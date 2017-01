DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Erwerb des Geschäftsbereichs ECM der Schleupen AG (deutsch)

EASY SOFTWARE AG: Erwerb des Geschäftsbereichs ECM der Schleupen AG

DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Vertrag EASY SOFTWARE AG: Erwerb des Geschäftsbereichs ECM der Schleupen AG

26.01.2017 / 09:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mülheim an der Ruhr, 26. Januar 2017

Die EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE 0005634 000) hat am heutigen Tag einen Unternehmenskaufvertrag geschlossen, mit dem sie den Geschäftsbereich Enterprise Content Management ("ECM") von der Schleupen AG, Ettlingen, mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2017 erwirbt. Die Schleupen AG ist eines der wichtigsten Partnerunternehmen der EASY SOFTWARE AG, über das die EASY SOFTWARE AG einen Teil ihrer Produkte an den Endkunden vertreibt. Mit dem Geschäftsbereich ECM gehen insbesondere die Vertragsbeziehungen zu den Endkunden und weiteren Partnerunternehmen auf die EASY SOFTWARE AG über. Als Kaufpreis haben die Vertragsparteien einen siebenstelligen Euro-Betrag im unteren Bereich vereinbart. Die EASY Gruppe erwartet aufgrund der Übernahme des Geschäftsbereichs ECM ein Umsatzwachstum von ca. 4 % p.a. und ein überproportionales Ergebniswachstum.

EASY SOFTWARE AG Der Vorstand

---------------------------------------------------------------------------

26.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

539197 26.01.2017 CET/CEST