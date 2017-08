DGAP-Adhoc: Deutsche Oel & Gas S.A.: Antrag auf Zulassung der Klasse-B-Aktien zum Börsenhandel im 'Baltic Alternative Market First North' (deutsch)

Deutsche Oel & Gas S.A.: Antrag auf Zulassung der Klasse-B-Aktien zum Börsenhandel im 'Baltic Alternative Market First North'

Deutsche Oel & Gas S.A.: Antrag auf Zulassung der Klasse-B-Aktien zum Börsenhandel im "Baltic Alternative Market First North"

Luxemburg, 31. August 2017: Der Verwaltungsrat der Deutsche Oel & Gas S.A. hat beschlossen, einen Antrag auf Zulassung der Klasse-B-Aktien zum Handel im "Baltic Alternative Market First North" ("First North") zu stellen. Auf Basis des Antrags und der eingereichten Unterlagen hat die Nasdaq das Verfahren für die Zulassung der Klasse-B-Aktien zum Handel im "First North" begonnen. Die Nasdaq wird über die während dieses Verfahrens gefassten Beschlüsse selbst informieren.

Kontakt: Thomas Knipp Mitglied des Verwaltungsrats Deutsche Oel & Gas S.A. E-Mail: presse@deutsche-oel-gas.com Tel.: +352 2786 2290

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Oel & Gas S.A. 45, Boulevard du Prince Henri 1724 Luxembourg Luxemburg Telefon: +49 (0) 800 184 0214 Fax: +352 229 999 5499 E-Mail: investor@deutsche-oel-gas.com Internet: http://www.deutsche-oel-gas.com/ ISIN: DE000DGAS529 WKN: DGAS52 Börsen: Open Market in Frankfurt

