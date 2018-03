DGAP-Adhoc: EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX plant Unternehmensanleihe 2018/2023 (deutsch)

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX plant Unternehmensanleihe 2018/2023 ^ DGAP-Ad-hoc: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX plant Unternehmensanleihe 2018/2023 21.03.2018 / 13:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.



596/2014

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

EYEMAXX plant Unternehmensanleihe 2018/2023

* Emissionsvolumen bis zu 30 Mio. Euro und Zinskupon von 5,50 Prozent p.a.
* Öffentliches Angebot in Deutschland u. Österreich voraussichtlich ab Mitte April und Privatplatzierung geplant
* Mittelzufluss dient als Wachstumsfinanzierung zur Umsetzung von Immobilienprojekten
* Freiwilliges Umtauschangebot für die EYEMAXX-Anleihe 2013/2019 geplant

Aschaffenburg, den 21. März 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) begibt eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSSP3) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren bis zum 25. April 2023. Der Kupon beläuft sich auf 5,50 Prozent p.a. bei einer halbjährlichen Zinszahlung jeweils am 26. Oktober und 26. April eines Jahres. Die Anleihe soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot soll voraussichtlich ab Mitte April stattfinden und steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer vorherigen Prospektbilligung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Die Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist geplant.

Den Mittelzufluss von brutto bis zu 30 Mio. Euro will EYEMAXX Real Estate einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch zum Teil bereits gesicherte Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments.

EYEMAXX Real Estate lädt - vorbehaltlich einer vorherigen Prospektbilligung durch die BaFin - die Inhaber der Inhaberschuldverschreibungen 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3) zum Umtausch in die neue Anleihe ein. Das Umtauschverhältnis beträgt 1:1. Bei Annahme des Angebots durch EYEMAXX erhalten Anleger für jede Schuldverschreibung 2013/2019 je eine Anleihe 2018/2023 nebst aufgelaufener Stückzinsen der Anleihe 2013/2019 sowie eine einmalige Sonderzahlung von 23,75 Euro. Das freiwillige Umtauschangebot soll vor dem öffentlichen Angebot für die neue EYEMAXX 2018/ 2023 Anleihe stattfinden.

Der Wertpapierprospekt für die Anleihe 2018/2023 ist von EYEMAXX bereits erstellt worden, das Unternehmen strebt eine zeitnahe Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an. Nach der Billigung wird der Wertpapierprospekt auf der Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com veröffentlicht.

Die Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators begleitet.

Kontakt Investor Relations / Finanzpresse
Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 90550556