DGAP-Adhoc: Edisun Power Europe AG: Halbjahresgewinn fast verdoppelt, hervorragendes Jahresergebnis erwartet (deutsch)

Edisun Power Europe AG: Halbjahresgewinn fast verdoppelt, hervorragendes Jahresergebnis erwartet

^

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Edisun Power Europe AG: Halbjahresgewinn fast verdoppelt, hervorragendes

Jahresergebnis erwartet

27.08.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.



53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 27. August 2021

Halbjahresgewinn fast verdoppelt, hervorragendes Jahresergebnis erwartet

- Umsatzwachstum von 33% auf CHF 8.55 Mio.

- Steigerung des Reingewinns um 86% auf CHF 2.53 Mio.

- Erhöhung der Gewinnprognose 2021 von CHF 3.7 Mio. auf CHF 4.6 Mio.

- Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe per 1. Dezember 2021

Im ersten Halbjahr konnten die Ergebnisse der Edisun Power Gruppe auf allen

Stufen markant erhöht werden. Die erwartete, starke Leistung ist im

Wesentlichen auf den Beitrag der ersten portugiesischen Grossanlage

Mogadouro zurückzuführen, die Ende 2020 ans Netz angeschlossenen wurde.

Zudem waren die Strompreise hoch, inbesondere im Vergleich zu den tiefen

Preisen im Frühling des Vorjahrs. Nicht zuletzt verharrten die Kosten dank

der schlanken Unternehmensstruktur auf tiefem Niveau.

Akquisitions- und strompreisbedingte Umsatzzunahme

Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 33% auf CHF 8.55

Mio. (1. HJ 2020: CHF 6.41 Mio.). Die neue portugiesische Anlage Mogadouro

trug 29% zur Steigerung bei und die Erholung der Strompreise wirkte sich mit

einem Plus von 9% ebenfalls deutlich positiv auf die Umsatzentwicklung aus.

Weiter hatte der Euro-Wechselkurs einen positiven Effekt von 2%, währenddem

sich die Verringerung der übrigen Erträge negativ auf den Umsatz auswirkte

(-6%). Übrige Erträge enthalten Erträge aus Versicherungsleistungen, dem

Projektentwicklungsgeschäft und Dienstleistungen für Dritte.

Nach rekordtiefen Strommarktpreisen in Europa im durch den Lockdown

beeinträchtigten Vorjahr nahmen die Marktpreise, bei relativ hoher

Volatilität, ab April stark zu. Edisun Power hat die Erträge der

portugiesischen Anlage über die ersten fünf Produktionsjahre zu einem festen

Preis abgesichert. Insofern spielt bei dieser Anlage der Marktpreis keine

Rolle. Hingegen sind die staatlich zugesicherten Erträge in Spanien und

Italien zu einem Teil vom Marktpreis abhängig, so dass sich die Erholung der

Strompreise bei diesen Anlagen entsprechend positiv auswirkten.

Der Volumeneffekt indessen war vernachlässigbar. Die wetterbedingt etwas

schlechtere Produktion in kWh in Spanien, Deutschland und in der Schweiz

wurde durch die bessere Produktion in Frankreich und Italien kompensiert.

Insbesondere ein Repowering der 1 MW-Anlage Ravenna in Italien hat sich

erwartungsgemäss positiv auf die Produktion ausgewirkt.

Profitabilität markant gesteigert

Edisun Power ist weiterhin äusserst schlank aufgestellt. So stiegen die

Kosten, trotz höherem Euro-Wechselkurs und dem Anlagenzugang, lediglich um

CHF 0.15 Mio. oder 8% gegenüber dem Vorjahr. Allerdings fallen bei der neuen

Anlage Mogadouro vertragsgemäss in den ersten zwei Jahren keine

Wartungskosten an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) verbesserte sich deshalb um 44% auf CHF 6.53 Mio. (1. HJ 2020: CHF

4.54 Mio.). Die EBITDA-Marge erreichte 76% (1. HJ 2020: 71%).

Ende 2020 hat der französische Staat entschieden, dass bestehende

Einspeisetarife für gewisse ältere Photovoltaikanlagen inskünftig reduziert

werden sollen. Mitte 2021 wurden erste Gesetzesentwürfe vorgestellt. Auf

Basis einer detaillierten Analyse der Unterlagen geht Edisun Power aktuell

davon aus, dass die Anlagen in Frankreich nur marginal oder gar nicht von

den Kürzungen betroffen sein werden, so dass aus heutiger Sicht per Mitte

Jahr kein Wertberichtigungsbedarf bestand. Die Abschreibungen erhöhten sich

somit akquisitions- und währungsbedingt um 36% auf CHF 3.02 Mio. (1. HJ

2020: CHF 2.21 Mio.), womit ein um 51% höherer Betriebsgewinn (EBIT) von CHF

3.52 Mio. (1. HJ 2020: CHF 2.33 Mio.) resultierte.

Weiter verringerte sich der Finanzaufwand dank dem Ertrag aus verzinsten

Projektanzahlungen trotz wachstumsbedingt höherer Schulden auf netto CHF

0.55 Mio. (1. HJ 2020: CHF 0.79 Mio.).

Schliesslich stieg der Steueraufwand aufgrund des starken Gewinnwachstums

von CHF 0.18 Mio. auf CHF 0.43 Mio. Insgesamt resultierte fast eine

Verdoppelung des Reingewinns auf CHF 2.53 Mio. (1. HJ 2020: CHF 1.36 Mio.).

