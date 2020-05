DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück

^

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb nimmt Prognose für das Geschäftsjahr 2020

zurück

04.05.2020 / 18:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr.



596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Der Vorstand der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute vor dem

Hintergrund der COVID-19-Pandemie beschlossen, die im Geschäftsbericht für

das Geschäftsjahr 2019 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020

zurückzunehmen. Insbesondere die weitere Entwicklung von Risikovorsorge und

Fair-Value-Bewertungsergebnis ist wegen der Unsicherheit über das

makroökonomische Umfeld und die Entwicklung der Immobilienmärkte nicht

belastbar vorhersehbar. Für das 1. Quartal 2020 wird die pbb der

Risikovorsorge 34 Mio. EUR zuführen (1Q19: 1 Mio. EUR; 4Q19: 39 Mio. EUR; jeweils

Zuführungen). Auch das Fair-Value-Bewertungsergebnis wird insbesondere durch

den Anstieg von Credit Spreads mit -17 Mio. EUR (1Q19: -2 Mio. EUR; 4Q19: -5

Mio. EUR) deutlich negativ ausfallen. Das Vorsteuerergebnis der pbb für das 1.

Quartal 2020 ermäßigt sich deshalb auf 2 Mio. EUR (1Q19: 48 Mio. EUR; 4Q19: 29

Mio. EUR; IFRS, Konzern). Ohne die Sonderbelastungen durch die Viruspandemie

würde die pbb ein Vorsteuerergebnis von 47 Mio. EUR erzielen. Die pbb wird

eine aktualisierte Prognose veröffentlichen, sobald dies wieder verlässlich

möglich ist.

Kontakt:

Walter Allwicher

Managing Director, Communications

+49 (0) 89 2880 28 787

---------------------------------------------------------------------------

04.05.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG

Parkring 28

85748 Garching

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201

Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201

E-Mail: info@pfandbriefbank.com

Internet: http://www.pfandbriefbank.com

ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern

(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG

ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der

Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef

fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-

instrumente.html. The International Securities

Identification Numbers (ISINs) of further, financial

instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are

available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor

Relations website under

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-

publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-

cial-instruments.html

WKN: 801900

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris,

Börse Luxemburg, SIX

EQS News ID: 1035537

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1035537 04.05.2020 CET/CEST

°