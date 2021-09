DGAP-Adhoc: Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen (deutsch)

Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen

28.09.2021 / 21:14 CET/CEST

SynBiotic SE: Beginn der Bezugsfrist - Festsetzung des Bezugspreises

München, 28. September 2021 - Die Hauptversammlung der SynBiotic SE vom 5.

August 2021 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR

3.340.000,00 um bis zu EUR 334.000,00 gegen Bareinlagen, durch Ausgabe von

bis zu 334.000,00 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien, jeweils mit

einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("Neue

Aktien"), auf bis zu EUR 3.674.000.00 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat der SynBiotic SE hat heute den Bezugspreis auf EUR 21,00

je Neuer Aktie festgesetzt. Das Bezugsverhältnis beträgt 10:1.

Die Bezugsfrist beginnt am 6. Oktober 2021 und endet am 20. Oktober 2021

(jeweils einschließlich).

Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2

Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Das gemäß § 4 WpPG erstellte

Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 4. Oktober 2021

veröffentlicht. Das Bezugsangebot richtet sich nur an die Aktionäre der

Gesellschaft. Ein börslicher Bezugsrechtshandel wird nicht stattfinden. Es

wird kein Bezugsrechtshandel organisiert werden.

Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist

bezogene Neue Aktien können ausgewählten Investoren, auch parallel zum

Bezugsangebot, gegebenenfalls unter Einschaltung von einem oder mehreren

Kreditinstituten beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituten, im Rahmen

einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten

Bezugspreis angeboten werden.

Das Bezugsangebot wird am 5. Oktober 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht

werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll u.a. zur Finanzierung

der Geschäftstätigkeit der SynBiotic SE, insbesondere dem Erwerb von

Beteiligungen eingesetzt werden.

Über die SynBiotic SE

Die SynBiotic SE ist eines der ersten, deutschen börsengelisteten

Cannabis-Unternehmen und verfolgt einen auf die EU fokussierten Buy & Build

Investmentansatz. Das Kerngeschäft des Plattform-Unternehmens ist die

Erforschung und Entwicklung neuer, auf Cannabinoid und Terpen basierende

Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und

Angst. Darüber hinaus beschäftigt sich die Plattform mit der Produktion

verschiedenster Cannabinoide und entwickelt und vertreibt Arznei- und

Nahrungsergänzungsmittel sowie Kosmetikprodukte unter eigenen Marken.

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.

Kontakt

office@synbiotic.com

