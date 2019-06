DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: Schiedsgutachter bei Estate UK-3-Verbriefung stellt Zulässigkeit der Verlustzuweisung an die Credit Linked Notes in voller Höhe von 113,8 Mio. GBP fest - folglich keine Belastung für das Ergebnis der Deutsche Pfandb

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

Deutsche Pfandbriefbank AG: Schiedsgutachter bei Estate UK-3-Verbriefung stellt Zulässigkeit der Verlustzuweisung an die Credit Linked Notes in voller Höhe von 113,8 Mio. GBP fest - folglich keine Belastung für das Ergebnis der Deutsche Pfandbriefbank



GBP fest - folglich keine Belastung für das Ergebnis der Deutsche Pfandbriefbank

28.06.2019 / 15:33 CET/CEST

Deutsche Pfandbriefbank AG: Schiedsgutachter bei Estate UK-3-Verbriefung

stellt Zulässigkeit der Verlustzuweisung an die Credit Linked Notes in

voller Höhe von 113,8 Mio. GBP fest - folglich keine Belastung für das

Ergebnis der Deutsche Pfandbriefbank

28.06.2019 / 15:33 CET/CEST

Der vom Treuhänder bestellte Schiedsgutachter für die

Verbriefungstransaktion Estate UK-3 (UK-3), die über Credit Linked Notes das

Ausfallrisiko eines Portfolios von Immobiliendarlehen absichert, hat heute

seine Feststellung mitgeteilt. Er hält die Zuweisung eines ausfallbedingten

Verlusts von 113,8 Mio. GBP in voller Höhe für zulässig. Die

Verlustzuweisung führt zu einer entsprechenden Reduzierung des

Rückzahlungsanspruchs unter den Credit Linked Notes. Der Schiedsgutachter

hat damit die Position der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) als Emittentin

von UK-3 vollumfänglich bestätigt.

Die pbb wird den Verlust zum nächstmöglichen Termin, das ist der 20.

September 2019, den Credit Linked Notes zuweisen. Die Verlustzuweisung wird

zu einem vollständigen Ausfall der Credit Linked Notes der Klassen A2, B, C,

D und E führen und den Nominalbetrag der Klasse A1+ von 400.000 GBP um etwa

0,1 % reduzieren.

In Folge der Verlustzuweisung an die Credit Linked Notes ergibt sich keine

Belastung für das Ergebnis der pbb.

Mit UK-3 hatte ein Vorgängerinstitut der pbb im Jahr 2007 über Credit Linked

Notes das Ausfallrisiko eines Portfolios von Immobiliendarlehen abgesichert.

In der Folge kam es bei einem Darlehen zu einem Forderungsausfall. Die pbb

beabsichtigte, einen daraus resultierenden Verlust in Höhe von 113,8 Mio.

GBP den Credit Linked Notes zuzuweisen. Die Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die im Rahmen von UK-3 als Treuhänder

(Trustee) die Interessen der Investoren wahrnimmt, meldete Zweifel an der

Zulässigkeit der Verlustzuweisung an (vgl. Ad-hoc-Mitteilungen der pbb vom

18. Januar 2016 und vom 13. Dezember 2016). Im Juni 2017 beauftragte der

Treuhänder daher einen unabhängigen Schiedsgutachter (Expert) festzustellen,

ob die Voraussetzungen für eine Verlustzuweisung vorliegen.

Kontakt:

Walter Allwicher

Managing Director,Communications

+49 (0) 89 2880 28 787

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG

Freisinger Strasse 5

85716 Unterschleissheim

Deutschland

Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201

Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201

E-Mail: info@pfandbriefbank.com

Internet: http://www.pfandbriefbank.com

ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern

(ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG

ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der

Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef

fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz-

instrumente.html. The International Securities

Identification Numbers (ISINs) of further, financial

instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are

available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor

Relations website under

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-

publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan-

cial-instruments.html

WKN: 801900

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris,

Börse Luxemburg, SIX

°