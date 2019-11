DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb hebt Guidance für Gesamtjahr 2019 auf Vorsteuerergebnis von 205 Mio. EUR - 215 Mio. EUR an (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Nach einem starken 3. Quartal mit einem Vorsteuerergebnis von 70 Mio. EUR

hat die pbb das Vorsteuerergebnis für die ersten 9 Monate auf 187 Mio. EUR

gesteigert (3Q18: 49 Mio. EUR, 9M18: 171 Mio. EUR; IFRS, Konzern,

ungeprüft). Auf dieser Basis und insbesondere mit Blick auf das

Schlussquartal hat die pbb heute entschieden, die Guidance für das

Gesamtjahr 2019 weiter anzuheben, und strebt nun ein Vorsteuerergebnis

zwischen 205 Mio. EUR und 215 Mio. EUR an. Zuletzt war die pbb von einem

Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Spanne von 170 Mio. EUR bis 190 Mio.

EUR oder leicht darüber ausgegangen. Die angehobene Guidance berücksichtigt

für das 4. Quartal, ähnlich dem Vorjahr, bei stabilem Zinsergebnis deutlich

höhere Aufwendungen. Insbesondere geht die Bank angesichts fortgesetzter

konjunktureller Unsicherheit von einer Anpassung der Risikovorsorge aus.

Hinzu kommen, ebenfalls analog zum Schlussquartal des Vorjahres, erhöhte

regulatorische und investive Aufwendungen.

