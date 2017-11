DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb erhöht Guidance für Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres 2017 auf 195-200 Mio. EUR (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb erhöht Guidance für Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres 2017 auf 195-200 Mio.



EUR

^ DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb erhöht Guidance für Vorsteuerergebnis des Gesamtjahres 2017 auf 195-200 Mio. EUR

02.11.2017 / 15:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat im dritten Quartal ein Vorsteuerergebnis von 51 Mio. EUR (IFRS, Konzern, ungeprüft) erzielt. Nach neun Monaten erreichte das Vorsteuerergebnis 154 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund und insbesondere aufgrund der Erwartung einer stabilen Entwicklung im vierten Quartal hat die pbb die Guidance für das Gesamtjahr 2017 angehoben auf ein Vorsteuerergebnis von 195-200 Mio. EUR. Die ursprüngliche Erwartung von 150-170 Mio. EUR hatte die pbb zum Halbjahr erstmals moderat nach oben angepasst und ein Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Spanne oder leicht darüber in Aussicht gestellt.

Kontakt: Walter Allwicher +49 (0) 89 2880 28 787

---------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Freisinger Strasse 5 85716 Unterschleissheim Deutschland Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201 Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201 E-Mail: info@pfandbriefbank.com Internet: http://www.pfandbriefbank.com ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investor-relations /pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/lis- te-weiterer-finanzinstumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investor-relations/ mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-fur- ther-financial-instruments.html WKN: 801900 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris, Luxemburg, SIX

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

624591 02.11.2017 CET/CEST

°