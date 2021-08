DGAP-Adhoc: Emmi mit konstant positiver Entwicklung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Emmi":

Emmi mit konstant positiver Entwicklung

EQS Group-Ad-hoc: Emmi Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Emmi mit konstant positiver Entwicklung

18.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Luzern, 18. August 2021 - Die Emmi Gruppe steigert ihren Umsatz im ersten

Halbjahr 2021 um 6.2 % auf CHF 1'883.6 Mio. Mit 3.7 % liegt das organische

Wachstum über den eigenen Erwartungen. Diese positive Entwicklung ist

getrieben von der wieder gewonnen Dynamik im internationalen Geschäft,

erfolgreichen Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach sowie

Zuwächsen in strategischen Nischen wie etwa Dessertspezialitäten. Im

Heimmarkt Schweiz mussten hingegen erwartungsgemäss Umsatzeinbussen in Kauf

genommen werden, dies nach einem coronabedingten Rekordsemester im Vorjahr.

Die gute Gesamtperformance - mit einer weiteren Verbesserung der Ertragslage

auf Stufe EBIT und Reingewinn - widerspiegelt die Robustheit des

Geschäftsmodells und ist ein Resultat der langfristig konsequenten

Strategieumsetzung. Gestärkt wird die positive Langfristper-spektive von

Emmi mit einem erweiterten, auf eine netZERO 2050-Agenda ausgerichteten

Nachhaltigkeitsmodell. Trotz weiterhin unsicherem Ausblick und weltweit

steigender In-putkosten passt Emmi die Umsatzprognose für das Gesamtjahr

leicht nach oben an und bestätigt die Erwartungen betreffend EBIT und

Reingewinnmarge.

In Kürze

* Umsatzwachstum insgesamt 6.2 % bzw. organisch 3.7 % (Akquisitionseffekt

3.2 %, Währungseffekt -0.7 %)

* Alle Divisionen ausser Schweiz (-3.3 %) mit starkem organischen

Umsatzwachstum (Americas 11.9 %, Europa 4.9 %, Global Trade 14.3 %)

* Verbesserung auf Stufe Bruttogewinnmarge (36.1 % auf 37.2 %) aufgrund

organischer Entwicklung und Akquisition der Emmi Dessert USA (vormals

Indulge Desserts Gruppe)

* +15.5 % beim EBIT (CHF 112.0 Mio. auf CHF 129.4 Mio.) und Verbesserung

der EBIT-Marge (6.3 % auf 6.9 %)

* +21.4 % beim Reingewinn (CHF 81.3 Mio. auf CHF 98.7 Mio.) und

Verbesserung der Reingewinnmarge (4.6 % auf 5.2 %)

* Zunehmender Druck auf Ergebnisse im zweiten Halbjahr aufgrund steigender

Inputkosten (v.a. Verpackungen und Logistik) sowie latenter Zins- und

Währungsrisiken

* Erhöhung der Gesamtjahresprognose für organisches Umsatzwachstum der

Gruppe aufgrund der Dynamik im internationalen Geschäft von bisher 1 %

bis 2 % auf neu 2 % bis 3 %

* Bestätigung der Prognosen für EBIT (CHF 275 Millionen bis 290 Millionen)

und Reingewinnmarge (5.2 % bis 5.7 %) für das Gesamtjahr 2021

Dazu Urs Riedener, CEO der Emmi Gruppe: «Unsere bewährte, auf nachhaltig

profitables Wachstum ausgerichtete Strategie und die konsequent

vorangetriebene Weiterentwicklung unseres Gesellschafts- und

Produktportfolios mit starken Markenkonzepten tragen weiterhin Früchte.

Insgesamt ist es uns in einem schwierigen und weiterhin volatilen Umfeld

gelungen, auf breiter Basis profitabel zu wachsen. Während wir international

über Erwarten wachsen konnten, pendelte sich das Geschäft in der Schweiz

nach dem Rekordhalbjahr 2020 erwartungsgemäss auf Vorkrisenniveau ein mit

weiterhin bedeutenden Einbussen im Food Service und Industriekundengeschäft.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Flutkatastrophen und Hitzewellen gewinnen

zudem unsere jüngst überarbeiteten und erweiterten Nachhaltigkeitspläne an

Bedeutung, welche aufzeigen, wie wir unser Geschäft mit Rücksicht auf die

Natur und kommende Generationen langfristig weiterentwickeln wollen. Für das

Gesamtjahr bin ich zuversichtlich, dass wir trotz anhaltender Unsicherheiten

bei der wirtschaftlichen und coronabezogenen Entwicklung sowie anziehender

Inputkosten unsere beim Umsatz leicht nach oben angepassten Jahresziele

erreichen werden.»

