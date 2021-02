DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb übertrifft nach vorläufigen Zahlen mit Vorsteuerergebnis von 154 Mio. EUR (IFRS, Konzern) für das Jahr 2020 die Analystenerwartung (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb übertrifft nach vorläufigen Zahlen mit Vorsteuerergebnis von 154 Mio.



EUR (IFRS, Konzern) für das Jahr 2020 die Analystenerwartung

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb übertrifft nach vorläufigen Zahlen mit

Vorsteuerergebnis von 154 Mio. EUR (IFRS, Konzern) für das Jahr 2020 die

Analystenerwartung

26.02.2021 / 13:57 CET/CEST

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) wird das Geschäftsjahr 2020 laut

vorläufigen Zahlen mit einem Vorsteuerergebnis (IFRS, Konzern, ungeprüft)

von 154 Mio. EUR abschließen und damit den Konsensus der Analystenerwartungen

übertreffen.

Mitte Dezember 2020 hatte die EZB an die von ihr beaufsichtigten Banken eine

Empfehlung zur Begrenzung der Dividendenzahlungen bis zum 30. September 2021

ausgesprochen. Auf Basis des guten Jahresergebnisses 2020 und vorbehaltlich

der Zustimmung und Anforderungen der EZB werden Vorstand und Aufsichtsrat

der pbb den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 0,26 EUR je

dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen, die dem maximalen Betrag

gemäß der geltenden Empfehlung der EZB entspricht. Sollte die EZB nach dem

30. September 2021 höhere Ausschüttungen erlauben, wird die pbb die

Möglichkeit weiterer Dividendenzahlungen prüfen.

Kontakt:

Walter Allwicher

Managing Director, Communications

+49 (0) 89 2880 28 787

°