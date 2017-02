DGAP-Adhoc: Endor AG: Umsatzzahlen und Geschäftsentwicklung 2016 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Endor":

Endor AG: Umsatzzahlen und Geschäftsentwicklung 2016

DGAP-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Endor AG: Umsatzzahlen und Geschäftsentwicklung 2016

06.02.2017 / 10:05 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

ENDOR AG: Umsatzzahlen und Geschäftsentwicklung 2016

Landshut, 06. Februar 2017

Die ENDOR AG konnte den Umsatz und Ertrag im 1. Halbjahr 2016 deutlich gegenüber dem Vorjahr verbessern. Im 3. Quartal und auch im 4. Quartal konnten jedoch die guten Umsätze der Vorjahresquartale nicht erreicht werden.

Im Gesamtjahr hat die ENDOR AG einen Konzernumsatz von ca. 10,8 Mio. EUR nach 10,97 Mio. EUR in 2015 erzielt. Konnte beim Umsatz das Ergebnis des Vorjahres fast erreicht werden, so wird der Rückgang beim Gewinn allerdings deutlicher ausfallen. Dies wurde unter anderem durch gestiegene Kosten im Bereich Entwicklung versursacht. Aktuell arbeitet die ENDOR AG an der Fertigstellung des Jahresabschlusses, die Veröffentlichung ist für Q2 2017 geplant.

Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "Auch wenn das Ergebnis unsere Erwartungen verfehlt hat, war 2016 für uns ein wichtiges Jahr der Konsolidierung und Weichenstellung für das weitere Unternehmenswachstum. Neben Verzögerungen beim Erscheinen der CSL Elite Wheel Base haben auch externe Faktoren eine Rolle gespielt. Im Gegensatz zu 2015 gab es in 2016 kaum Impulse durch das Erscheinen wichtiger Rennspiele. Trotzdem gelang es, den Umsatz auch ohne diese Impulse zu halten. Für 2017 sind allerdings bereits vier neue Top-Titel angekündigt. Zudem freuen wir uns auf die Markteinführung unseres PS4-Lenkrades und anderer Produkte, mit denen wir wieder deutliche Akzente im Markt setzen werden."

Über die ENDOR AG - www.endor.ag Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").

Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.

Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 45 Personen für ENDOR tätig.

Kontakt: Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49(0)871-9221 122 ir@endor.ag Seligenthalerstr. 16a 84034 Landshut

---------------------------------------------------------------------------

06.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Endor AG Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag ISIN: DE0005491666 WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

541935 06.02.2017 CET/CEST