Kennzahlen

Beträge in CHF Millionen 1. Halbjahr 2021 1. Halbjahr 2020

Nettoumsatz 1'884 1'774

davon Division Schweiz 802 829

davon Division Americas 710 599

davon Division Europa 310 292

davon Division Global Trade 62 54

Umsatzveränderung 6.2 % 6.6 %

davon Akquisitionseffekt 3.2 % 9.5 %

davon Währungseffekt -0.7 % -4.9 %

davon Organisches Wachstum 3.7 % 2.0 %

EBIT 129 112

in % des Nettoumsatzes 6.9 6.3

Reingewinn 99 81

in % des Nettoumsatzes 5.2 4.6

Der gesamthaft positive Akquisitionseffekt von 3.2 % ist auf folgende

Faktoren zurückzuführen:

Positiver Einfluss:

* Akquisition der Chäs Hütte Zollikon GmbH (Schweiz, 29. Juli 2020)

* Akquisition der Emmi Dessert USA (vormals Indulge Desserts Gruppe, USA,

6. Oktober 2020)

Negativer Einfluss:

* Verkauf der Lácteos Caprinos S.A. (Spanien, 18. Dezember 2020)Interne

Verschiebungen von Distributionskanälen einzelner Kunden führten zudem

zu Akquisitions- beziehungsweise Devestitionseffekten in den Divisionen

Americas und Europa. Auf die Gruppe hatten diese Verschiebungen zwischen

einzelnen Divisionen jedoch keinen Einfluss.

Umsatzentwicklung: Gutes organisches Wachstum im internationalen Geschäft

Im ersten Halbjahr 2021 gelang es Emmi in den wichtigsten internationalen

Märkten eine erste Normalisierung der Corona-Situation zur Wiederbelebung

der Wachstumsdynamik zu nutzen und so insgesamt ein gutes organisches

Umsatzwachstum zu erzielen. Mit 3.7 % lag dieses sogar über den eigenen

Erwartungen.

Zum profitablen Umsatzplus von insgesamt 6.2 % (von CHF 1'773.5 Mio. auf CHF

1'883.6 Mio.) trugen alle Divisionen bei, mit Abstrichen im Heimmarkt

Schweiz. Hier gestaltete sich das Geschäft nach den coronabedingten

Rekordumsätzen im ersten Semester des Vorjahres erwartungsgemäss und wie

bereits in Aussicht gestellt komplexer.

Mit einem Nettoumsatz von CHF 801.8 Millionen (Vorjahr: CHF 828.8 Mio.)

resultierte in der Schweiz ein organischer Rückgang von 3.3 %. Dieser ist

primär auf das aussergewöhnlich hohe organische Wachstum in der

Vorjahresperiode (3.8 %) zurückzuführen. Haupttreiber waren das

Detailhandelsgeschäft, welches gegenüber dem ausserordentlichen Vorjahr mit

Hamsterkäufen und Grenzschliessungen erwartungsgemäss deutlich einbüsste.

Das Wiedererstarken alter Verhaltensmuster inklusive Einkaufstourismus aber

auch die teilweise weiterhin geschlossene Gastronomie und eine nur langsame

Erholung des Geschäfts mit Industriekunden hinterliessen Spuren. Die

negativen Auswirkungen daraus sind insbesondere in den umsatzmässig grössten

Segmenten Molkereiprodukte und Käse sichtbar. Weiter positiv entwickelten

sich hingegen Marken- und Spezialitätenkonzepte - insbesondere Emmi Caffè

Latte oder Kaltbach-Käse. Auch die allgemeine Milchpreiserhöhung im

aktuellen Jahr stützte die Umsätze.

Der Anteil der Division Schweiz am Konzernumsatz beträgt 42.5 % (Vorjahr:

46.7 %).

