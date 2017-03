DGAP-Adhoc: Deutsche Börse AG: Einigung über den Erwerb aller Anteile an der Nodal Exchange Holdings, LLC durch die European Energy Exchange AG (deutsch)

Deutsche Börse AG: Einigung über den Erwerb aller Anteile an der Nodal Exchange Holdings, LLC durch die European Energy Exchange AG

Deutsche Börse AG: Einigung über den Erwerb aller Anteile an der Nodal Exchange Holdings, LLC durch die European Energy Exchange AG

Der Vorstand der Deutsche Börse AG teilt mit, dass sich ihre indirekte Tochtergesellschaft, die European Energy Exchange AG, heute mit den Gesellschaftern der Nodal Exchange Holdings, LLC über den Erwerb aller Anteile an der Nodal Exchange Holdings, LLC im Grundsatz geeinigt hat. Der Gesamtkaufpreis für alle Anteile liegt im niedrigen dreistelligen Millionenbereich (in USD).

Die Unterzeichnung verbindlicher Verträge soll zeitnah erfolgen. Der Vollzug des Erwerbs steht unter den üblichen Bedingungen wie der Erteilung erforderlicher behördlicher Genehmigungen.

