von EUR 1,86 pro neue Aktie fest

Berlin, 16. Oktober 2018 - Der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime

Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) hat heute im Rahmen der am 7. Oktober 2018

beschlossenen Kapitalerhöhung mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen

Bezugspreis von EUR 1,86 je neue Aktie festgelegt. Dies entspricht einem

Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Aktie der

Epigenomics AG im elektronischen Handelssystem XETRA der Frankfurter

Wertpapierbörse im Zeitraum vom 9. Oktober 2018 bis zum Handelsschluss am

15. Oktober 2018 von 9,7%.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines

öffentlichen Angebots in Deutschland gegen Bareinlage im Wege des

mittelbaren Bezugsrechts und teils gegen Sacheinlage mit direktem

Bezugsrecht während der Bezugsfrist vom 9. bis 22. Oktober 2018 angeboten.

Das Bezugsverhältnis beträgt 2:1. Dies bedeutet, dass für je zwei bestehende

Aktien der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf eine neue Aktie besteht. Neue

Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots von bestehenden Aktionären

bezogen worden sind, werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Wege

einer Privatplatzierung zum Bezugspreis angeboten.

°