Unverändert starke Eigenkapitalbasis

Die Struktur der Bilanz veränderte sich nur leicht. Das Anlagevermögen

erhöhte sich von CHF 166.1 Mio. auf CHF 172.6 Mio. durch die laufenden

Investitionen in die portugiesischen Projekte und die leichte Erhöhung des

Euro, kompensiert um die Abschreibungen.

Die Schulden erhöhten sich währungsbedingt und durch die weitere Aufnahme

von Finanzierungen sowohl für die neuen portugiesischen Projekte als auch

für eine ältere spanische Anlage um CHF 8.0 Mio. auf CHF 118.7 Mio.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 um CHF 3.1

Mio. auf CHF 84.8 Mio. Neben dem Reingewinn hat ein positiver Währungseffekt

von CHF 1.7 Mio. dazu beigetragen. Die Eigenkapitalquote verblieb auf dem

hohen Niveau von rund 40%.

Umsetzung der portugiesischen Projekte

Ende April startete der Bau der zweiten portugiesischen Anlage, der 23

MW-Anlage Betty in der Nähe der Anlage Mogadouro. Die restlichen drei

Projekte, welche in der Region Lissabon erstellt werden und insgesamt rund

130 MW Leistung beinhalten, haben alle die Baureife erreicht. Der Baustart

erfolgt gestaffelt ab Herbst, der Netzanschluss aller Anlagen wird bis Ende

2022 erwartet.

Ausgabe einer neuen Obligationenanleihe

An seiner Sitzung vom 26. August hat der Verwaltungsrat entschieden, zur

Ablösung der per 30. November 2021 fälligen 2%-Anleihe 2016-2021 über CHF

12.25 Mio. und zur Finanzierung der laufenden Projekte eine neue,

fünfjährige 2%-Anleihe über CHF 20 Mio. (aufstockbar) mit einer Laufzeit vom

1. Dezember 2021 bis 30. November 2026 herauszugeben. Zeichnungsschluss ist

der 15. November 2021.

Nachfolgeregelung für den abtretenden CFO Reto Simmen

Der Verwaltungsrat hat entschieden, die Funktion des CFOs vorübergehend im

Mandatsverhältnis an die Smartenergy Group AG zu übertragen. Das

Mandatsverhältnis startet am 1. September und basiert auf einem zu üblichen

Marktkonditionen abgeschlossenen Vertrag. Reto Simmen steht der Gruppe bis

zu seinem offiziellen Austritt Ende Oktober bei Bedarf zur Verfügung und

sorgt für einen reibungslosen Übergang.

Ausblick auf weiteres Wachstum

Dank des starken ersten Halbjahrs und der erfreulichen Strompreisentwicklung

im Juli und August kann die Gewinnprognose auf der Basis des aktuellen

Eurokurses und unter der Annahme keiner relevanten Tarifkürzungen in

Frankreich von CHF 3.7 Mio. auf CHF 4.6 Mio. erhöht werden. Auch für die

Folgejahre sieht die Gruppe dank der vielversprechenden Projektpipeline, dem

stetig grösser werdenden Bedarf an erneuerbarer Stromerzeugung und dem

generell grossen Interesse an Nachhaltigkeitsprojekten optimistisch in die

Zukunft.

Der Halbjahresbericht 2021 der Edisun Power Gruppe ist auf der Webseite

verfügbar:

http://www.edisunpower.com/de/home-de/investoren/berichterstattung

Für weitere Informationen

Rainer Isenrich, CEO, +41 44 266 61 21, info@edisunpower.com

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die

Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern.

Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit

September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun

Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch

internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das

Unternehmen 38 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien,

Frankreich, Italien und Portugal.

Kennzahlen der Edisun Power Gruppe

Erfolgsrechnung (in TCHF) 30.06.2021 30.06.2020

Umsatz 8 548 6 406

Stromertrag 8 474 5 964

Übriger Ertrag 74 443

EBITDA 6 530 4 536

in % des Umsatzes 76.4 % 70.8 %

Abschreibungen und Amortisationen - 3 015 - 2 211

Wertberichtigungen - -

EBIT 3 515 2 325

in % des Umsatzes 41.1 % 36.3 %

Gewinn 2 533 1 362

in % des Umsatzes 29.6 % 21.3 %

pro Aktie in CHF 2.45 1.31

Bilanz (in TCHF) 30.06.2021 31.12.2020

Land, Anlagen und Ausrüstung 172 619 166 146

Bilanzsumme 213 846 202 310

Eigenkapital 84 798 81 741

in % der Bilanzsumme 39.7 % 40.4 %

Nettoverschuldung 89 952 82 275

Geldfluss (in TCHF) 30.06.2021 30.06.2020

Aus Betriebstätigkeit 4 242 2 930

Aus Investitionstätigkeit - 10 283 - 8 996

Aus Finanzierungstätigkeit 6 004 - 2 470

Photovoltaikanlagen 30.06.2021 30.06.2020

Anzahl Photovoltaikanlagen 38 37

Installierte Leistung 83.7 MW 34.7 MW

Solarstromproduktion 57 305 MWh 24 362 MWh

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Edisun Power Europe AG

Universitätstrasse 51

8006 Zürich

Schweiz

Telefon: +41 44 266 61 20

Fax: +41 44 266 61 22

E-Mail: info@edisunpower.com

Internet: www.edisunpower.com

ISIN: CH0024736404

Valorennummer: 2473640

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1229285

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1229285 27.08.2021 CET/CEST

°