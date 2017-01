DGAP-Adhoc: Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft wird Ergebnisziel 2016 verfehlen (deutsch)

Elektrische Licht- und Kraftanlagen AG: Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft wird Ergebnisziel 2016 verfehlen

Borken, Deutschland, 20. Januar 2017. Der Vorstand der Elektrische Licht- und Kraftanlagen Aktiengesellschaft (ISIN DE0005254007) hat festgestellt, daß das im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2016 für das Gesamtgeschäftsjahr 2016 prognostizierte Jahresergebnis von ca. 500 T-EUR aller Voraussicht nach nicht erreicht werden wird. Der Vorstand geht vielmehr davon aus, daß das Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2016 in der Größenordnung zwischen 250 T-EUR und 300 T-EUR liegen wird. Diese Abweichung gegenüber der Ergebnisprognose resultiert im Wesentlichen aus geringeren Einspeisevergütungen für den in den Wasser¬kraftwerken erzeugten Strom.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elektrische Lichtund Kraftanlagen AG Frielendorfer Str. 26 34582 Borken Deutschland Telefon: +49 6693 1812 33 Fax: +49 6693 1812 18 E-Mail: info@elikraft.de Internet: www.elikraft.de ISIN: DE0005254007 WKN: 525400 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Stuttgart; Open Market in Frankfurt