Division Schweiz Umsatz Umsatz Diffe- Akquisiti- Wachs-

renz ons- tum

1. HJ 2021 1. HJ 2021/20- effekt organisch

2020 20

Molkereiprodukte 330.2 343.1 -3.8 % - -3.8 %

Käse 189.2 199.7 -5.2 % - -5.2 %

Frischprodukte 172.4 172 0.2 % - 0.2 %

Frischkäse 53 55.3 -4.1 % - -4.1 %

Pulver/Konzentrate 26.8 31.6 -15.2 % - -15.2

%

Übrige 30.2 27.1 11.4 % 1.1 % 10.3 %

Produkte/Dienstleistungen

Total 801.8 828.8 -3.3 % 0.0 % -3.3 %

Die Division Americas umfasst die Emmi Gruppengesellschaften in den USA,

Chile, Spanien (ohne Lácteos Caprinos), Tunesien, Brasilien, Frankreich,

Mexiko und Kanada.

In der Division Americas stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2021 von CHF

598.6 Millionen auf CHF 709.5 Millionen. Das Wachstum von insgesamt 18.5 %

gegenüber der Vorjahresperiode ist auf die Akquisition der Emmi Dessert USA,

welche sich erfreulich entwickelt, sowie den hohen organischen Zuwachs von

11.9 % (Vorjahr -1.0 %) zurückzuführen. Dafür verantwortlich zeichnete sich

nebst den Wachstumsmärkten Brasilien, Tunesien, Chile und Mexiko

insbesondere die Erholung der Gesellschaften in den USA, welche im Vorjahr

aufgrund der coronabedingten Mass-nahmen im Food Service-Bereich einen

deutlichen Einbruch erlitten.

Der Anteil der Division Americas am Konzernumsatz beträgt 37.7 % (Vorjahr:

33.8 %).

Division Americas Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währun- Wachs-

renz tions- gs- tum

1. HJ 2021 1. HJ 2021/2- effekt effekt orga-

2020 020 nisch

Käse 269.9 235.1 14.8 % - -4.1 % 18.9

%

Molkereiprodukte 188.5 175 7.7 % - -2.1 % 9.8 %

Frischprodukte 160.8 96.6 66.4 % 63.9 % -3.0 % 5.5 %

Frischkäse 32.9 30.8 6.6 % - -14.8 21.4

% %

Pulver/Konzentrate 12.5 11 14.1 % - -16.9 31.0

% %

Übrige 44.9 50.1 -10.4 - 0.2 % -10.6

Produkte/Dienstleistun- % %

gen

Total 709.5 598.6 18.5 % 10.3 % -3.7 % 11.9

%

Die Division Europa umfasst die Emmi Gruppengesellschaften in Deutschland,

Italien, Niederlande, Grossbritannien, Österreich sowie Lácteos Caprinos in

Spanien (Verkauf am 18. Dezember 2020).

Im ersten Halbjahr 2021 belief sich der Umsatz in der Division Europa auf

CHF 310.4 Millionen gegenüber CHF 291.9 Millionen in der Vorjahresperiode.

Daraus resultiert ein Wachstum von insgesamt 6.3 % was unter Ausschluss von

Akquisitions- und Währungseffekten einem organischen Wachstum von 4.9 %

(Vorjahr 2.1 %) entspricht. Das starke Wachstum mit Emmi Caffè Latte,

italienischen Dessertspezialitäten (beide in Frischprodukte) und veganen

Produkten (in Übrige Produkte/Dienstleistungen) wurde durch die negative

Entwicklung der Segmente Molkereiprodukte und Pulver/Konzentrate

abgeschwächt.

Der Anteil der Division Europa am Konzernumsatz beträgt 16.5 % (Vorjahr:

16.4 %).

Division Europa Umsatz Umsatz Diffe- Akquisi- Währun- Wachs-

renz tions- gs- tum

1. HJ 2021 1. HJ 2021/2- effekt effekt orga-

2020 020 nisch

Frischprodukte 150.7 133.5 12.9 % -1.5 % 3.3 % 11.1

%

Käse 57.7 54.2 6.5 % - 3.0 % 3.5 %

Molkereiprodukte 46.4 49.1 -5.3 % -1.5 % 2.7 % -6.5

%

Pulver/Konzentrate 19.8 23.9 -17.4 - 2.3 % -19.7

% %

Frischkäse 18.2 19.1 -5.0 % -9.9 % 2.6 % 2.3 %

Übrige 17.6 12.1 45.6 % - 4.1 % 41.5

Produkte/Dienstleistun- %

gen

Total 310.4 291.9 6.3 % -1.6 % 3.0 % 4.9 %

Die Division Global Trade beinhaltet primär Direktverkäufe aus der Schweiz

an Kunden in Ländern, in denen Emmi über keine eigenen Gesellschaften

verfügt. Dazu gehören die asiatischen und osteuropäischen Märkte, die

meisten südamerikanischen Länder und die Arabische Halbinsel.

