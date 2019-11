DGAP-Adhoc: DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie fest (deutsch)

DiaMonTech legt Preisspanne für Börsengang auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie fest

13.11.2019

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Berlin, 13. November 2019 - Die DiaMonTech AG ("DiaMonTech" oder die

"Gesellschaft"), ein junges innovatives Medizintechnikunternehmen, hat die

Preisspanne für ihren geplanten Börsengang an der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) auf 32,00 Euro bis zu 38,00 Euro pro Aktie

festgelegt.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu 1.796.875 Aktien und besteht aus zwei

Komponenten: Bis zu 1.562.500 neu auszugegebene auf den Inhaber lautende

Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sowie

bis zu 234.375 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Rahmen einer

möglichen Mehrzuteilung, die durch eine Greenshoe-Option ebenfalls aus

jungen Aktien gedeckt ist.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die

Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird, würde das Emissionsvolumen in

einer Bandbreite von 57,5 Millionen Euro bis 68,3 Millionen Euro liegen. Das

impliziert eine Marktkapitalisierung (nach Zufluss des

Nettoemissionserlöses) zwischen insgesamt rund 216 Millionen Euro und rund

255 Millionen Euro mit einem Streubesitz von rund 26,7 Prozent.

Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen in das geplante Wachstum

investiert und insbesondere für die weitere Entwicklung des "D-Pocket", den

Start der Serienproduktion sowie für das Marketing und den Vertrieb

verwendet werden.

Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens

ermittelt und voraussichtlich am 26. November 2019 festgesetzt. Die

Angebotsfrist wird am 14. November 2019 beginnen und am 25. November 2019 um

12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und am 26. November 2019 um 16:30 Uhr MESZ

für institutionelle Anleger enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 29. November

geplant.

Der Wertpapierprospekt wird nach erfolgter Billigung durch die Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der Unternehmenswebsite unter

www.diamontech.de/boersengang zum Download zur Verfügung stehen.

Über DiaMonTech

Die DiaMonTech AG ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die

Entwicklung, das Design und den Vertrieb von Produkten zur medizinischen

Diagnostik spezialisiert hat. Die patentierte photothermische

Detektionstechnologie auf Basis von Infrarotlasern ermöglicht die präzise

Messung von relevanten Blutparametern. Die erste Anwendung ist die

nicht-invasive Blutzuckermessung, die eine akkurate und schnelle Messung

ohne Schmerzen ermöglicht.

Weitere Informationen über DiaMonTech finden Sie auf www.DiaMonTech.de.

Pressekontakt

Alexander Neblung

Kirchhoff Consult AG

Telefon +49 40 60 91 86 70

E-Mail DiaMonTech@kirchhoff.de

°