DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG:pbb will zusätzliches Kernkapital begeben (deutsch)

05.04.2018 / 12:10 CET/CEST

pbb will zusätzliches Kernkapital begeben

München, 5. April 2018 - Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) plant die

Begebung einer nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit im

Gesamtnennbetrag von bis zu 300 Mio. Euro. Das Instrument soll den aktuell

vorherrschenden regulatorischen Anforderungen (Capital Requirements

Regulation / CRR) an AT1-Instrumente entsprechen und würde somit umfänglich

als zusätzliches Kernkapital anrechenbar sein. Für den Fall, dass die harte

Kernkapitalquote (CET1 Ratio) unter die Schwelle von 7,0% fällt, sehen die

Anleihebedingungen ein temporäres Herabschreiben (temporary write-down) des

Nennbetrags vor. Die Schwelle von 7,0% bezieht sich auf den Konzern nach

IFRS beziehungsweise zusätzlich auch auf Einzelinstitutsbasis nach HGB,

sofern die pbb nicht mehr von der Ermittlung der regulatorischen Kennziffern

auf Einzelinstitutsbasis befreit sein sollte.

Kontakt:

Walter Allwicher

Head of Communications

+49 (0) 89 2880 28 787

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG

Freisinger Strasse 5

85716 Unterschleissheim

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201

Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201

E-Mail: info@pfandbriefbank.com

Internet: http://www.pfandbriefbank.com

ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern

(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG

ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der

Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef

fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-

instrumente.html. The International Securities

Identification Numbers (ISINs) of further, financial

instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are

available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor

Relations website under

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-

publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-

cial-instruments.html

WKN: 801900

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris,

Luxemburg, SIX