In der Division Global Trade resultierte im ersten Halbjahr 2021 ein Umsatz

von CHF 61.9 Millionen. Im Vergleich zu den CHF 54.2 Millionen im Vorjahr

entspricht dies einem organischen Wachstum von 14.3 % (Vorjahr 2.1 %).

Dieses ist schwergewichtig auf deutlich gestiegene Entlastungsexporte von

Magermilchpulver und höhere Umsätze mit Naturkäse (insbesondere Kaltbach)

zurückzuführen. Hingegen hielt die leicht negative Entwicklung des

Jogurtgeschäfts, beispielsweise aufgrund fehlendenden Hotelkonsums im

asiatischen Raum an.

Der Anteil der Division Global Trade am Konzernumsatz beträgt 3.3 %

(Vorjahr: 3.1 %).

Division Global Trade Umsatz Umsatz Diffe- Akquisiti- Wachs-

renz ons- tum

1. HJ 2021 1. HJ 2021/20- effekt organisch

2020 20

Käse 25.4 21.5 18.2 % - 18.2 %

Frischprodukte 17.7 18.9 -6.3 % - -6.3 %

Pulver/Konzentrate 16.8 12.3 36.4 % - 36.4 %

Molkereiprodukte 1.3 1.4 -4.9 % - -4.9 %

Übrige 0.7 0.1 576.8 % - 576.8

Produkte/Dienstleistungen %

Total 61.9 54.2 14.3 % - 14.3 %

Weitere Details zum Umsatzentwicklung sind dem Finanziellen Lagebericht im

Emmi Halbjahresbericht 2021 zu entnehmen.

Gewinnentwicklung: Konstanter Aufwärtstrend bei der Profitabilität

Gestützt auf das erfreuliche Umsatzwachstum konnte Emmi im ersten Halbjahr

2021 ihre Profitabilität weiter stärken. Die weiterhin konsequent auf

nachhaltiges und profitables Wachstum ausgerichtete Weiterentwicklung

unseres Gesellschafts- und Produktportfolios mit starken Markenkonzepten

trug Früchte. Ein besonderes Augenmerk galt auch weiterhin unserem

gruppenweiten Effizienzsteigerungs- und Kostensparprogramm Emmi Operational

Excellence.

Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung kann Emmi für das erste Halbjahr

2021 einen deutlich gesteigerten Bruttogewinn von CHF 699.8 Millionen

(Anstieg um 9.4 %) und eine verbesserte Bruttogewinnmarge (37.2 % vs. 36.1

%) ausweisen. Diese positive Margenentwicklung fusst auf der konsequenten

Umsetzung der bewährten Strategie, der stetigen Weiterentwicklung des

Gesellschafts- und Produktportfolio sowie einem positiven Effekt aus der

Akquisition der Emmi Dessert USA. Zudem wurden die Massnahmen zur

Produktivitätssteigerung und in der Beschaffung weiter vorangetrieben.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug in der

Berichtsperiode CHF 129.4 Millionen und lag damit um CHF 17.4 Millionen

beziehungsweise 15.5 % über dem EBIT des Vorjahres (CHF 112.0 Millionen).

Getrieben durch die beschriebene Entwicklung der Bruttogewinnmarge stieg

auch die EBIT-Marge deutlich an, von 6.3 % im Vorjahr auf 6.9 % in der

Berichtsperiode.

Der Unternehmensgewinn inklusive Minderheitsanteile betrug CHF 107.1

Millionen gegenüber CHF 86.8 Millionen im Vorjahr. Nach Abzug der

Minderheitsanteile am Unternehmensgewinn resultierte ein Reingewinn von CHF

98.7 Millionen (Vorjahr: CHF 81.3 Millionen). Entsprechend stieg der

Reingewinn um deutliche CHF 17.4 Millionen beziehungsweise 21.4 %. Die

Reingewinnmarge betrug 5.2 % (Vorjahr: 4.6 %).

Weitere Details zum Gewinnentwicklung sind dem Finanziellen Lagebericht im

Emmi Halbjahresbericht 2021 zu entnehmen.

