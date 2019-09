DGAP-Adhoc: Encavis Finance B.V. gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung ihrer im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt (deutsch)

Encavis Finance B.



V. gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung ihrer im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

^

DGAP-Ad-hoc: Encavis Finance B.V. / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

Encavis Finance B.V. gibt den Beginn eines Angebots neuer

Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur

Aufstockung ihrer im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

04.09.2019 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 MAR

Die Encavis Finance B.V. gibt den Beginn eines Angebots neuer

Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur

Aufstockung ihrer im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

Rotterdam, 4. September 2019 - Die Geschäftsführung der Encavis Finance B.V.

sowie der Vorstand des SDAX-notierten Solar- und Windparkbetreibers Encavis

AG haben heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Encavis AG beschlossen,

ihre ausstehenden zeitlich unbefristeten, nachrangigen Schuldverschreibungen

mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende

Stammaktien der Encavis AG mit einem Volumen von EUR 97,3 Millionen, die am

13. September 2017 begeben worden sind (die "ursprünglichen

Schuldverschreibungen"), durch Begebung neuer Schuldverschreibungen in einem

Nennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen")

aufzustocken. Der Gesamtnennbetrag der Hybrid-Wandelanleihe erhöht sich

dadurch auf bis zu EUR 150,3 Millionen. Ab Valuta werden die neuen

Schuldverschreibungen mit den ursprünglichen Schuldverschreibungen

konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden

ISIN DE000A19NPE8. Die neuen Schuldverschreibungen werden ohne Bezugsrechte

zu einem Emissionspreis begeben, der in einem Bookbuilding-Verfahren

bestimmt wird. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt umgehend. Die Bekanntgabe

des endgültigen Emissionspreises ist für morgen vor Handelsbeginn geplant.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen

sollen von der Encavis AG zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar-

und Windparks sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und können

gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als

Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,

eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den

Niederlanden.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.

September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die

Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am

gleichen Tag.

Über den Encavis-Konzern:

Die Encavis Finance B.V. ist die Finanzierungsgesellschaft der Encavis AG

(Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500), ein im SDAX der Deutsche

Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer

der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten (IPPs) erwirbt und

betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas.

Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile

Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige

Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset

Management AG auf den Bereich Institutioneller Anleger spezialisiert. Die

Encavis Technical Services GmbH ist die konzerneigene Service-Einheit für

die technische Betriebsführung von Solarparks.

Die Schuldverschreibungen (Bloomberg: CAPGR 5ΠPERP REGS CORP) der Encavis

Finance B.V. (ehemals Capital Stage Finance B.V.) sind zum Handel in den

Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen (ISIN: DE000A19NPE8 /

WKN: A19NPE).

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

HINWEISE

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete

Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen

wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",

"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten

sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten

erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die

in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,

noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die

sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände

ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende

Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner

Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder

Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten

Materialien sind nicht an natürliche oder juristische Personen gerichtet

oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder

juristischen Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines

Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo

die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der

Mitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden Materialien gegen

geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung

innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum

dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern

und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur

Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung

enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie

deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für

welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete

Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle).

Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das

Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wertpapiere gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen übermittelt

und ist an solche Personen gerichtet, die (i) Anlageexperten sind und die

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

fallen oder an Personen, die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung erfasst werden ("high net worth companies", "unincorproated

associations", usw.) (solche Personen zusammen, "relevante Personen"). Diese

Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen, und keine Person, die

keine relevante Person ist, darf auf Grundlage dieser Mitteilung oder ihrer

Inhalte handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität,

auf die sich diese Mitteilung bezieht ist nur für relevante Personen

verfügbar und wird lediglich mit relevanten Personen verhandelt werden.

Kontakt:

Encavis Gruppe

Till Gießmann

Leiter Investor & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: till.giessmann@encavis.com

---------------------------------------------------------------------------

04.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Encavis Finance B.V.

Stadionweg 43D

3077 AS Rotterdam

Niederlande

Telefon: +31 (0)20 521 4777

E-Mail: info@encavis.com

Internet: www.encavis.com

ISIN: DE000A19NPE8

WKN: A19NPE

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart

EQS News ID: 868713

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

868713 04.09.2019 CET/CEST

°