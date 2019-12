DGAP-Adhoc: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Niederlegung des Aufsichtsratsmandats (deutsch)

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Niederlegung des Aufsichtsratsmandats

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: Niederlegung

des Aufsichtsratsmandats

16.12.2019 / 23:19 CET/CEST

Jena, 16. Dezember 2019 - Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Deutsche

Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), Achim Plate, hat

der Gesellschaft heute mitgeteilt, dass er aufgrund seiner Bestellung zum

Vorstandsvorsitzenden der DEWB-Beteiligung Lloyd Fonds AG, Hamburg, sein

Aufsichtsratsmandat bei der DEWB mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Achim Plate wurde in der Hauptversammlung am 23. Juni 2017 in den

Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt und hat als dessen Vorsitzender die

strategische Neuausrichtung der DEWB eng begleitet.

Die Gesellschaft wird in Kürze die notwendigen Maßnahmen für eine Nachfolge

treffen.

Kontakt:

DEWB AG

Marco Scheidler

- Investor Relations -

Fraunhoferstraße 1

07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30

Fax: +49 (0) 3641 31000 40

ir@dewb.de

www.dewb.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG

Fraunhoferstraße 1

07743 Jena

Deutschland

Telefon: +49 (0)3641 3100030

Fax: +49 (0)3641 3100040

E-Mail: info@dewb.de

Internet: www.dewb.de

ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77

WKN: 804100, A11QF7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