Ausblick: Mit Vorsprung ins herausfordernde zweite Halbjahr

Die im März 2021 kommunizierten Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr wurden

zum Halbjahr grösstenteils übertroffen. Das zweite Halbjahr bleibt mit

massiven Unsicherheiten behaftet, mit einer Normalisierung in allen

Ländergesellschaften rechnet Emmi - wenn überhaupt - erst für 2022;

Rückschläge bei der Corona-Entwicklung vorbehalten. Dennoch erwartet Emmi

auf Gruppenstufe - insbesondere aufgrund der positiven Dynamik im

internationalen Geschäft - ein gesamthaft leicht höheres organisches

Wachstum. Dies trotz einer leichten Verschlechterung des Ausblicks für die

Division Schweiz. Erwartungsgemäss lag dort die Umsatzentwicklung in den

ersten sechs Monaten des laufenden Jahres noch unter der Prognose für das

Gesamtjahr. Dies aufgrund des aussergewöhnlichen Umsatzzuwachses in der

Vorjahresperiode. Allerdings ist die breite Erholung über alle relevanten

Kundengruppen von Emmi in der Schweiz verzögert, was in der angepassten

Umsatzprognose für die Division Schweiz zum Ausdruck kommt.

An den im März kommunizierten Prognosen für EBIT und Reingewinnmarge hält

Emmi fest. Steigende Inputkosten, etwa für Verpackungsmaterialien und im

Bereich der Logistik, werden sich im zweiten Halbjahr negativ im Ergebnis

niederschlagen

Prognosen Gesamtjahr 2021

* Organische Umsatzentwicklung:

Konzern: 2 % bis 3 % (bisher 1 % bis 2 %)

Division Schweiz: -2.5 % bis -3.5 % (bisher -1 % bis -2 %)

Division Americas: 7 % bis 9 % (bisher 4 % bis 6 %)

Division Europa: 3 % bis 5 % (bisher 1 % bis 3 %)

* EBIT: CHF 275 Millionen bis CHF 290 Millionen

* Reingewinnmarge: 5.2 % bis 5.7 %

Ein detaillierter Ausblick ist der Präsentation zum Emmi Halbjahresergebnis

2021 zu entnehmen.

Downloadmaterial und weitere Informationen

Medienmitteilung (PDF)

Emmi Halbjahresbericht 2021

Alternative Performancekennzahlen

Präsentation zum Emmi Halbjahresergebnis 2021

Bild Verwaltungsratspräsident Konrad Graber

Bild CEO Urs Riedener

Bild CFO Ricarda Demarmels

Bild Hauptsitz (Luzern/Schweiz)

Allgemeines Bildmaterial zu Emmi

Kontakte

Investoren und Analysten

CFO, Ricarda Demarmels | ir@emmi.com

Medien

Emmi Konzernkommunikation, Sibylle Umiker | media@emmi.com | +41 (0)58 227

50 66

Über Emmi

Emmi ist die führende Milchverarbeiterin der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen

bis 1907 zurück, als sie von 62 milchbäuerlichen Genossenschaften rund um

Luzern gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Emmi zu einer

internationalen, börsenkotierten Unternehmensgruppe (Aktienkürzel EMMN)

entwickelt. Dabei folgt Emmi einer langjährigen, erfolgreichen Strategie,

die auf drei Pfeilern basiert: die Stärkung des Heimmarktes Schweiz,

Wachstum im Ausland und Kostenmanagement. Ein wichtiges Credo, das Emmi

durch die gesamte Unternehmensgeschichte begleitet, ist ein starkes

Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.

In der Schweiz stellt Emmi ein komplettes Sortiment an Milchprodukten für

eigene Marken und Eigenmarken von Kunden her, darunter Exportschlager wie

Emmi Caffè Latte und Kaltbach. Hinzu kommen je nach Land lokal hergestellte

Produkte - meist im Spezialitätenbereich. Neben Kuhmilch wird auch Ziegen-

und Schafmilch verarbeitet.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im Ausland ist

das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in 8 davon

mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in

rund 60 Länder. Schwerpunkte der Geschäftsaktivitäten bilden - neben dem

Heimmarkt Schweiz - Westeuropa sowie der amerikanische Kontinent. Der Umsatz

von CHF 3.7 Milliarden - rund 10 % davon mit Bio-Produkten - verteilt sich

ungefähr hälftig auf die Schweiz und das Ausland. Von den rund 8'900

Mitarbeitenden sind mittlerweile über zwei Drittel an den Standorten

ausserhalb der Schweiz beschäftigt.

