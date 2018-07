DGAP-Adhoc: Endor AG: Lizenzvertrag mit FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP LIMITED (Formel 1) (deutsch)

Endor AG: Lizenzvertrag mit FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP LIMITED (Formel 1)

DGAP-Ad-hoc: Endor AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Endor AG: Lizenzvertrag mit FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP LIMITED (Formel

03.07.2018 / 12:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ENDOR AG: Lizenzvertrag mit FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP LIMITED (Formel

1)

Landshut, 3. Juli 2018

Die ENDOR AG hat einen Lizenzvertrag mit FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

LIMITED geschlossen. ENDOR wird mit der Marke Fanatec für die nächsten fünf

Jahre exklusiver Hardware-Partner der Formel 1-Esport-Serie.

Die Formel 1 wird in den nächsten Jahren massiv in F1-Esports investieren

und neben der regulären F1 parallel eine virtuelle F1-Rennserie

veranstalten. Dabei werden die bekannten Rennteams neben den normalen

F1-Fahrern auch zwei Fahrer in F1-Esports einsetzen.

Alle Wettbewerbe werden mit Fanatec-Hardware ausgetragen und zudem gibt es

eine permanente Präsenz der Simulatoren auf allen F1-Rennen sowie den neuen

F1 Fan Festivals. In 2018 werden zunächst nur die Lenkräder und Pedale

gestellt und ab 2019 dann komplette Cockpits.

Die Kooperation umfasst auch das von der Formel 1 in Zusammenarbeit mit

Codemaster jährlich publizierte Spiel F1. Die Marke Fanatec wird in dieser

populären Spielereihe massiv beworben. Zudem wird es attraktive Bundles von

diesem Spiel mit neu entwickelten und F1-lizenzierten Lenkrädern geben.

Adam Crothers, Head of Digital New Business at Formula 1, sagte hierzu: "If

there's one sport where simulators really give fans a taste of the real

thing, then it's Formula 1. Therefore it is vital to offer our fans a

driving experience that is as realistic as possible and so we need partners

who are at the cutting edge of technology and who are world leaders in their

field: Fanatec is a perfect fit with this premise."

Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "ENDOR ist einem Punkt angekommen, an

dem wir neue Kunden außerhalb der eingeschworenen Simracing Community finden

müssen, wenn wir unseren Umsatz weiter in diesem Umfang steigern wollen.

Esports spielt dabei eine zentrale Rolle, und dabei es gibt keine wichtigere

Rennserie als die Formel 1. Die Positionierung unserer Marke auf Augenhöhe

mit Weltmarken wie DHL, Rolex und anderen wird Fanatec (

https://www.formula1.com/en/toolbar/partners.html) einem Millionenpublikum

zuführen und festigt unseren Führungsanspruch im Bereich des hochwertigen

Rennsimulationszubehörs."

Über die ENDOR AG - www.endor.ag

Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für

Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der

Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und

Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten

Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").

Unter der Marke Fanatec (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine

Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA,

Kanada, Australien und Japan.

Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit dem Vogel Verlag

Fahrschulsimulatoren.

Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt

derzeit 40 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 62

Personen für ENDOR tätig.

Kontakt:

Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender

Tel.: +49(0)871-9221 122

ir@endor.ag

Seligenthalerstr. 16a

84034 Landshut

03.07.2018 CET/CEST

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Endor AG

Seligenthaler Str. 16a

84034 Landshut

Deutschland

Telefon: +49-(0)871-9221-122

Fax: +49-(0)871-9221-221

E-Mail: ir@endor.ag

Internet: www.endor.ag

ISIN: DE0005491666

WKN: 549166

Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

701099 03.07.2018 CET/CEST

