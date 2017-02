DGAP-Adhoc: Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Deutsche Wohnen AG platziert erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen und Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 545 Millionen

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den oder in die USA, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen Angebot oder Verkauf rechtswidrig sein könnte.

Frankfurt am Main/Berlin, 21. Februar 2017. Die Deutsche Wohnen AG ("Deutsche Wohnen" oder die "Gesellschaft") hat neue Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis Juli 2024 und einem Gesamtnennbetrag von EUR 800 Millionen platziert, die in 8.000 Teilschuldverschreibungen mit einem Nominalbetrag von EUR 100.000 eingeteilt sind ("Neue Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in rund 16,5 Millionen neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder können in bar zurückgezahlt werden.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden zu 100 % ihres Nennbetrages platziert und werden mit einem Kupon von 0,325 % p.a. verzinst. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt EUR 48,5775 und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 53,0 % auf den Platzierungspreis der Kapitalerhöhung. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden durch die Deutsche Wohnen am oder um den 27. Februar 2017 begeben und sollen im Anschluss in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Die Deutsche Wohnen ist berechtigt, die Neuen Wandelschuldverschreibungen ab 17. August 2022 zu kündigen, sofern der Börsenkurs der auf den Inhaber lautenden Aktien der Deutsche Wohnen über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % des Wandlungspreises beträgt. Den Inhabern der den Neuen Wandelschuldverschreibungen wird keine Rückgabemöglichkeit eingeräumt (keine Investor Put Option).

Zudem hat die Deutsche Wohnen ihr eingetragenes Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um rund 5,1 %, von EUR 337.480.450 auf EUR 354.654.560, durch teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals erhöht ("Kapitalerhöhung"). Die 17.174.110 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurden bei institutionellen Anlegern in Deutschland und im Ausland im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von EUR 31.75 je neuer Aktie platziert, was einem Abschlag von 2,1 % gegenüber dem XETRA Schlusskurs der Aktie am 21. Februar 2017 entspricht.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2016 voll gewinnanteilberechtigt.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 800 Millionen durch die Platzierung der Neuen Wandelschuldverschreibungen und rund EUR 545 Millionen durch die Kapitalerhöhung. Der Erlös der Kapitalerhöhung soll zum überwiegenden Teil für die Finanzierung des Angebots zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen 2020 verwendet werden. Der verbleibende Erlös aus der Kapitalerhöhung und der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen wird primär zur Finanzierung der zukünftigen Akquisitionspipeline, des bereits im dritten Quartal 2016 angekündigten Erwerbs des Pegasus Pflegeheim-Portfolios, sowie der getätigten Erwerbe weiterer kleinerer Portfolios verwendet.

Die Akquisitionspipeline und die Chance auf die Durchführung weiterer Akquisitionen erscheinen vielversprechend. Für ein mittelgroßes Wohnimmobilienportfolio in bestehenden Core+ Standorten gibt es derzeit fortgeschrittene aber noch nicht abgeschlossene Verhandlungen. Die verbleibenden Mittel sollen als Liquiditätsreserve für zukünftige Akquisitionen und Investitionsausgaben - einschließlich Neubau - und auch für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Deutsche Wohnen

Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten Immobiliengesellschaften in Deutschland und Europa, deren operativer Fokus auf der Bewirtschaftung und Entwicklung ihres Portfolios, mit dem Schwerpunkt auf Wohnimmobilien, liegt. Der Bestand umfasst zum 31. Dezember 2015 insgesamt 148.218 Einheiten, davon 146.128 Wohneinheiten und 2.090 Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT und GPR 250 geführt.

Wichtiger Hinweis

Nicht zur Verbreitung, Veröffentlichung oder Übermittlung, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die Wertpapiere der Deutsche Wohnen AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren der Deutsche Wohnen AG in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Es wird kein Angebot zum Verkauf von Wandelschuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige oder wohnhafte Personen gemacht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die "Relevanten Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet und andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (jeweils, ein "Relevanter Mitgliedsstaat") richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst alle diesbezüglichen Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat, und der Begriff "2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie" meint die Richtlinie 2010/73/EG.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, müssen sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der Deutsche Wohnen AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Wohnen AG oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Wohnen AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Mitteilende Person: Sebastian Jacob Director Investor Relations Tel.: +49 (0)30 897 86-5412 Fax +49 (0)30 897 86-5419 ir@deutsche-wohnen.com

